Sauron kontra Balrog. Nowe Pierścienie Władzy wyglądają świetnie

W ostatni piątek Prime Video opublikowało pierwszy pełny zwiastun 3. sezonu „Pierścieni Władzy”. Podczas panelu serialu na Comic-Conie ujawniono również, że Simon Pegg użyczy głosu Balrogowi - demoniczną istotę, ducha ognia i Majara. W oryginale J.R.R. Tolkiena i w adaptacji Petera Jacksona zmierzył się z nim Gandalf - mowa, rzecz jasna, o kultowej scenie z „Drużyny Pierścienia”.



Teraz dostaliśmy oficjalny materiał zza kulis, który wcześniej pokazywano wyłącznie uczestnikom Comic-Conu. Można w nim zobaczyć grafiki koncepcyjne przedstawiające Balroga, a także fragmenty 3. sezonu pokazujące jego starcie z Sauronem. Niezależnie od tego, czy lubicie ten serial - trzeba przyznać, że to wszystko wygląda świetnie.

Pierścienie Władzy: Sauron walczy z Balrogiem w nowej zapowiedzi

Wideo zatytułowane „Bringing Season Three's Creatures to Life” pokazuje również orków, skrzydlate bestie oraz bojowe olifanty znane jako Mûmakile. Twórcy serialu opowiadają także o zaangażowaniu Simona Pegga. Sam aktor przyznaje:

„Mój tata czytał mi „Hobbita” i pamiętam, jak podkładał głosy wszystkim postaciom. Ta historia była częścią mojego życia od najmłodszych lat. Możliwość zagrania tak ważnej postaci była niezwykle ekscytującą perspektywą.”

Powrót Balroga to jedna z najbardziej wyczekiwanych atrakcji dla wielu fanów. Z najnowszego materiału wynika, że potwór odegra istotną rolę w historii Saurona, której głównym wątkiem w 3. sezonie będzie wykucie Jedynego Pierścienia. Sam projekt Balroga również spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Nic dziwnego.



Choć wielu miłośników twórczości J.R.R. Tolkiena krytykowało wcześniejsze sezony za sposób adaptacji materiału źródłowego, równie wielu odbiorców przymyka na to oko, skupiając się na rozrywkach i przygodzie, które zapewnia serial traktowany jako coś autonomicznego: bardziej swobodna, ale wcale nie tak daleka od oryginału adaptacja legendarium Tolkiena.

Pierścienie Władzy: o czym opowie 3. sezon?

Śródziemie pogrążone jest w wojnie. Od upadku Eregionu minęło pięć lat. Armie Saurona przemaszerowały kawał świata, podbijając wszystko na swojej drodze. Na drodze do całkowitego zwycięstwa Mrocznego Władcy stoją już tylko nieliczne bastiony oporu - Khazad-dûm, gdzie kryją się krasnoludy, oraz elfickie królestwa Lindonu i Rivendell, chronione mocą Trzech Pierścieni.



Tymczasem w Mordorze, w świeżo ukończonej wieży Barad-dûr, Sauron dniami i nocami pracuje nad zdobyciem mocy, która pozwoli mu ostatecznie pokonać wszystkich przeciwników - zagwarantuje mu ją wykucie Jedynego Pierścienia, który ma władać wszystkimi.



Krasnoludy, elfy, ludzie i czarodzieje będą musieli zjednoczyć siły w desperackim wyścigu z czasem, by powstrzymać Władcę Ciemności.



Premiera pierwszych 4. odcinków sezonu już 11 listopada w Prime Video.

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