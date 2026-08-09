Nowy kryminał Netfliksa brzmi jak zarwana nocka

Wydawało się, że wraz z falą upałów Netflix wyprztykał się z najgorętszych premier sierpnia. Bo - umówmy się - z naszej perspektywy w tym miesiącu liczyła się tylko jedna nowość. "1670" powróciło z 3. sezonem, który zgodnie z oczekiwaniami zawrócił polskim użytkownikom w głowach. Wciąż namiętnie go oglądamy, albo przypominamy sobie ulubione odcinki i żarty.



Prócz "1670" dostaliśmy jeszcze nową animację sygnowaną nazwiskiem Ricky'ego Gervaisa ("Kocie życie") i 2. część magicznych "Stu lat samotności". Uff, sporo tego jak na jeden tydzień. Nic więc dziwnego, że Netflix chce trochę zwolnić tempa, żebyśmy mogli wszystkie te tytuły nadrobić. Ale przecież nie wyhamowuje całkowicie. W najbliższych dniach wciąż będzie dodawał kolejne produkcje. Już nie aż tak głośne, ale nie oznacza to, że nie ma wśród nich ukrytych pereł.

Netflix - co obejrzeć?

Z podejrzeniem graniczącym z pewnością możemy stwierdzić, że ze wszystkich zmierzających na Netfliksa filmów i seriali, Polaków najbardziej zainteresuje "Zgodnie z prawem". Dlaczego? Bo to kryminał. Po samym opisie jego fabuły, możemy przypuszczać, że gdy odpali się pierwszy odcinek, trudno będzie nie obejrzeć go na raz. Nawet kosztem snu.

"Zgodnie z prawem" opowiada historię młodej i zdolnej prokuratorki, która brutalnie wyrwana ze strefy komfortu trafia do zupełnie innego świata. Zostaje bowiem wciągnięta w więzienną siatkę przestępczą. Kieruje ją jej brat. Co więcej, główna bohaterka do tej pory uważała go za zmarłego. A teraz będzie musiała wybierać między sprawiedliwością a rodziną, prawem a przetrwaniem i prawdą a zdradą. Brzmi zagadkowo? Taki właśnie opis podał Netflix.

Niedługo jednak przekonamy się, co dokładnie skrywa się pod tym tajemniczym, acz intrygującym opisem fabuły. "Zgodnie z prawem" zadebiutuje na Netfliksie już 14 sierpnia, czyli w najbliższy piątek. W sam raz na weekend, żebyśmy mogli z czystym sumieniem zarwać nockę dla tego kryminału prosto z RPA.

"Zgodnie z prawem" może mocno podnieść temperaturę i wywołać spore napięcie. Dlatego Netflix przygotował również coś na rozluźnienie. Tego samego dnia na platformę wpadnie "Nie życzcie mi powodzenia". To już znacznie lżejszy komediodramat, w którym śledzimy losy dojrzewającej Sophie. Jest ona gotowa na główną rolę w szkolnym musicalu. Przynajmniej do chwili, gdy okazuje się, że prawdziwy dramat rozgrywa się w jej domu.

"Zgodnie z prawem" i "Nie życzcie mi powodzenia" to tylko dwie najważniejsze premiery, które wpadną na Netfliksa w przyszłym tygodniu. W dodatku dopiero w piątek. Co oglądać do tego czasu? Można oczywiście nadrabiać dotychczasowe zaległości, albo wybrać coś z pozostałych nowości - oryginalnych bądź na licencji.

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Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Zbuntowani zakochani: Sezon 2 4/8/2026

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1670: Sezon 3 5/8/2026

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Na skraju jutra 6/8/2026

Kryptonim U.N.C.L.E. 6/8/2026

Zodiak 6/8/2026

Prestiż 6/8/2026

Moje życie z Walterami: Sezon 3 6/8/2026

Ostatni dom 7/8/2026

Śmierć sp. z o.o.: Sezon 4 7/8/2026

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Operacja Safed Sagar 7/8/2026

THE RIBBON HERO 8/8/2026

Robin Hood 8/8/2026

Żołnierze kosmosu 2 - Bohater federacji 9/8/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 3 10/8/2026

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Totalna magia 11/8/2026

Rory Scovel: Show Must Go On 11/8/2026

MOURINHO 11/8/2026

Nando między dwoma światami: Film z serii „Sintonia” 12/8/2026

To nie takie proste 13/8/2026

Moje dziecko 13/8/2026

Oponiarze: Sezon 3 13/8/2026

Moja wspaniała kariera 13/8/2026

Czego pragnie dziewczyna 12/8/2026

Po zachodzie słońca 13/8/2026

Pacific Rim 13/8/2026

Studenci 13/8/2026

Na maksa 14/8/2026

Nie życzcie mi powodzenia 14/8/2026

Mój najlepszy przyjaciel, jego dziewczyna i ja 14/8/2026

Moria 14/8/2026

Zgodnie z prawem 14/8/2026

Strażacki pies 15/8/2026

Krawiec z Panamy 15/8/2026

Iryu Team Medical Dragon: Sezon 1 16/8/2026

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