Jest zwiastun Werwulfa. To będzie najstraszniejszy film Eggersa

W sieci wylądował pierwszy trailer wyczekiwanego filmu „Werfulf” Roberta Eggersa. Materiał pokazuje nam Aarona Taylora-Johnsona w tytułowej roli wilkołaka oraz fragmenty przeraźliwie niepokojących scen transformacji. Największe gwiazdy w obsadzie są ucharakteryzowane niemal nie do poznania, a surowo stylizowana warstwa wizualna sprawia, że materiał wpełza pod skórę. Twórcy zapowiedzieli, że „Werwulf” będzie najbardziej przerażającym filmem w karierze filmowca i jestem skłonny w to uwierzyć.



Taylor-Johnson i Lily-Rose Depp ponownie podjęli się współpracy z Eggersem po wcześniejszym sukcesie filmu „Nosferatu”. W kolejnym kostiumowym horrorze słusznie wychwalanego twórcy powracają także Willem Dafoe i Ralph Ineson.

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Werwulf (Wilkołak) - zwiastun filmu

Oficjalny opis filmu brzmi:

W XIII-wiecznej Anglii tajemnicza istota poluje na mieszkańców spowitej mgłą prowincji, a lokalne podania i legendy stają się dla wieśniaków przerażającą rzeczywistością.

Obraz został zrealizowany w formacie 4:3. Spora część zdjęć jest czarno-biała, a dialogi są wypowiadane w staroangielskim (drobiazgowy, dbający o historyczną rzetelność twórca zaangażował specjalistów do pracy specjalistów). W obsadzie znaleźli się również Jack Morris, Jan Bijvoet, Ritchi Edwards oraz Bodhi Rae Breathnach. Producentami wykonawczymi są Chris i Eleanor Columbus z wytwórni Maiden Voyage. Robert Eggers i Sjón, którzy wcześniej wspólnie napisali scenariusz do „Wikinga” („The Northman”) z 2022 r., ponownie połączyli siły jako producenci filmu wraz z Focus Features.



Przypomnę, że Focus Features współpracowało przy wszystkich filmach Eggersa, w tym przy wspomnianym, znakomicie przyjętym przez widzów i krytyków „Nosferatu”, który miał premierę w Boże Narodzenie 2024 r. Lily-Rose Depp wcieliła się w nim w młodą kobietę prześladowaną przez wampira, hrabiego Orloka (Bill Skarsgård), który popadł w obsesję na jej punkcie. Aaron Taylor-Johnson zagrał Friedricha Hardinga - sceptyka przekonanego, że wampiry nie istnieją. W filmie wystąpili także Nicholas Hoult i Emma Corrin. Produkcja zgromadziła ponad 181 mln dol. wpływów na całym świecie.



Od kilku lat Eggers jest uznawany za jednego z najważniejszych twórców współczesnego kina grozy. Wcześniej wyreżyserował „Wikinga” z Alexandrem Skarsgårdem, wybitną „Czarownicę: Bajkę ludową z Nowej Anglii” z Anyą Taylor-Joy i Ralphem Inesonem oraz „Latarnię” z Robertem Pattinsonem i Willemem Dafoe - niebywały aktorski pojedynek.



Werwulf - premiera w kinach odbędzie się 25 grudnia 2026 r.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).