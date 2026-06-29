Kto zginął w finale 4. sezonu Stamtąd? To było mocne

Finałowy epizod 4. sezonu "Stamtąd" nie kończy opowieści - jest de facto pomostem do kolejnego, ostatniego już, 5. rozdziału tej historii. Siłą rzeczy pewne elementy historii pozostaną wciąż nierozwiązane, a na zwieńczenie konkretnych wątków poczekamy jeszcze około roku - do "Fromville" mamy bowiem wrócić w 2027 roku. 10. odcinek 4. sezonu pozostawia nas jednak nie tylko z innymi zagadkami, ale również z nowymi trupami. Kogo zabrała śmierć w finale czwartego sezonu serialu?

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Lista ofiar w Stamtąd się wydłużyła. Oni zginęli

Nowy odcinek "Stamtąd", dostępny już do obejrzenia na HBO Max, to coś na kształt najbardziej zaawansowanej próby walki - Jade i Tabitha wykopali kości i mierzą się z obecnością potworów w tunelach. W tym samym czasie Boyd i reszta ekipy z miasteczka próbują wyrwać z korzeniami Drzewo Butelkowe. Zmagania bohaterów z czasem okazują się mieć swoją cenę, a potwory oraz Człowiek w żółtym garniturze zrobią wiele, by bohaterowie zapłacili ją swoimi życiami.

Na przestrzeni ostatnich sezonów widzowie chętnie dzielili postacie na te, którym szczególnie życzą przeżycia serialowych wydarzeń i tego, by mogli dożyć ewentualnego powrotu do miasteczka, oraz te, które irytują swoimi działaniami na tyle, że nie dba się za bardzo o ich los. Wydaje mi się, że Marielle należała do tej pierwszej grupy. Nawet, jeśli jej przyjazd do miasteczka mógł się wydawać z perspektywy widza lekko naciągany, wniósł realną perspektywę - dziewczyna była związana wcześniej z Kristi, która we "Fromville" mieszka od dawna. Marielle była zdruzgotana nagłym zniknięciem swojej ukochanej, mierzyła się z problemami, a stare rany de facto zostały rozdrapane w momencie, gdy obie bohaterki spotkały się na nowo.

Po tym opisie łatwo można wywnioskować, że Marielle jest jedną z osób, które zginęły w finale 4. sezonu "Stamtąd". Wskutek trzęsienia ziemi, które nastąpiło po usunięciu Drzewa Butelkowego, ona wraz z Fatimą chowały się w klinice. Niestety, talizman chroniący drzwi spadł na ziemię i choć ostatecznie obie dziewczyny go znalazły, nie zdążyły zawiesić na czas, przez co Smiley (uśmiechnięty potwór urodzony przez Fatimę) z łatwością wszedł do środka, po czym rozpruł Marielle brzuch. Bohaterka się wykrwawiła i tym samym stała się pierwszą ofiarą ostatniego odcinka czwartego sezonu serialu.

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Nie jedyną. Gdy w zeszłym odcinku znalazł podejrzanie stare zdjęcie Sophii wraz z innymi, byłymi mieszkańcami miasta, zamiast pójść do kogokolwiek innego, postanowił skonfrontować to, co zobaczył z...Sophią. Był to prawdopodobnie jeden z najgłupszych ruchów wykonanych przez kogokolwiek w tym serialu, co nie uszło uwadze internautów podzielających ten pogląd. Oczywiście mowa tu o postaci Elgina - chłopaka, który przyjechał do miasta później, wraz z "autobusową ekipą" w postaci m.in. Randalla. Wcześniej został zmanipulowany przez Kobietę w Kimono i nakłoniony do porwania Fatimy, a potem pozbawiony oka przez Sarę. W 4. sezonie trzymał się raczej na uboczu, ale los od jakiegoś czasu sugerował, że dla niego happy endu raczej nie będzie.

W odcinku sprzed tygodnia Sophia potwierdziła Elginowi prawdziwość tego co widzi i de facto ujawniła się przed nim jako postać, która pociąga za sznurki w miasteczku. Próbowała namówić chłopaka do tego, by podobnie jak Clara, stał się jej przybocznym, pomagającym realizować okrutny plan w miasteczku. Elgin, prawdopodobnie świadomy, że wówczas drugi raz zdradziłby swoich towarzyszy, nie poszedł na ten układ, co okazało się brzemienne w skutkach - Sophia sprawiła, że bohater ten prędko poniósł śmierć.

Choć na tym teoretycznie kończyłaby się lista trupów z finału 4. sezonu Stamtąd, niewykluczone, że należałoby dopisać do niej kolejne imię. Mowa tu o Fatimie, która w ostatnich minutach odcinka ujawniła swoją nową "tożsamość" - stała się jednym z potworów. Zanim jednak to nastąpiło, postanowiła poświęcić się i zatrzymać inne potwory tak, by kupić Boydowi, Ellisowi, Jade'owi i Tabitcie więcej czasu na ucieczkę z kośćmi. To oznacza dwie opcje, z których wszystko i tak prowadzi w tę samą stronę - albo Fatima poniosła śmierć, dając się zabić innym potworom, albo "dołączyła" do tego grona, co realnie i tak sprawia, że kończy się jej dotychczasowe życie.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.