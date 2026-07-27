Dziwny rozkład premier 3. sezonu Pierścieni Władzy. Tego jeszcze nie było

1 września 2022 r. pierwsze dwa epizody serialu „Pierścienie Władzy” zadebiutowały w Prime Video. Od tej pory serwis publikował po jednym epizodzie tygodniowo, aż do finału, czyli dnia premiery 8. odcinka. W przypadku 2. serii mieliśmy do czynienia z drobną modyfikacją - 29 sierpnia 2024 r. platforma dodała do swojej biblioteki trzy odcinki, a kolejne znów trafiały do widzów co tydzień. Oba przypadki wpisują się w standardową strategię publikacji Prime Video i - zdarza się - części innych serwisów.



Jednak przypadek 3. sezonu „Pierścieni” będzie zupełnie inny.

Pierścienie Władzy, sezon 3. - dziwny harmonogram premier. O co chodzi?

Prime Video ogłosiło teraz, że 3. sezon będzie emitowany według zupełnie nowego harmonogramu. Otóż 11 listopada br. zadebiutują odcinki 1-4, 18 listopada pojawią się odcinki 5. i 6., a 25 listopada udostępnione zostaną odcinki 7. i 8. Oznacza to bodaj pierwsze w historii platformy udostępnianie sezonu serialu w trzech transzach - przypominające to, co z niektórymi popularnymi seriami robi teraz Netflix (zazwyczaj jednak dzieli je więcej czasu).

Ciekawa sprawa. Choć wszystkie sezony liczą po osiem odcinków, dwa pierwsze były rozłożone na ponad miesiąc emisji. Tym razem całość zakończy się w zaledwie dwa tygodnie, a już w dniu premiery widzowie otrzymają połowę sezonu i aż cztery godziny seansu. Zmiana strategii z pewnością ucieszy fanów oglądania seriali jednym ciągiem, choć może rozczarować osoby preferujące cotygodniowe premiery - zwłaszcza, że to właśnie ta forma sprzyja marketingowi, wydłuża internetowe dyskusje na temat produkcji i sprawia, że widownia dłużej nią „żyje”. Jednym z powodów może być fakt, że w grudniu swoją premierę będzie mieć „Harry Potter” od HBO Max - a któż chciałby mieć za konkurencję taką markę?



Przypomnę, że w finale 2. sezonu Nieznajomy został ostatecznie potwierdzony jako Gandalf, Galadriela i elfowie zgromadzili się w dolinie, która w przyszłości stanie się Rivendell, Sauron zdobył Dziewięć Pierścieni Ludzi, Elendil wszedł w posiadanie miecza Narsil, a książę Durin IV został nowym królem po ofierze swojego ojca, króla Durina III . Te wydarzenia stanowią punkt wyjścia dla 3. sezonu, którego akcja rozpocznie się pięć lat po finale drugiej serii. To również może częściowo wyjaśniać decyzję Prime Video o udostępnieniu od razu czterech odcinków. W ciągu pięciu lat w świecie przedstawionym zaszło wiele zmian, dlatego twórcy chcą szybciej wprowadzić widzów w nową sytuację bohaterów. Jak wyjaśnił współtwórca i showrunner serialu J.D. Payne, na początku sezonu „elfowie i Sauron znajdują się u szczytu swojej wojny”.

Informację o harmonogramie przekazano w mediach społecznościowych, publikując grafikę przedstawiającą Saurona oraz Balroga. Temu drugiemu głosu użyczy Simon Pegg.



Sauron podejmie próbę wydobycia od mieszkańca Morii informacji pomocnych w wykuciu Jedynego. Balrog, podobnie zresztą jak Władca Ciemności, też był jednym z Majarów - nie będzie to zatem rozmówca łatwy do zmanipulowania lub wykorzystania. Przeciwnie.

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