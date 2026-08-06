Widzowie masowo atakują reżysera Spider-Manów. To jakiś absurd

„Spider-Man: Całkiem nowy dzień” pobił w weekend rekordy box office'u, po raz kolejny pokazując, że Pajączek to najpotężniejsza marka w ramach Marvela. Sam Peter Parker jeszcze mocniej ugruntował swoją pozycję najpopularniejszego superbohatera na świecie, a jego przyszłość na wielkim ekranie rysuje się w jasnych barwach.



W nieoczekiwanym, absurdalnym wręcz następstwie rekordowego weekendu otwarcia filmu, instagramowy profil Jona Wattsa, reżysera trzech wcześniejszych produkcji o Pajączku („Homecoming”, „Daleko od domu” i „Bez drogi do domu”), został... zasypany hejtem.

Spider-Man: widzowie atakują reżysera

Niestety, z jakiegoś niezrozumiałego powodu część „fanów” postanowiła uczcić sukces nowej odsłony cyklu, wbijając na nieużywane od 2021 r. konto Wattsa i spamując na nim je obraźliwymi, pełnymi agresji komentarzami dotyczącymi wyreżyserowanej przez niego pajęczej trylogii.

I tak na przykład niektórzy pisali mu, żeby lepiej nigdy więcej nie wracał do Spider-Mana; inni narzekali nawet na sposób, w jaki realizował sceny bujania się bohatera na pajęczych sieciach. Bardzo przykro patrzeć, jak ludzie świętują sukces „Całkiem nowego dnia”, jednocześnie próbując poniżyć twórcę, który odpowiada za w gruncie rzeczy udaną (choć, rzecz jasna, niepozbawioną wad) i entuzjastycznie przyjętą przez te same osoby trylogię.



Co ciekawe, wszystkie filmy Wattsa zostały ocenione przez krytyków wyżej niż produkcja Destina Daniela Crettona - i niemal tak samo wysoko przez publiczność. Choć „Homecoming”, „Daleko od domu” i „Bez drogi do domu” nie zawierały wielu komponentów, które sprawiły, że „Brand New Day” spotkał się z tak dobrym przyjęciem, naprawdę trudno znaleźć jakikolwiek racjonalny, przekonujący powód, by atakować Wattsa za to, że położył fundamenty pod sukces docenianej „czwórki”.



Na szczęście wielu fanów stanęło w obronie reżysera. W komentarzach zaczęły pojawiać się liczne słowa wsparcia oraz podziękowania za pracę, jaką wykonał, wprowadzając Spider-Mana do Marvel Cinematic Universe po debiucie nowej inkarnacji bohatera w „Kapitanie Ameryce: Wojnie bohaterów” z 2016 r. Spider-Man Toma Hollanda od razu kupił serca publiczności.

„Wpadłem tu tylko po to, żeby powiedzieć, że bardzo podobała mi się twoja trylogia Spider-Mana - podobnie zresztą jak ten najnowszy film. To ty stworzyłeś podstawy, dzięki którym mógł wznieść się tak wysoko; nic z tego nie zadziałałoby bez tego, co powstało wcześniej



- napisał jeden z użytkowników Instagrama.

Inny dodał po prostu: Uwielbiam tę trylogię, proszę pana. Proszę nie słuchać trolli.

Fakt, że niektórzy widzowie obejrzeli film „Spider-Man: Całkiem nowy dzień”, a następnie natychmiast pobiegli na profil Wattsa, by go obrażać, wiele mówi o kondycji fandomów i internetu w 2026 r. Watts nakręcił wszystkie trzy produkcje w dość krótkich odstępach czasu; opowiedział o dorastaniu Petera Parkera w liceum i doprowadził jego historię aż do wielkiego spotkania różnych wersji Spider-Mana z alternatywnych linii czasowych. Znaczy się: Pajączków Toma Hollanda, Tobey’a Maguire’a i Andrew Garfielda.



CAŁKIEM NOWY DZIEŃ obejrzycie w kinach.

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