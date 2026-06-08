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Warsaw Shore wraca odświeżone. Będzie nowe reality show

"Warsaw Shore" wraca na ekrany. Tak, kontrowersyjne polskie reality show, które miało zostać zdjęte z anteny, powraca pod nową nazwą. Prowadzącym został były uczestnik programu, Wojtek Gola.

Anna Bortniak
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Niemal rok temu ogłoszono, że "Warsaw Shore" po 21 sezonach zostaje skasowany i nie doczeka się już kontynuacji. Mimo że odsłon miało być 22, to finałowa nie została pokazana. Choć ostatni, 22. sezon został już nagrany, to w związku z tragiczną śmiercią Jeremiasza "Jeza" Szmigiela, jednego z uczestników, MTV Polska zdecydowała się nie emitować go na antenie z szacunku dla bliskich zmarłego mężczyzny. Kolejna edycja miała już nie powstać.

Teraz pojawiły się nowe informacje w sprawie programu, który ma zastąpić "Warsaw Shore". Jak dowiedział się Pudelek, nowe reality show będzie nosiło tytuł "Polska Shore", a jego prowadzącym zostanie Wojtek Gola.

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Polska Shore to nowe reality show, które zastąpi Warsaw Shore. Co wiadomo na ten temat?

Jak donosi Pudelek, program "Warsaw Shore" zostanie zastąpiony przez "Polska Shore". Podczas gdy w "Warsaw Shore" uczestnikami były osoby nieznane szerszej publiczności, w nowym formacie udział wezmą influencerzy, osobowości internetowy czy uczestnicy innych telewizyjnych reality shows.

Program będzie nosił nazwę "Polska Shore", a udział w nim wezmą uczestnicy innych programów telewizyjnych, influencerzy oraz osobowości internetowe

- informuje źródło Pudelka.

Serwis ujawnił, że prowadzącym zostanie Wojtek Gola, który zdobył popularność właśnie za sprawą udziału w "Warsaw Shore" - Gola wystąpił w kilku pierwszych sezonach i został bardzo dobrze zapamiętany przez widzów. Podano również nazwiska kilku uczestników - w "Polska Shore" wystąpią m.in. Milan Kazimierczak z "Hotelu Paradise" czy streamer Kamil "Taazy" Mataczyński. Według informacji Pudelka program "Polska Shore" ma zadebiutować 17 czerwca w Canal+.

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"Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy" to format oparty na zagranicznym tytule "Ekipa z New Jersey", który był emitowany na antenie MTV Polska od 2013 r. Do programu zapraszano grupę młodych uczestników, którzy mieszkali w jednej willi, gdzie kamera rejestrowała ich codzienne życie. Głównym celem bohaterów "Warsaw Shore" było imprezowanie, picie alkoholu, a także przygodne relacje.

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Anna Bortniak
08.06.2026 15:54
Tagi: Reality showWarsaw Shore
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