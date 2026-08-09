Nowy kryminał Netfliksa brzmi jak zarwana nocka
Na Netfliksa zmierza kryminał z gatunku tych, które widzowie lubią najbardziej. Tak, chodzi o taki, dla którego chce się zarwać nockę i o jakim nie można przestać myśleć. "Zgodnie z prawem" zapowiada się bowiem na mroczną i wciągającą rozrywkę.
Wydawało się, że wraz z falą upałów Netflix wyprztykał się z najgorętszych premier sierpnia. Bo - umówmy się - z naszej perspektywy w tym miesiącu liczyła się tylko jedna nowość. "1670" powróciło z 3. sezonem, który zgodnie z oczekiwaniami zawrócił polskim użytkownikom w głowach. Wciąż namiętnie go oglądamy, albo przypominamy sobie ulubione odcinki i żarty.
Prócz "1670" dostaliśmy jeszcze nową animację sygnowaną nazwiskiem Ricky'ego Gervaisa ("Kocie życie") i 2. część magicznych "Stu lat samotności". Uff, sporo tego jak na jeden tydzień. Nic więc dziwnego, że Netflix chce trochę zwolnić tempa, żebyśmy mogli wszystkie te tytuły nadrobić. Ale przecież nie wyhamowuje całkowicie. W najbliższych dniach wciąż będzie dodawał kolejne produkcje. Już nie aż tak głośne, ale nie oznacza to, że nie ma wśród nich ukrytych pereł.
Netflix - co obejrzeć?
Z podejrzeniem graniczącym z pewnością możemy stwierdzić, że ze wszystkich zmierzających na Netfliksa filmów i seriali, Polaków najbardziej zainteresuje "Zgodnie z prawem". Dlaczego? Bo to kryminał. Po samym opisie jego fabuły, możemy przypuszczać, że gdy odpali się pierwszy odcinek, trudno będzie nie obejrzeć go na raz. Nawet kosztem snu.
"Zgodnie z prawem" opowiada historię młodej i zdolnej prokuratorki, która brutalnie wyrwana ze strefy komfortu trafia do zupełnie innego świata. Zostaje bowiem wciągnięta w więzienną siatkę przestępczą. Kieruje ją jej brat. Co więcej, główna bohaterka do tej pory uważała go za zmarłego. A teraz będzie musiała wybierać między sprawiedliwością a rodziną, prawem a przetrwaniem i prawdą a zdradą. Brzmi zagadkowo? Taki właśnie opis podał Netflix.
Niedługo jednak przekonamy się, co dokładnie skrywa się pod tym tajemniczym, acz intrygującym opisem fabuły. "Zgodnie z prawem" zadebiutuje na Netfliksie już 14 sierpnia, czyli w najbliższy piątek. W sam raz na weekend, żebyśmy mogli z czystym sumieniem zarwać nockę dla tego kryminału prosto z RPA.
"Zgodnie z prawem" może mocno podnieść temperaturę i wywołać spore napięcie. Dlatego Netflix przygotował również coś na rozluźnienie. Tego samego dnia na platformę wpadnie "Nie życzcie mi powodzenia". To już znacznie lżejszy komediodramat, w którym śledzimy losy dojrzewającej Sophie. Jest ona gotowa na główną rolę w szkolnym musicalu. Przynajmniej do chwili, gdy okazuje się, że prawdziwy dramat rozgrywa się w jej domu.
"Zgodnie z prawem" i "Nie życzcie mi powodzenia" to tylko dwie najważniejsze premiery, które wpadną na Netfliksa w przyszłym tygodniu. W dodatku dopiero w piątek. Co oglądać do tego czasu? Można oczywiście nadrabiać dotychczasowe zaległości, albo wybrać coś z pozostałych nowości - oryginalnych bądź na licencji.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
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Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Zbuntowani zakochani: Sezon 2 4/8/2026
- Mardi Gras: Ostatki na ostro 5/8/2026
- Kurczak nasz powszedni: Fastfoodowy spisek 5/8/2026
- Afera finansowa Trustor 5/8/2026
- 1670: Sezon 3 5/8/2026
- Let's Marry Harry 5/8/2026
- Sto lat samotności – Część 2 5/8/2026
- Na skraju jutra 6/8/2026
- Kryptonim U.N.C.L.E. 6/8/2026
- Zodiak 6/8/2026
- Prestiż 6/8/2026
- Moje życie z Walterami: Sezon 3 6/8/2026
- Ostatni dom 7/8/2026
- Śmierć sp. z o.o.: Sezon 4 7/8/2026
- Ricky Gervais: Kocie życie 7/8/2026
- Przesłodzeni 7/8/2026
- Operacja Safed Sagar 7/8/2026
- THE RIBBON HERO 8/8/2026
- Robin Hood 8/8/2026
- Żołnierze kosmosu 2 - Bohater federacji 9/8/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 3 10/8/2026
- Czas wymierania 10/8/2026
- Totalna magia 11/8/2026
- Rory Scovel: Show Must Go On 11/8/2026
- MOURINHO 11/8/2026
- Nando między dwoma światami: Film z serii „Sintonia” 12/8/2026
- To nie takie proste 13/8/2026
- Moje dziecko 13/8/2026
- Oponiarze: Sezon 3 13/8/2026
- Moja wspaniała kariera 13/8/2026
- Czego pragnie dziewczyna 12/8/2026
- Po zachodzie słońca 13/8/2026
- Pacific Rim 13/8/2026
- Studenci 13/8/2026
- Na maksa 14/8/2026
- Nie życzcie mi powodzenia 14/8/2026
- Mój najlepszy przyjaciel, jego dziewczyna i ja 14/8/2026
- Moria 14/8/2026
- Zgodnie z prawem 14/8/2026
- Strażacki pies 15/8/2026
- Krawiec z Panamy 15/8/2026
- Iryu Team Medical Dragon: Sezon 1 16/8/2026
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.