Prowadząca Top Model pozywa Netfliksa. Zarzuca manipulację

"Gorzka prawda: Za kulisami America's Next Top Model" to najnowszy, trzyodcinkowy serial dokumentalny, który zadebiutował na Netfliksie w połowie lutego. Produkcja zabiera widzów za kulisy popularnego formatu, ukazując chaos, jaki rozgrywał się na planie amerykańskiego "Top Model". Poważne kryzysy, publiczne załamania nerwowe i kontrowersje - o tym opowiadają byłe uczestniczki, jurorzy i producenci, ujawniając, co tak naprawdę działo się w programie.

Nieodłączną postacią "America's Next Top Model" jest Tyra Banks, amerykański odpowiednik naszej Joanny Krupy. Była ona gospodynią programu przez 24 sezony (w 23. wystąpiła jako gość, a zastąpiła ją Rita Ora). Naturalnym było zatem to, że wypowie się ona w serialu dokumentalnym Netfliksa o tym programie. Teraz, po kilku miesiącach od premiery, Banks postanowiła pozwać streamingowego giganta, twierdząc, że jej wypowiedzi zostały zmanipulowane.

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Tyra Banks pozywa Netfliksa. Twierdzi, że zmanipulował jej wypowiedzi w dokumencie o amerykańskim Top Model

Banks pozywa nie tylko Netfliksa, ale również 89 Blocks Holdings, EverWonder Studio, Netflix Music oraz współreżyserów Mora Loushy'ego i Daniela Sivana za fałszywe nagłośnienie, zniesławienie przez domniemanie, naruszenie umowy i fałszywe poparcie - podaje Variety, który dotarł do pozwu gospodyni "America's Next Top Model".

Prawnicy Banks twierdzą, że udzieliła ona wywiadu, który trwał 3 godziny. W materiale usunięto jednak jego znaczną część - okazuje się, że w serialu pokazano nieco ponad kwadrans jej wypowiedzi. Co więcej, ten drobny fragment miał zostać dodatkowo zmontowany na nowo w celu poprowadzenia fałszywej i zniesławiającej narracji. W dalszej części pozwu czytamy:

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Co gorsza, fałszywa narracja, którą producenci stworzyli - poprzez selektywny montaż, celowe pominięcia i chirurgiczną manipulację ciągłym materiałem filmowym - obejmowała to, że pani Banks świadomie dopuściła się napaści seksualnej na uczestniczkę w swoim programie, wykorzystała jej traumę dla podniesienia oglądalności, a następnie nie była w stanie nawet tego sobie przypomnieć, gdy została o to zapytana. Ta narracja o pani Banks jest całkowicie zmyślona - taka, którą Netflix udostępnił globalnej widowni liczącej miliony osób.

Jako przykład manipulacji podali fragment z Shadni Sullivan, uczestniczką 2. sezonu "America's Top Model". Pewnej nocy, będąc pod wpływem alkoholu, zdradziła swojego wieloletniego chłopaka, co było jedną z sensacji programu. W serialu Sullivan wyznała po latach, że to nie była zdrada, a napaść seksualna. Prawnicy stwierdzili, że materiał został zmontowany w taki sposób, jakby Banks nie pamiętała historii kobiety, która została skrzywdzona w jej programie:

Jednym z interesujących wątków programu "ANTM" z ostatnich dwudziestu lat była historia pewnego wieczoru, podczas którego pani Sullivan, będąc pod wpływem alkoholu, odbyła stosunek z mężczyzną w Mediolanie, a następnie szybko wyznała swoją niewierność długoletniemu chłopakowi. W serialu Netfliksa pani Sullivan opisuje to zdarzenie jako napaść - coś, o czym pani Banks nigdy wcześniej nie słyszała i o czym nie poinformowano jej podczas wywiadu. Zatajając tę informację, pani Loushy pyta panią Banks: "Pamiętasz historię z Shandi?". W odcinku widać, jak pani Banks spogląda w górę, mówi "hm", a następnie ekran robi się czarny. Sugerowane wnioski są druzgocące i celowe: że Tyra Banks nie pamięta nawet historii kobiety, która została napastowana w jej programie.

W rzeczywistości Banks miała kiwnąć głową i powiedzieć, że pamięta tę historię, ale - według prawników gospodyni programu - nie został to ujęte w materiale. To właśnie m.in. w związku z tym celebrytka pozwała Netfliksa o zniesławienie, a teraz domaga się o "odpowiednią" kwotę odszkodowania.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.