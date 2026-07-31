Pierścienie Władzy pokażą postać kluczową dla Aragorna. Zaskakująca decyzja

Jak ujawnił magazyn „Empire” (publikując przy okazji garść nowych zdjęć), wśród nowych postaci znajdzie się nie kto inny jak brat Elronda. Robert Aramayo, wcielający się w pana Rivendell, zagra również Elrosa w scenie retrospekcji, która ma rzucić nowe światło na powstanie Númenoru.

Pierścienie Władzy 3 - kim jest Elros i co ma wspólnego z Aragornem?

Elros, syn Eärendila i Elwingi, był pierwszym królem Númenoru. Wyspa została mu podarowana i właśnie tam rozwijał swój ród. Z czasem jednak jego potomkom zaczęło być tam coraz ciaśniej - nie mogąc płynąc na zachód z powodu Zakazu Valarów, ruszyli w kierunku Śródziemia, by odkrywać jego brzegi i zaprzyjaźniać się z jego mieszkańcami.



Ten półelf, któremu Valarowie pozwolili wybrać między nieśmiertelnością a życiem śmiertelnika, przyjął na siebie i swoich potomków los ludzki - w przeciwieństwie do swojego brata, który wybrał drogę elfów. Rządził Númenorem przez 410 lat i zmarł w wieku 500 lat, w 442 r. Drugiej Ery. Co ciekawe, to właśnie z linii krwi Elrosa wywodzi się Aragorn, co czyni go jedną z najważniejszych postaci w historii Śródziemia. Twórcy nie zdradzili jednak, w jaki sposób retrospekcja z jego udziałem zostanie wpleciona w fabułę. Podkreślili jedynie, że przyszłość Númenoru będzie jednym z najistotniejszych wątków serialu. Można przypuszczać, że bohater odegra kluczową rolę nie tylko w 3. sezonie (który położy znacznie większy nacisk właśnie na narastającą wojnę domową w Númenorze), ale także w planowanym sezonie 4.

Oczywiście akcja „Pierścieni Władzy” rozgrywa się w Drugiej Erze, czyli na wiele stuleci przed narodzinami Obieżyświata - i raczej nie ma szans na to, że zobaczymy go w tym serialu. Przypomnę, że twórcy od początku planowali serial jako pięciosezonową historię, która ma zakończyć się bitwą Ostatniego Sojuszu Elfów i Ludzi - momentem, w którym Isildur odcina Sauronowi palec z Jedynym Pierścieniem (to właśnie tę potyczkę widzimy we wstępie „Drużyny Pierścienia” Petera Jacksona). Sam Isildur również jest bezpośrednim przodkiem Aragorna.



3. sezon „Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy” ma być przełomowym momentem całej opowieści. Akcja rozpocznie się pięć lat po wydarzeniach z finału poprzedniej odsłony, gdy Sauron zdąży odbudować swoją potęgę i rozpocznie otwartą walkę o dominację nad Śródziemiem. Jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu będzie wykucie Jedynego Pierścienia, które pozwoli Mrocznemu Władcy rozpocząć realizację planu podporządkowania sobie wolnych ludów.



Równolegle serial skupi się - jak wspominałem wcześniej - na pogłębiającym się kryzysie w Númenorze, gdzie narastające podziały polityczne i społeczne doprowadzą kraj na skraj wojny domowej. Z kolei Elrond, który rozpocznie nowy etap swojego życia w Rivendell, a do grona bohaterów dołączą kolejne znane z twórczości Tolkiena postacie, takie jak Celeborn, Anárion czy Khamûl.



Twórcy co i rusz podkreślają, że trzeci sezon będzie znacznie mroczniejszy i bardziej widowiskowy od poprzednich, stawiając przede wszystkim na wielkie bitwy i polityczne intrygi.



Premiera nowych odcinków PIERŚCIENI WŁADZY odbędzie się 11 listopada w Prime Video.

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