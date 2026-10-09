O co chodzi w zakończeniu W głębinach? Wyjaśniamy finał hitu Netfliksa

Akcja "W głębinach" zabiera nas do małej wioski u wybrzeży Nowej Fundlandii. Rząd właśnie proponuje mieszkańcom sporą sumę za przesiedlenie. Jest to łakomy kąsek, bo odkąd zakazano połowów ryb w Snook's Arm głównym źródłem utrzymania okazuje się zbieranie dryfujących gór lodowych, które potem lądują w lokalnej wódce. Jedną z osób parających się tym zajęciem jest Calvin Penney - wdowiec mieszkający ze swoim synem Wade'em. Z okazji święta zwanego Tygodniem Powrotów przyjeżdża do niego jeszcze córka Mary z chłopakiem Noah i starszy syn Jay.

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Tak się akurat składa, że wielkie święto w Snook's Arm zbiega się z niepokojącym odkryciem. Jak się okazuje, w pobliskich wodach grasuje ogromna kałamarnica, która zabija dwójkę turystów. W miarę rozwoju akcji dr Fonda Howander odkrywa, że potwór należy do pradawnego gatunku. Grupa ekologów z innym naukowcem na pokładzie zamierza stwora zbadać. W wyniku splotu wydarzeń razem z nimi do morskich głębin schodzi Calvin. Ledwo uchodzi z życiem.

W głębinach - o czym opowiada hit Netfliksa?

W piątym, przedostatnim odcinku Calvin zostaje uratowany przez mieszkańców Little Pot Rock - wioski, w której się wychował. Odnajduje tam zaginionego wcześniej Wade'a i wspólnie poznają miejscowe zwyczaje. Jak się okazuje, lokalsi żyją z kałamarnicą w zgodzie, bo stwór zapewnia im jedzenie. Wtedy główny bohater odkrywa, że głowonóg, którego miał za potwora, wcale zły nie jest.

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Calvin i Wade muszą uciekać z Little Pot Rock. Na początku szóstego, finałowego odcinka bohaterowie wracają do Snook's Arm. Tam trwa właśnie przymusowa ewakuacja mieszkańców pod nadzorem wojska. Na miejsce przyleciał też szef korporacji, która dostrzega zysk w złożach kryjących się w nadbrzeżnych ziemiach. Zależy mu, żeby żołnierze raz na zawsze rozprawili się z kałamarnicą, sprawiając, że bezpiecznie będzie mógł eksploatować cenne surowce.

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W głębinach - o co chodzi w finale hitu Netfliksa?

Dr Fonda Howander odkryła już, że kałamarnica dotarła do wybrzeży Snook's Arms w poszukiwaniu chłodnej wody dla swoich jaj. Niestety, jest za ciepło, przez co wpadła w szał - dlatego zaczęła atakować ludzi. A teraz jej potomstwo czeka, żeby się wylęgnąć w pobliskiej górze lodowej, którą wojsko obiera sobie za cel.

Calvin wraz z najbliższymi postanawia uratować kałamarnicę i jej potomstwo. Właśnie w tym celu decydują się przewieźć górę lodową w inne miejsce. Tylko ona utknęła. Muszą więc pozbyć się jej części, a resztę już bezpiecznie udaje się przetransportować na bezpieczną odległość. Pomimo nacisków, błagań i gróźb ze strony szefa korporacji, wojsko rezygnuje z ataku. Społeczność Snook's Arm jest już bezpieczna.

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W głębinach - wyjaśniamy zakończenie hitu Netfliksa

W ostatnich scenach dr Fonda Howander tłumaczy, co dalej stanie się z kałamarnicą. Ona sama zginie wypuszczając swoje dzieci w świat. Niestety, woda aktualnie jest za ciepła, aby jej potomstwo mogło przeżyć. "A będzie jeszcze cieplejsza" - mówi wprost, każąc widzom zastanawiać się nad efektami ocieplenia klimatu.

W międzyczasie Snook's Arm odżywa. Mieszkańcy już wiedzą, ile są warci, więc ani myślą o przesiedleniu. Cała dyskusja się skończyła i wszystko dobrze się układa, również dla Calvina, któremu udało się ocalić ukochany styl życia i ochronić najbliższych.

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Szczęście Calvina nie trwa jednak długo. Krótko po wypłynięciu z portu trafia on na szereg gór lodowych. Wcale nie cieszy się na ich widok. Patrzy na nie z przerażeniem. Dlaczego?

W głębinach - jak odczytywać zakończenie hitu Netfliksa?

Ostatnią scenę "W głębinach" można odczytywać na różne sposoby. Bo oczywiście w górach lodowych, które wzbudzają przerażenie Calvina, mogą kryć się kolejne jaja kałamarnicy. Ale bardziej poprawna wydaje się inna interpretacja. W końcu nasuwa ją sam twórca serialu Jesse McKeown.

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Na blogu Netfliksa przeczytamy, że ostatnie złowieszcze ujęcie to zapowiedź tego, co nadchodzi w kwestii zmian klimatycznych. "Sprawy się pogorszą, będzie coraz dziwniej, coraz straszniej i zdarzy się to naprawdę szybko" - tłumaczy Jesse McKeown.

Góry lodowe na koniec "W głębinach" należy więc odczytywać w szerszym kontekście. To nie jest cliffhanger, ani zapowiedź 2. sezonu serialu. To metafora zmian klimatycznych, które po prostu dadzą nam się we znaki.

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