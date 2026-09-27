Unabomber to legenda. Ten serial lepiej odsłania kulisy jego terroru

Netflix został właśnie wzmocniony o "Unabombera" - inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego (Jacob Tremblay) z genialnego 16-letniego studenta Harvardu w śmiertelnie niebezpiecznego terrorystę o pseudonimie Unabomber. Film ukazuje, jak bolesna przeszłość Kaczynskiego - poddawanego kontrowersyjnym eksperymentom psychologicznym przez profesora Henry’ego Murraya (Russell Crowe) - daje o sobie znać po latach, gdy sprawa prowadzona przez agentkę FBI Joanne Miller (Shailene Woodley) ujawnia przerażające konsekwencje ambicji i izolacji Teda.

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O Unabomberze powstało wiele produkcji. Ten dokument warto nadrobić

Ted Kaczynski był prawdopodobnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci od końca lat 70. do ok. połowy lat 90. XX wieku w USA. Co prawda nie przez swoje nazwisko, a czyny, jakich dokonywał. Pod pozorem mieszkania w zupełnie wyizolowanym od świata domku pośród natury, Kaczynski skrupulatnie planował zamachy bombowe. Swoje działania motywował sprzeciwem wobec społeczeństwa i cywilizacji opartych na nowoczesnej technice. Jego zdaniem zło, w którym pogrążał się świat, wynikało z radykalnego postępu technicznego, który w dalszej perspektywie pozbawi człowieka wolności. Przez bardzo długi czas ukrywał się, co uczyniło go obiektem najdroższego, najdłuższego i najbardziej pracochłonnego śledztwa w historii FBI. "Unabomber: Jego własnymi słowami" to dokument Netfliksa, który zagląda za kulisy całego tego procesu i zagłębia się w życiorys Teda Kaczynskiego.

W zasadzie jedyne, co mógłbym mocniej zarzucić temu dokumentalnemu miniserialowi (łącznie liczy sobie 4 odcinki), to dość lekkie potraktowanie tematu eksperymentów, których uczestnikiem był Ted, a które najprawdopodobniej miały znaczący wpływ na jego osobowość. Z drugiej strony, tu otwiera się okienko dla "Unabombera", bowiem film koncentruje się przede wszystkim na życiorysie młodego Kaczynskiego i jego współpracy z naukowcem odpowiedzialnym za testy, Henrym Murrayem i zdaje się być w stanie wypełnić tę lukę. "Unabomber: Jego własnymi słowami" to między innymi faktograficzna podróż po całym zamachowym dorobku Teda Kaczynskiego, kronika tego kiedy "organizował" zamachy bombowe, jak to robił, komu, dlaczego, a także samodoskonalenia się w tym zakresie - od projektowania bardzo chałupniczych bomb, do takich bardziej zaawansowanych.

Serial nie zarzuca jednak widza tysiącem faktów na minutę. Stanowi interesujące spojrzenie m.in. na to, jak kształtowały się poglądy Kaczynskiego na społeczeństwo, z czego wynikała jego wrogość wobec systemu. W wielu momentach wprost oddaje mu głos, dzięki czemu słyszymy jak on sam, szczegółowo zdradza rozmówczyni swój plan, sposób myślenia, oraz to, jak postrzega swoje potencjalne, przyszłe dziedzictwo. Konfrontuje myślenie Unabombera nie tylko ze ścigającymi go agentami FBI czy naukowcami analizującymi jego psychologię, ale również ze środowiskami społeczno-politycznymi, które w pewien sposób niosą na sztandarach zbliżone idee.

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Dzięki temu otrzymujemy naprawdę szerokie spojrzenie na działalność Teda, ale i tak, oprócz wartości w postaci faktów, teorii i dywagacji na temat przyczyn i skutków jego działań, jest coś poruszającego zwłaszcza w momentach, gdy przed kamerą siada jego brat. Członek rodziny, który kochał Teda i nie dopuszczał do siebie myśli, że to on. Ostatecznie to właśnie David Kaczynski został osobą, która zidentyfikowała Unabombera - w dużej mierze dzięki opublikowanemu w gazetach manifestowi, który do złudzenia przypominał mu słowa i poglądy Teda.

O Tedzie Kaczynskim nakręcono już niejedną produkcję - dokument Jamesa Benninga "Stemple Pass" z 2012 roku, "Manhunt" z Paulem Bettanym w roli głównej, a także "Ted K" z Sharlto Copleyem wcielającym się w tytułowego bohatera. Film z Jacobem Tremblayem i Russellem Crowe'em ma szansę wnieść do opowieści na temat Kaczynskiego nową perspektywę, intrygujące spojrzenie na konkretny i zarazem kluczowy dla jego życia, wątek. Czy to robi - subskrybenci Netfliksa mają już możliwość oceny. "Unabomber: Jego własnymi słowami" jest za to dobrym i ciekawym dokumentem, który zaprasza za kulisy życia jednego z najsłynniejszych zamachowców w historii XX-wiecznej Ameryki.

Zarówno "Unabomber: Jego własnymi słowami", jak i "Unabomber" są dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

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