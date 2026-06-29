To koniec serialu Stamtąd. Kiedy zobaczymy 5. sezon?

4. sezon serialu „Stamtąd” był rozbiegiem przed finałem. Mimo typowego dla tej produkcji wodolejstwa, fabuła z kopyta ruszyła naprzód. Dowiedzieliśmy się więcej o tajemnicach Fromville, o cyklu, który się powtarza i przede wszystkim - o głównych bohaterach tej historii. Okazało się bowiem, że postacie śledzone przez nas, nie są tak naprawdę najważniejsze.

Niestety, dowiedzieliśmy się tego dosłownie w ostatnich minutach finałowego odcinka. Można więc powiedzieć, że znowu zostawiono nas z (kolejną) nierozwiązaną zagadką. Jak długo będziemy musieli czekać na jej rozwiązanie?

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Stamtąd – kiedy premiera 5. sezonu?

Zacznijmy od tego, że data premiery 5. nie jest jeszcze znana. Wiemy natomiast, że nadchodząca seria będzie już ostatnią. Twórcy od początku planowali, że fabuła nie będzie ciągnięta w nieskończoność i że finał nastąpi właśnie w 5. sezonie. Serial okazał się jednak tak dużym sukcesem, że ostatnie 2 transze zostały zapowiedziane jednocześnie, a twórcy mają ten komfort, że mogą planować swoje serie z wyprzedzeniem.



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Wiemy już, że serial został zapowiedziany na 2027 rok. Konkretna data nie jest jeszcze znana. Trwają właśnie prace nad scenariuszem. Z kolei na plan ekipa ma wrócić pod koniec 2026 roku. Ekipa niezmiennie wraca do stałej bazy produkcyjnej w Halifaksie.

Choć sezony 1–4 trzymały się sztywno reguły 10 odcinków, przy 5. sezonie nastąpiła zmiana. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez twórców w czerwcu 2026 roku, finałowy sezon będzie dłuższy i złoży się z 13 odcinków, aby domknąć wszystkie wątki bez pośpiechu.

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Co zobaczymy w 5. sezonie Stamtąd?

Twórcy serialu zapewniają, że serial jest zamkniętą całością i że 5. sezon będzie pełnoprawnym finałem, który podomyka pootwierane wątki. W wywiadzie dla The Hollywood Reporter mówił:

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W pierwszym sezonie wprawiliśmy w ruch bardzo wiele rzeczy. Sezony czwarty i piąty w dużej mierze kontynuują te wątki, które wtedy zapoczątkowaliśmy – wiele z nich jest dla widzów oczywistych, ale niektóre wcale takie nie są. W piątym sezonie czeka nas masa nieuchronności. Naszym wyzwaniem jest teraz upewnienie się, że opowiemy te historie najlepiej, jak potrafimy

Pozostaje nam po prostu cierpliwie czekać.

Więcej o "Stamtąd" poczytasz na Spider's Web:

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.