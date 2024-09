Ten odcinek "Top Model" przelał czarę goryczy. Jestem wściekła (i nie tylko ja)

Nie ukrywam, że był do dla mnie szok, bo do tej pory widzowie mieli jasną sytuację, kogo zobaczą w kolejnym odcinku - miało to ręce i nogi. Nie wiem, co się stało, ale teraz postanowiono zostawić widzów z potężnym cliffhangerem, ucinając trwający panel. No i zdecydowanie nie jest to ani miłe, ani zachęcające do dalszego oglądania - ten odcinek nie zasiał we mnie ziarna ciekawości, a jedynie potężne wkurzenie. "Top Model" nie narzeka raczej na małą oglądalność, więc nie bardzo rozumiem, co twórcy chcieli uzyskać poprzez zakończenie odcinka w najważniejszym momencie. Szczególnie, że do tej pory się to nie zdarzało.