Nowy Władca Pierścieni rezygnuje z kluczowej postaci. Wiemy, kto wypełni lukę

Fani "Władcy Pierścieni" nie mogą się już doczekać "Polowania na Golluma". W końcu film będzie okazją do powrotu do uwielbianej wersji ekranowego Śródziemia i spotkania ze starymi znajomymi. Jego akcja toczy się między wydarzeniami przedstawionymi w "Hobbicie" i oryginalnej trylogii. Opowiada przy tym historię Aragorna, który na życzenie Gandalfa rusza tropem Golluma. Musi go odnaleźć zanim zrobią to słudzy Mrocznego Władcy.



We "Władcy Pierścieni: Polowaniu na Golluma" zobaczymy mnóstwo znajomych twarzy. Do swoich ról znanych z adaptacji dzieł J.R.R. Tolkiena w reżyserii Petera Jacksona powrócą na pewno Elijah Wood (Frodo Baggins), Ian McKellen (Gandalf Szary), Lee Pace (Thranduil) i stający tym razem po obu stronach kamery Andy Serkis (Gollum). Niestety, w roli Aragorna nie zobaczymy Viggo Mortensena, bo zastąpi go Jamie Dornan.

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Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma - kto zastąpi Legolasa?

"Polowanie na Golluma" nie jest bowiem reunionem ekipy znanej z "Hobbita" i "Władcy Pierścieni". Na swój sposób łączy się z filmami Petera Jacksona, ale też wytycza własną ścieżkę. Dlatego nie zobaczymy w nim wszystkich znanych i lubianych bohaterów. Jak podaje CBR do tej pory nic nie wskazuje na to, żeby na ekranie miał się pojawić Legolas. Nie słychać nic na temat powrotu do roli Orlando Blooma. Dla granej przez niego postaci znaleziono jednak godne zastępstwo.

Jak już od jakiegoś czasu wiadomo, w "Polowaniu na Golluma" nie zabraknie zupełnie nowej, wymyślonej na potrzeby filmu postaci. Będzie to elfka-łowczyni zwana Seren. Niewiele o niej tak naprawdę wiadomo. Na pewno należy do Sindarów i jest zaufaną osobą Thranduila, władcy Leśnego Królestwa. Wygląda więc na to, że to ona wypełni w produkcji lukę po Legolasie.

W dodatku wydaje się, że Seren dobrze się w Śródziemie wpasuje. Przecież zagra ją nie kto inny niż Anya Taylor-Joy. I ten właśnie casting wydaje się strzałem w dziesiątkę. Aktorka wydaje się przecież wręcz stworzona do grania elfki w świecie J.R.R. Tolkiena.



"Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" zadebiutuje w światowych kinach 17 grudnia 2027 roku.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.