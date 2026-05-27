Przygotowania do 4. sezonu Pierścieni Władzy trwają. Prime Video jeszcze go nie zatwierdził

Najnowszy, 3. sezon serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" jeszcze dobrze nie zdążył zadebiutować na Prime Video, twórcy planują już kolejną odsłonę. Mimo że nie dostała ona jeszcze zielonego światła od platformy, pojawiła się już plany związane z produkcją 4. sezonu, w tym data rozpoczęcia zdjęć.

Serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" zadebiutował we wrześniu 2022 roku i doczekał się już dwóch sezonów. Poprzednią odsłonę widzowie mogli oglądać po około dwuletniej przerwie i wszystko wskazuje na to, że Amazon utrzyma to tempo (no, może z drobną obsuwą). W maju ogłoszono, że 3. sezon "Pierścienie Władzy" zadebiutuje 11 listopada 2026 roku. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że produkcja wejdzie na ekrany dopiero w 2027 roku. Widzowie będą mogli zobaczyć ją szybciej.

Twórcy docelowo planuje nakręcić jeszcze 2 sezony - 4. i 5. Mimo że Prime Video nie pokazał jeszcze 4. sezonowi zielonego światła, pojawiła się informacja, że ekipa odpowiedzialna za serial tworzy już wstępny harmonogram i można powiedzieć, że już niedługo wejdzie na plan zdjęciowy.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - trwają wstępne prace nad 4. sezonem serialu Prime Video

Od premiery 3. sezonu "Pierścieni Władzy" dzieli nas jeszcze kilka miesięcy, a mimo to twórcy pracują już nad wstępnym harmonogramem związanym z realizacją najnowszej odsłony. Jak dowiedział się The Hollywood Reporter, już trwają przygotowania do 4. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy", a, według wczesnych ustaleń zdjęcia mają rozpocząć się na początku 2027 roku.

Można zatem spekulować, że jeśli Prime Video utrzyma tempo publikowana kolejnych sezonów, premiera 4. odsłony odbyłaby się najprawdopodobniej w 2028 roku. Biorąc pod uwagę, że platforma według planu ma pokazać aż 5 sezonów, to tylko kwestia czasu, aż 4. sezon zostanie oficjalnie ogłoszony, a prace nad nim rozpoczną się według planu.

W 3. sezonie nastąpi skok czasowy o kilka lat w szczytowym momencie wojny elfów przeciwko Sauronowi. Jest on coraz bliżej stworzenia Jedynego Pierścienia, który ma mu dać absolutną władzę nad całą Śródziemiem. Dodatkowo mają pojawić się również wątku skupione na rozwoju Rivendell, upadku Numenoru oraz drodze Gandalfa jako czarodzieja.

Przez długi czas "Pierścienie Władzy" były uznawane za najdroższy serial w historii. Nie tylko w historii Prime Video, ale w ogóle. Budżet przeznaczony na tę produkcję był bezprecedensowy - na wyprodukowanie 1. sezonu przeznaczono około 465 mln dol., co równało się około 58 mln dol. na jeden odcinek. Łącznie na 2 sezony wydano ponad 800 mln dol., a kwoty podobno wciąż rosną.

Anna Bortniak
27.05.2026 19:11
