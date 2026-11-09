Watcher w VisionQuest to nie przypadek. Dostrzegasz już wzorzec?

Terry Matalas nie nakręcił jedynie kameralnej opowieści o poszukiwaniu własnej tożsamości przez zagubionego syntezoida. Jego nowy serial będący częścią MCU szybko zweryfikował nasze początkowe podejrzenia. Na drugim planie w neonowym Madripoorze mignęła nam podczas seansu „VisionQuest” sylwetka Watchera, którą ostatnio widywaliśmy zawsze na moment przed jakimś epokowym wydarzeniem.

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A kim w ogóle są Watcherzy?

Watcherzy, nazywani po naszemu Obserwatorami, to kosmiczne byty, które pojawiły się już dekady temu w zeszytach wydawnictwa Marvel. Ich zadaniem było obserwowanie światów w poszukiwaniu znamiennych wydarzeń, ale pod żadnym pozorem nie mogli w nie ingerować. Nie wszyscy się jednak tej zasady trzymali, a jeden z nich, czyli Uatu, pomógł Fantastycznej Czwórce w pokonaniu Galactusa.

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W ekranizacjach komiksów należących do cyklu MCU tajemnicze istoty również już się pojawiały i to wielokrotnie - w tym w ramach animacji „A co, gdyby…?”. Jedna z nich, czyli Uatu z MCU, z początku z widzami zaglądał za kotarę, by podglądać liczne światy, w których historia potoczyła się inaczej niż na Ziemi-616, aby potem pomóc Strażnikom Multiwersum uratować wszystko wszędzie naraz.

Watcher patrzy, ludzie cierpią

Nie spodziewaliśmy się, że po trzecim sezonie „A co, gdyby…?” zobaczymy Watcherów ponownie, tym bardziej w produkcjach aktorskich - a tu proszę! Okazuje się, że Marvel metodycznie dodaje cameo Obserwatorów w swych kolejnych serialach i to zarówno tych animowanych, jak i aktorskich. Z początku myśleliśmy, że to takie easter-eggi, ale w tym jest coś więcej.

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Obecność oczu Watchera wyglądających zza bariery rzeczywistości to nic innego, jak wizualny stempel oznaczający zbliżanie się wydarzenia zmieniającego bezpowrotnie dane uniwersum. Terry Matalas odbił takowy na swym najnowszym serialu „VisionQuest”, a stało się to w szóstym odcinku zatytułowanym „Deadlock”. Jeśli jednak to przegapiliście, to nic dziwnego.

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Cień za szybą w Madripoorze. Gdzie się kryje Watcher w „VisionQuest”?

W chwili, gdy Vision i Paladin ścierali się z Razą, w mieście dochodzi do blackoutu. Moment później rzędy sklepowych ekranów i neonów rozświetlają się pod dyktando tajemniczego Klienta. To właśnie wtedy, w zacienionym przejściu za przeszkloną witryną, na ułamek sekundy wyłaniają się z cienia te charakterystyczne świecące na biało ślepia.

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Showrunner serialu pytany o to, czy to faktycznie Watcher, nie bawił się z widzami w ciuciubabkę. Znalezisko czujnych widzów skwitował krótkim zdaniem: „Good eye. Or… eyes”, tj. „Dobre oko. Albo… oczy”. A dlaczego stało się to akurat w tym momencie? Myślę, iż to właśnie tutaj ten nasz Vision z Ziemi-616 podjął decyzję zmieniającą losy nie tylko jego świata, ale i całego multiwersum.

W recenzji VisionQuest wspominałem, że Terry Matalas stworzył produkcję, na którą fani MCU czekali od lat: odważną i głęboko zakorzenioną w mitologii cyklu Marvel Studios. Ultron powrócił w roli bezczelnego dupka i zdemolował psychikę naszego bohatera, a J.I.M. Hammond i Phineas Horton przeorali historię MCU. Podglądacz pojawia się w Madripoorze w punkcie zwrotnym, tak jak zawsze do tej pory.

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Twarz w chmurach nad Genoshą. „X-Men ’97” rozpoczęło trend

Zanim znany z „A co, gdyby…?” kosmiczny byt podglądał Visiona, Marvel zdecydował się na taki zabieg w animacji. W piątym odcinku „X-Men ’97”, czyli „Remember It”, nim gigantyczny Sentinel zmienił raj mutantów w cmentarzysko, twarz Watchera na ułamek sekundy zarysowała się na nocnym niebie pośród dymu z fajerwerków. Obserwował tzw. wydarzenie kanoniczne na osi czasu, którego nie był w stanie powstrzymać nawet podróżujący w czasie Cable.

