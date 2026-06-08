Warsaw Shore wraca odświeżone. Będzie nowe reality show

Niemal rok temu ogłoszono, że "Warsaw Shore" po 21 sezonach zostaje skasowany i nie doczeka się już kontynuacji. Mimo że odsłon miało być 22, to finałowa nie została pokazana. Choć ostatni, 22. sezon został już nagrany, to w związku z tragiczną śmiercią Jeremiasza "Jeza" Szmigiela, jednego z uczestników, MTV Polska zdecydowała się nie emitować go na antenie z szacunku dla bliskich zmarłego mężczyzny. Kolejna edycja miała już nie powstać.

Teraz pojawiły się nowe informacje w sprawie programu, który ma zastąpić "Warsaw Shore". Jak dowiedział się Pudelek, nowe reality show będzie nosiło tytuł "Polska Shore", a jego prowadzącym zostanie Wojtek Gola.

REKLAMA

Polska Shore to nowe reality show, które zastąpi Warsaw Shore. Co wiadomo na ten temat?

Jak donosi Pudelek, program "Warsaw Shore" zostanie zastąpiony przez "Polska Shore". Podczas gdy w "Warsaw Shore" uczestnikami były osoby nieznane szerszej publiczności, w nowym formacie udział wezmą influencerzy, osobowości internetowy czy uczestnicy innych telewizyjnych reality shows.

Program będzie nosił nazwę "Polska Shore", a udział w nim wezmą uczestnicy innych programów telewizyjnych, influencerzy oraz osobowości internetowe - informuje źródło Pudelka.

Serwis ujawnił, że prowadzącym zostanie Wojtek Gola, który zdobył popularność właśnie za sprawą udziału w "Warsaw Shore" - Gola wystąpił w kilku pierwszych sezonach i został bardzo dobrze zapamiętany przez widzów. Podano również nazwiska kilku uczestników - w "Polska Shore" wystąpią m.in. Milan Kazimierczak z "Hotelu Paradise" czy streamer Kamil "Taazy" Mataczyński. Według informacji Pudelka program "Polska Shore" ma zadebiutować 17 czerwca w Canal+.

REKLAMA

"Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy" to format oparty na zagranicznym tytule "Ekipa z New Jersey", który był emitowany na antenie MTV Polska od 2013 r. Do programu zapraszano grupę młodych uczestników, którzy mieszkali w jednej willi, gdzie kamera rejestrowała ich codzienne życie. Głównym celem bohaterów "Warsaw Shore" było imprezowanie, picie alkoholu, a także przygodne relacje.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

O Warsaw Shore czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 08.06.2026 15:54

REKLAMA