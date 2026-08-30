Kiedy nowe odcinki 15. sezonu Top Model? Harmonogram

Na ekrany z 15. sezonem wraca program "Top Model", którego celem jest wyłonienie najlepszej modelki lub modela. W składzie jurorskim zasiądą: Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Dawid Woliński oraz Marcin Tyszka. W tej edycji dołączy do nich Ewelina Gralak, ekspertka branży fashion. To nie jedyna zmiana w jubileuszowej edycji - Michała Piróga zastąpi Klaudia El Dursi, z kolei Miłosz Kulesza obejmie nową funkcję tzw. Social Buddy.

Top Model - kiedy premiera i nowe odcinki? Harmonogram

Premiera 15. sezonu "Top Model" zaplanowana jest na 2 września o godzinie 21:30. Oznacza to, że premierowy odcinek zadebiutuje w środę, czyli tak samo jak poprzednie edycje.

Na ten moment nie wiadomo dokładnie, ile odcinków będzie liczyła nowa edycja formatu. Biorąc pod uwagę poprzednie sezony, można założyć, że epizodów będzie 12. W takim wypadku harmonogram emisji prezentuje się następująco:

1. odcinek - 2 września

2. odcinek - 9 września

3. odcinek - 16 września

4. odcinek - 23 września

5. odcinek - 30 września

6. odcinek - 7 października

7. odcinek - 14 października

8. odcinek - 21 października

9. odcinek - 28 października

10. odcinek - 4 listopada

11. odcinek - 11 listopada

12. odcinek - 18 listopada

Tradycyjnie odcinek 1. oraz 2. najpewniej pokaże castingi, podczas których wyłoniona zostanie pierwsza tura uczestników. W poprzednich edycjach w kolejnych etapie brali oni udział w grupowej sesji zdjęciowej lub w pokazie, i to właśnie w tamtym momencie dowiadywali się, czy dostali się oni do domu modelek i modeli, czy muszą opuścić program. Do willi prosto z castingu dostawała się osoba, która otrzymała od jurorów złoty bilet, a także osoba wybrana na castingach online przez widzów.

Nie jest pewne, jakie zasady będą panowały w 15. edycji. Nastąpiły bowiem zmiany w składzie. Do tej pory to Michał Piróg był mentorem uczestników i to on podczas pokazu informował, kto przeszedł dalej, a kto odpadł. W tym roku Piróga zastąpi Klaudia El Dursi, a dołączy do niej Miłosz Kulesza w roli Social Buddy. Zmiany dotyczą również składu jurorskiego - do Joanny Krupy, Marcina Tyszki, Kasi Sokołowskiej i Dawida Wolińskiego dołączy Ewelina Gralak.

"Top Model" będzie można oglądać w telewizji na kanale TVN oraz online w serwisach HBO Max oraz Player.

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