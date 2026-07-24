Tak wyglądają ikoniczni złole w 3. sezonie Pierścieni Władzy. Coś się nie zgadza

Ci, którzy myśleli lub liczyli na to, że seria "Władca Pierścieni" po słynnej trylogii nie będzie miała racji bytu, skutecznie przekonali się o tym, w jak wielkim byli błędzie. Trylogia "Hobbit", nadchodzące nowe filmy z uniwersum, trwający od kilku lat serial "Pierścienie Władzy" - to wszystko jest jasnym dowodem na to, że "popyt" na historie ze świata hobbitów, elfów, orków i innych istot, wciąż jest duży.

Pierścienie Władzy wkrótce powrócą. Z wielką siłą

Akcja 3. sezonu przenosi się o kilka lat naprzód względem wydarzeń z sezonu 2. i rozgrywa się w najbardziej intensywnym okresie wojny między elfami a Sauronem, gdy Mroczny Władca dąży do wykucia Jedynego Pierścienia, który da mu przewagę potrzebną do zwycięstwa i ostatecznego podboju całego Śródziemia.

Nie ma co ukrywać - 3. sezon "Pierścieni Władzy" zapowiada się gęsto i ekscytująco. Empire właśnie ujawniło zdjęcia z nadchodzącej odsłony serialu. Dzięki nim dowiadujemy się, że twórcy przedstawią nam na nowo Upiory Pierścienia - a dokładniej ich wciąż jeszcze ludzkie, żywe wersje. To odziane w czarne szaty postacie, które zostały skorumpowane przez Saurona za pomocą Dziewięciu Pierścieni (wykutych przez Celebrimbora) i będą służyć Mrocznemu Władcy w realizacji jego planów. Na poniższym ujęciu widzimy jednego z nich jadącego przez las.

Niektórzym widzom coś tu jednak nie pasuje. A mianowicie: nazewnictwo. W serialu pre-Upiory będą bowiem jeszcze znane nie jako Nazgule, a... "Nazgnagole", czyli w dosłownym przekładzie - "słudzy pierścienia". Z czego wynika ta zmiana? Ano z tego, że w "Pierścieniach" te postacie nie są jeszcze Upiorami, a żywymi ludźmi. Showrunner Patrick McKay wyjaśnił to tak:

Sprawdziliśmy, co inspirowało Tolkiena. Język był dla niego fundamentem wszystkich mitów. Nazgûl oznacza Upiora Pierścienia w Czarnej Mowie Mordoru. Wiemy jednak, że zanim stali się Upiorami, to byli zwykłymi ludźmi. Udało nam się zatem wydobyć z Czarnej Mowy słowo "nagôl", które oznacza "służącego". Słowo "Nazgnagôl" oznacza zatem Służącego Pierścienia.

Według dostępnych informacji, postacie te będą postrzegane jako kluczowe w kontekście rozwoju potęgi Saurona. Portal zwraca uwagę zwłaszcza na jedną z nich - Khamula Easterlinga, który otrzymał Pierścień, czym zbliżył się do przeznaczenia w postaci stania się jednym z Upiorów. W tej roli zobaczymy Zubina Varlę. Aktor w rozmowie z Empire zdradził co nieco na temat drogi, jaką przejdzie jego bohater i inni mu podobni:

W pewnym sensie wyruszają w tę samą podróż co Gollum. Zło rodzi zło, a przemoc rodzi przemoc. Ich dusze i ciała ulegają zepsuciu, aż dosłownie zostają wydrążone, niemal pozbawione fizycznej formy.

To kolejna ważna informacja w kontekście 3. sezonu "Pierścieni Władzy". Kilka dni temu doszło do oficjalnego potwierdzenia, że Jamie Campbell Bower ("Stranger Things") wcieli się w elfa Celeborna. To mocny casting, a biorąc pod uwagę zdolności aktorskie Bowera, mający potencjał by skraść show. Nadchodząca jesień będzie emocjonująca.

Premiera 3. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" jest zaplanowana na 11 listopada.

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