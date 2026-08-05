Jednak bez opóźnień. Wyczekiwane fantasy dotrze do nas na czas

Dexter Sol Ansell, wcielający się w Aegona „Jajo” Targaryena, poinformował na Instagramie, że zakończono zdjęcia do nowych odcinków „Rycerza Siedmiu Królestw” - znakomitego prequela „Gry o tron”. Pierwotnie ekipa miała zejść z planu w czerwcu, jednak prace się przedłużały. Jedną z przyczyn opóźnienia były niespotykane powodzie w Gran Carina w Hiszpanii (Wyspy Kanaryjskie), gdzie realizowano część zdjęć. Tego typu ulewy są tam skrajną rzadkością - to, co działo się tam ostatnio, to sytuacja bez precedensu.

Rycerz Siedmiu Królestw, sezon 2. - kiedy premiera?

Zakończenie prac jest dobrą wiadomością dla fanów, ponieważ wszystko wskazuje na to, że serial mimo wszystko powinien zmieścić się w zapowiadanym oknie premierowym na początku 2027 roku. Znaczy się: w styczniu, dokładnie rok po premierze 1. odsłony.

2. sezon będzie bazował przede wszystkim na opowiadaniu „The Sworn Sword” („Zaprzysiężony miecz” lub „Wierny miecz”), drugiej noweli George'a R.R. Martina ze zbioru „Rycerz Siedmiu Królestw”, czyli „Opowieści o Dunku i Jaju”. Po wydarzeniach z pierwszych odcinków, Dunk i Jajo wyruszą w dalszą podróż po Westeros, która tym razem zaprowadzi ich również do Dorne. To właśnie tam rozegra się ich kolejna wielka przygoda - już po tym, jak Jajo oficjalnie został giermkiem Dunka.



1. seria zakończyła się pojednaniem obu bohaterów. Dunk i Jajo postanowili wspólnie przemierzać Siedem Królestw - co z opóźnieniem odkrył Maekar Targaryen. Ojciec chłopca nie wiedział, że jego syn pomknął w drogę za rycerzem, choć, rzecz jasna, szybko się tego domyślił. Było to pewne odejście od literackiego pierwowzoru, ale jednocześnie rozwiązanie dobrze przygotowujące grunt pod dalszą historię.



Showrunner Ira Parker ma wobec serialu znacznie większe plany - chciałby opowiedzieć historię Dunka i Egga na przestrzeni kilkunastu sezonów. Jego koncepcja zakłada podzielenie opowieści na trzy większe części, z których każda miałaby obejmować około czterech-pięciu krótkich serii. Pomiędzy kolejnymi historiami miałyby mijać rzeczywiste lata, dzięki czemu aktorzy mogliby naturalnie dorastać i starzeć się wraz ze swoimi bohaterami.



Realizacja tak ambitnego planu będzie jednak zależała od wielu czynników - a przede wszystkim od decyzji HBO oraz materiału źródłowego. Martin dopiero pracuje nad czwartą nowelą z cyklu, wobec czego przyszłość serialu znów będzie zależeć od tego, jak szybko Martin będzie pisał (z czym, jak wiemy, ma pewien problem). Biorąc jednak pod uwagę fakt, że mówimy o krótszych tekstach, do których ewidentnie ma więcej serca, niż do być może porzuconych „Wichrów zimy”, możemy pozwolić sobie na pewien optymizm. „Rycerz” okazał się znakomitą adaptacją i - tak po prostu - świetnym serialem, który przypadł do gustu zarówno fanom prozy Martina, jak i pozostałym widzom i krytykom (opinie, recenzje i nagrody mówią zresztą same za siebie). Czekamy na więcej.

Serial obejrzycie w HBO MAX.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...