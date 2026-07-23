Gwiazdor Stranger Things zagra kultową postać z Władcy Pierścieni. Jest fota

Jesienią na małe ekrany wraca długo wyczekiwany "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Serial zadebiutował we wrześniu 2022 roku i doczekał się już dwóch sezonów. Poprzednią odsłonę widzowie mogli oglądać po około dwuletniej przerwie, a Amazon postanowił utrzymać to tempo (no, może z drobną obsuwą). Wiadomo już, że nowe odcinki pojawią się w listopadzie.

Serwis w międzyczasie zajął się ogłaszaniem nowych członków obsady. Niedawno ujawniono, że w Saurona wcieli się Charlie Vickers, a Gandalfa zagra Daniel Weyman (będzie on pierwszym aktorem, który wcieli się w tego bohatera zamiast Iana McKellenea). Teraz pojawiła się również informacja, komu przypadła rola Celeborna, ukochanego Galadrieli (odegra ją Morfydd Clark).

Jamie Campbell Bower zagra Celeborna w serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Do tej pory szczegóły na temat roli Celebrona były trzymane w ścisłej tajemnicy. Dziś wiadomo już, że to właśnie Jamie Campbell Bower wcieli się ukochanego Galadrieli w 3. sezonie serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Widzowie mogą go kojarzyć przede wszystkim z roli Vecny w serialu "Stranger Things", który na początku roku doczekał się finału.

W 3. sezonie serialu nastąpi skok czasowy o kilka lat w szczytowym momencie wojny elfów przeciwko Sauronowi. Jest on coraz bliżej stworzenia Jedynego Pierścienia, który ma mu dać absolutną władzę nad całą Śródziemiem. Dodatkowo mają pojawić się również wątku skupione na rozwoju Rivendell, upadku Numenoru oraz drodze Gandalfa jako czarodzieja.

"Pierścienie Władzy" najpewniej nie skończą się na 3 sezonach. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że twórcy pracują już nad wstępnym harmonogramem związanym z realizacją najnowszej odsłony. Jak dowiedział się The Hollywood Reporter, już trwają przygotowania do 4. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy", a, według wczesnych ustaleń zdjęcia mają rozpocząć się na początku 2027 roku.

Można zatem spekulować, że jeśli Prime Video utrzyma tempo publikowana kolejnych sezonów, premiera 4. odsłony odbyłaby się najprawdopodobniej w 2028 roku. Biorąc pod uwagę, że platforma według planu ma pokazać aż 5 sezonów, to tylko kwestia czasu, aż 4. sezon zostanie oficjalnie ogłoszony, a prace nad nim rozpoczną się według planu.

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