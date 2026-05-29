Top Model ma nową jurorkę. Wielka zmiana w programie

Jury w "Top Model" od nowego sezonu będzie większe. W 15. edycji obok Joanny Krupy, Katarzyny Sokołowskiej, Marcina Tyszki i Dawida Wolińskiego zasiądzie jeszcze jedna osoba.

Anna Bortniak
Zmiany w programie "Top Model" trwają. Na początku roku gruchnęła informacja o tym, że z programu odchodzi Michał Piróg, który przez 16 lat był nie tylko prowadzącym formatu, ale również mentorem uczestników w kolejnych edycjach. Pomagał aspirującym modelom i modelkom, a od niedawna miał również możliwość przywrócenia jednej osoby, która decyzją jurorów odpadła z programu. W 15. edycji ma go zastąpić Klaudia El Dursi.

Okazuje się, że format czekają kolejne zmiany. Tym razem dotyczą one jurorskiego składu.

Ewelina Gralak nową jurorką w Top Model

Przez 14 edycji programu "Top Model" skład jurorski zmienił się tylko raz - przez pierwsze 2 sezony Joannie Krupie, Katarzynie Sokołowskiej, Marcinowi Tyszce i Dawidowi Wolińskiemu towarzyszyła również Karolina Korwin-Piotrowska. Po tym gdy dziennikarka zrezygnowała z tej roli, jurorzy oceniali uczestników w czwórkę. Aż do teraz.

Skład jurorski od nowej edycji będzie większy. Do Krupy, Sokołowskiej, Tyszki i Wolińskiego dołączy bowiem Ewelina Gralak - kreatorka wizerunku i stylistka oraz pasjonatka mody od lat związana z polską i międzynarodową branżą fashion. Gralak ma pod tym względem bogate doświadczenie - może pochwalić się pracą przy pokazach Givenchy, a także podczas sesji dla prestiżowych magazynów modowych, takich jak "Vogue Polska", "Harper's Bazaar", "Elle" czy "GQ". Stylistka współtworzyła również wizerunek m.in. MISBHV, local heroes czy La Manii. 

Gralak jest związana nie tylko z branżą modową, ale również muzyczną. W ramach komunikacji wizualnej oraz stylizacji okładek albumów i teledysków współpracowała z takimi artystami jak Oki, Quebonafide, Margaret, PRO8L3M, Young Leosia, Dziarma, Hey, OIO czy Tommy Cash. Jej doświadczenie na obu tych polach sprawiło, że amerykański "Vogue" okrzyknął ją jedną z trzech najciekawszych stylistek młodego pokolenia. 

Castingi do 15. sezonu "Top Model" wciąż trwają. Choć castingi online już się zakończyły, aspirujący modele i modelki wciąż mogą spróbować swoich sił na castingach stacjonarnych. Odbędą się one 30 i 31 maja w studiu Transcolor, a rejestracja uczestników potrwa do godziny 16:00. Modowa parada rozpocznie się natomiast 30 maja - o godzinie 9:30 z Krakowskiego Przedmieścia, symbolicznie rozpoczynając program.

29.05.2026 10:49
