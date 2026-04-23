Pierścienie Władzy wrócą szybciej, niż sądziliśmy. 3. sezon nadchodzi

Dobra wiadomość dla sympatyków „Pierścieni Władzy” Amazona (tak, słyszę te śmieszki, ale wbrew pozorom naprawdę sporo osób ogląda tę produkcję z przyjemnością): jak donosi „The Hollywood Reporter”, 3. sezon inspirowanego prozą J.R.R. Tolkiena serialu wróci jeszcze w tym roku. Choć mówiło się, że nowy rozdział wysokobudżetowego przeboju trafi na ekrany dopiero w 2027, wiarygodne źródło prestiżowego serwisu sprostowało te plotki.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, sezon 3. - premiera w tym roku

Serial, będący - wbrew obiegowej opinii - dużym sukcesem platformy Prime Video (ok. 170 mln widzów na całym świecie), stanowiący jeden z głównych wabików na nowe subskrypcje, ma podjąć akcję po dłuższej przerwie. Znaczy się: czeka nas przeskok czasowy.



Oficjalny opis fabuły brzmi:

Akcja 3. sezonu przenosi się o kilka lat naprzód względem wydarzeń z sezonu 2. i rozgrywa się w najbardziej intensywnym okresie wojny między elfami a Sauronem, gdy Mroczny Władca dąży do wykucia Jedynego Pierścienia, który da mu przewagę potrzebną do zwycięstwa i ostatecznego podboju całego Śródziemia.

Ostatnie odcinki wpadły do oferty Prime Video w październiku 2024 r., co oznacza, że i tym razem przerwa między sezonami wyniesie mniej więcej dwa lata. Przypomnę, że wojna elfów z Sauronem rozgrywa się na długo przed konfliktem znanym z prologu filmowej trylogii „Władcy Pierścieni” w reżyserii Petera Jacksona, nazywanym Wojną Ostatniego Sojuszu. Pierwsze sceny „Drużyny Pierścienia” pokazały nam bitwę na Dagorlad.

W obsadzie „Pierścieni Władzy” powrócą m.in. Charlie Vickers jako Sauron, Morfydd Clark jako Galadriela oraz Robert Aramayo jako Elrond. Wśród nowo ogłoszonych nazwisk znaleźli się m.in. Jamie Campbell Bower (znany ze „Stranger Things”), Eddie Marsan („Ray Donovan”), a także Andrew Richardson, Zubin Varla i Adam Young, których role nie zostały jeszcze ujawnione.



Oficjalne przedłużenie serialu ogłoszono w lutym 2025 r., a produkcja wystartowała niedługo później w brytyjskim Shepperton Studios.



Dokładna data premiery serii nie jest znana, ale na pewno będzie to 2. połowa roku - najprawdopodobniej jesień. 4. sezon dostaniemy zatem najpewniej w 2028 r., a finałowy rozdział - w 2030. Biorąc pod uwagę fakt, że serial nie okazał się aż tak olbrzymim sukcesem, na jaki liczono, powstanie planowanych wcześniej spin-offów jest mało prawdopodobne.

Michał Jarecki 23.04.2026 14:01

