Władca Pierścieni wleciał do Disney+. Witamy, witamy

Nie ma chyba drugiej trylogii filmowej, która, mimo upływu ponad 20 lat od premiery, tak bardzo ekscytowałaby widzów. Seria „Władca Pierścieni” od Petera Jacksona do tej pory dostępna była w HBO Max, czasem wpadała z wizytą na Netfliksa, a dzisiaj wszystkie 3 filmy wylądowały na Disney+.

Władca Pierścieni na Disney+

Na Disney+ trafią trzy filmy z trylogii, na którą składają się:

„Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia”

„Władca Pierścieni: Dwie Wieże”

„Władca Pierścieni: Powrót Króla”

Filmy, które trafiły na Disney+, to ich kinowe wersje. Niestety, aby obejrzeć te znacznie dłuższe materiały, nazywane wersjami reżyserskimi, trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Można wypożyczyć je między innymi w Prime Video (kosztują około 10 zł).



Przypomnijmy, że filmowa trylogia dostępna jest również w HBO Max i na Netfliksie w ramach abonamentów. Produkcje Petera Jacksona możecie obejrzeć również w innych serwisach, choć tam będzie trzeba zapłacić za wypożyczenie.



Z kolei filmowa trylogia „Hobbita” (czyli filmy „Hobbit: Niezwykła podróż”, „Hobbit: Pustkowie Smauga” i „Hobbit: Bitwa Pięciu Armii”) dostępne są w ofercie abonamentowej HBO Max.

Widzowie, którym mało będzie wrażeń po zobaczeniu wszystkich sześciu filmów, mogą zerknąć jeszcze na Prime Video, gdzie dostępne są 2 sezonu serialu „Władca Pierścieni: Pierścienie władzy”. Choć część widzów narzeka na brak zgodności z dziełami Tolkiena. Nie zmienia to jednak faktu, że z każdym sezonem serial zyskuje.

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Władca Pierścieni: co dalej?

Warto pamiętać, że to nie koniec filmowych powrotów do świata Tolkiena. Warner Bros. oficjalnie przygotowuje nowy pełnometrażowy projekt kinowy pod roboczym tytułem „Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma” ("The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"). W roli głównej ponownie zobaczymy Andy'ego Serkisa, który tym razem stanie również za kamerą jako reżyser. Co szczególnie istotne dla fanów oryginału, pieczę nad projektem jako producenci sprawują Peter Jackson wraz ze swoimi stałymi współscenarzystkami, Fran Walsh i Philippą Boyens. Nowy film ma zgłębić nieopowiedziane dotąd szczególe wątki z historii Golluma, osadzone w lukach czasowych znanych z podstawowej trylogii.

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