Sauron kontra Balrog. Nowe Pierścienie Władzy wyglądają świetnie
Nowy materiał zza kulis 3. sezonu serialu „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” skupia się na fantastycznych stworzeniach, które w nim zobaczymy. Wśród nich znalazł się także Balrog, któremu głosu użyczy Simon Pegg - i którego po raz pierwszy możemy zobaczyć w pełnej okazałości. Co więcej - czeka go starcie z samym Sauronem.
W ostatni piątek Prime Video opublikowało pierwszy pełny zwiastun 3. sezonu „Pierścieni Władzy”. Podczas panelu serialu na Comic-Conie ujawniono również, że Simon Pegg użyczy głosu Balrogowi - demoniczną istotę, ducha ognia i Majara. W oryginale J.R.R. Tolkiena i w adaptacji Petera Jacksona zmierzył się z nim Gandalf - mowa, rzecz jasna, o kultowej scenie z „Drużyny Pierścienia”.
Teraz dostaliśmy oficjalny materiał zza kulis, który wcześniej pokazywano wyłącznie uczestnikom Comic-Conu. Można w nim zobaczyć grafiki koncepcyjne przedstawiające Balroga, a także fragmenty 3. sezonu pokazujące jego starcie z Sauronem. Niezależnie od tego, czy lubicie ten serial - trzeba przyznać, że to wszystko wygląda świetnie.
Pierścienie Władzy: Sauron walczy z Balrogiem w nowej zapowiedzi
Wideo zatytułowane „Bringing Season Three's Creatures to Life” pokazuje również orków, skrzydlate bestie oraz bojowe olifanty znane jako Mûmakile. Twórcy serialu opowiadają także o zaangażowaniu Simona Pegga. Sam aktor przyznaje:
„Mój tata czytał mi „Hobbita” i pamiętam, jak podkładał głosy wszystkim postaciom. Ta historia była częścią mojego życia od najmłodszych lat. Możliwość zagrania tak ważnej postaci była niezwykle ekscytującą perspektywą.”
Powrót Balroga to jedna z najbardziej wyczekiwanych atrakcji dla wielu fanów. Z najnowszego materiału wynika, że potwór odegra istotną rolę w historii Saurona, której głównym wątkiem w 3. sezonie będzie wykucie Jedynego Pierścienia. Sam projekt Balroga również spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Nic dziwnego.
Choć wielu miłośników twórczości J.R.R. Tolkiena krytykowało wcześniejsze sezony za sposób adaptacji materiału źródłowego, równie wielu odbiorców przymyka na to oko, skupiając się na rozrywkach i przygodzie, które zapewnia serial traktowany jako coś autonomicznego: bardziej swobodna, ale wcale nie tak daleka od oryginału adaptacja legendarium Tolkiena.
Pierścienie Władzy: o czym opowie 3. sezon?
Śródziemie pogrążone jest w wojnie. Od upadku Eregionu minęło pięć lat. Armie Saurona przemaszerowały kawał świata, podbijając wszystko na swojej drodze. Na drodze do całkowitego zwycięstwa Mrocznego Władcy stoją już tylko nieliczne bastiony oporu - Khazad-dûm, gdzie kryją się krasnoludy, oraz elfickie królestwa Lindonu i Rivendell, chronione mocą Trzech Pierścieni.
Tymczasem w Mordorze, w świeżo ukończonej wieży Barad-dûr, Sauron dniami i nocami pracuje nad zdobyciem mocy, która pozwoli mu ostatecznie pokonać wszystkich przeciwników - zagwarantuje mu ją wykucie Jedynego Pierścienia, który ma władać wszystkimi.
Krasnoludy, elfy, ludzie i czarodzieje będą musieli zjednoczyć siły w desperackim wyścigu z czasem, by powstrzymać Władcę Ciemności.
Premiera pierwszych 4. odcinków sezonu już 11 listopada w Prime Video.
Czytaj więcej:
Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).