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Watcher nie był tu jedynie ciekawskim dziadkiem z kosmosu, tylko niemym zwiastunem nadchodzącej tragedii. Zabieg powtórzono zresztą w drugim sezonie, gdy pojawił się nad Atenami na chwilę przed wskrzeszeniem Gambita jako Jeźdźca Śmierci przez Apocalypse’a w 6. odcinku, „Danger.exe”. Kto widzi kontur Watchera na niebie, ten wie, że za chwilę poleją się łzy, bo ten schemat powtarzał się wielokrotnie - i to jeszcze przed „VisionQuest”.

Pęknięte szkło i łysy łeb. Co Watcher robił w „Daredevil: Born Again”?

Obiektem zainteresowania Watchera (lub Watcherów, bo wyglądają oni do siebie niezwykle podobnie) nie są oczywiście jedynie syntezoidy oraz mutanci. Czwarty odcinek drugiego sezonu „Daredevil: Born Again”, czyli „Gloves Off”, ukazał nam brutalne sceny, które z czasem zaowocowały śmiercią Vanessy z ręki Bullseye’a oraz ostatecznym upadkiem Kingpina.

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Tu po raz pierwszy Watcher rodem z „What If…?” pojawił się w tle w serialu aktorskim. Z początku fani myśleli, iż przypisują przypadkowo ułożonym pikselom nowe znaczenie, przy czym Marvel te domysły podsycał! Do dziś jednak nie wiemy, czy światła miały symbolizować go od początku, czy tez studio retroaktywnie ukanonizowało hipotezę - ale co potwierdzone, to potwierdzone!

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Nowy Jork, zombie i Wakanda. Marvel po cichu domyka układankę

w finale pierwszego sezonu „Przyjaznego Spider-Mana z sąsiedztwa” Watcher bezgłośnie spogląda z dachu na młodego Petera Parkera tuż po jego kluczowej rozmowie z Doktorem Strange'em

w ostatnim, czwartym odcinku „Oczu Wakandy” sylwetka Obserwatora pojawia się w chmurach nad pierwszymi obrońcami wibranium;

przybysz spoza granic rzeczywistości w „Marvel Zombies” majaczy na horyzoncie w chwili, gdy ma dojść do spotkania z zainfekowanym Thanosem;

wyłaniający się spoza rzeczywistości byt obserwował również poczynania uroczego szkraba w „I am Groot”.

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Widać wyraźnie, że wszędzie tam, gdzie bohaterowie podejmują decyzje ważące na losach ich uniwersum, w rogu kadru czai się ten sam milczący świadek. I kto wie - może to chwile, które sprawią, że dani bohaterowie będą mieli do odegrania ważną rolę w „Avengers: Doomsday”, gdy multiwersum zacznie się walić? Nie zdziwię się, jeśli Vision wraz z Tommym wyruszą teraz na poszukiwania Wandy…

A wszystko zaczęło się od skafandra i Stana Lee!

Warto oczywiście dodać, że przed festiwalem współczesnych cameo oraz animacją „A co, gdyby…?” Obserwatorzy pojawili się już na ekranie i to w ramach MCU. Widzieliśmy ich już wcześniej w „Strażnikach Galaktyki vol. 2”. James Gunn nakręcił scenę, w ramach której grupa tych istot sobie gaworzy z jedynym i niepowtarzalnym… Stanem Lee, legendarnym ojcem sukcesu Marvela.

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Fani wysnuli memową hipotezę, iż Stan Lee w ekranizacjach komiksów Marvela pojawia się jako współpracownik Watcherów, który dzięki nim potrafił znaleźć się zawsze we właściwym miejscu i właściwym czasie, by obserwować kluczowe punkty zwrotne danego uniwersum. A teraz to, co było kiedyś zbiorem urocznych easter-eggów, staje się z pewnego punktu widzenia powtarzalnym mechanizmem fabularnym.

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Otwartym pozostaje przy tym pytanie, kiedy i czy w ogóle Watchera zobaczymy znowu. Stawiam jednak adamantium przeciwko orzechom, że jego sylwetka pojawi się gdzieś na niebie albo w cieniu jeszcze nie raz - aczkolwiek już niekoniecznie w „VisionQuest”, którego finałowy odcinek trafi zgodnie z planem do biblioteki serwisu Disney+ już w tym tygodniu.

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