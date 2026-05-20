Więcej Władcy Pierścieni. Peter Jackson ma dobre wieści

Ładowanie...

To całkiem niezły czas, by być fanem „Władcy Pierścieni”. Półki księgarń uginają się pod ciężarem prozy J.R.R. Tolkiena - również takiej, którą wydano dopiero w ostatnich latach. Wybitną adaptację Petera Jacksona możemy oglądać w streamingu w podkręconej rozdzielczości, na nośnikach fizycznych, a co jakiś czas w kinach - i to w rozszerzonej wersji. Trwają prace nad nowymi filmami w uniwersum, a w Prime Video co dwa lata pojawiają się nowe odcinki inspirowanego Śródziemiem serialu, które mają swoich miłośników (i szczycą się mianem najbardziej spektakularnej wizualnie produkcji odcinkowej w historii). W listopadzie ukaże się 3. sezon.



Jeśli chodzi o filmy: Andy Serkis, który w trylogii Jacksona wcielił się w Golluma, powróci jako reżyser stojący za kamerą filmu „The Hunt for Gollum”. W przygotowaniu znajduje się również projekt „Lord of the Rings: The Shadow of the Past”, napisany przez Stephena Colberta, wielkiego miłośnika Tolkiena. Akcja tej historii ma wystartować w Czwartej Erze, choć w większości skupi się ona na wypełnianiu luk w filmowej „Drużynie Pierścienia”.



Do opowiedzenia jest jednak znacznie więcej historii i wygląda na to, że dotychczasowe zapowiedzi to dopiero początek.

REKLAMA

Władca Pierścieni: nowe filmy z uniwersum

Współpraca Jacksona z New Line Cinema i Warner Bros. okazała się niezwykle dochodowa - właśnie dzięki trylogiom „Władca Pierścieni” i „Hobbit”. Dotychczasowe produkcje, w tym kinowa animacja „Wojna Rohirrimów”, adaptowały przede wszystkim historie z Trzeciej Ery Śródziemia opisane przez Tolkiena. Teraz jednak, jak zdradził Jackson w rozmowie z „Deadline” podczas festiwalu w Cannes, powoli wkraczamy na zupełnie nowe terytorium - Pierwszej Ery Śródziemia. Reżyser ujawnił, że Tolkien Estate coraz przychylniej odnosi się do pomysłu udzielenia praw do ekranizacji materiałów dotąd niedostępnych dla twórców, takich jak „Silmarillion” czy „Niedokończone opowieści”.



Wspomniany serial „Pierścienie Władzy” już w pierwszym odcinku, a później także w kolejnych fragmentach pierwszego sezonu, nawiązuje do wydarzeń z Pierwszej Ery. Przede wszystkim Sauron nie był pierwszym Mrocznym Władcą - ten tytuł należał wcześniej do Melkora, nazwanego później Morgothem. Był on jednym z Ainurów, boskich istot stworzonych przez Eru Ilúvatara w mitologii Tolkiena. Melkor wraz z częścią Ainurów zstąpił do Ardy - świata, którego częścią jest Śródziemie - gdzie sprowadził zło.

To Melkor porywa część elfów, by - plugawiąc ich i torturując - stworzyć orków, trolle i inne istoty, które staną się doskonale znanymi z „Władcy Pierścieni” sługami ciemności. Konflikt pomiędzy Morgothem, Valarami i elfami znany jest jako Wojna Gniewu („War of Wrath”) i trwa przez całą Pierwszą Erę. Ostatecznie Morgoth zostaje pokonany, pojmany i spętany przez Valarów. Jego najpotężniejszy sługa, Sauron, przejmuje rolę nowego Mrocznego Władcy i kontynuuje dzieło szerzenia zła. Więcej szczegółów dotyczących Pierwszej Ery można znaleźć m.in. w książkach „Księga zaginionych opowieści” (i innych fragmentach cyklu „Historia Śródziemia”) oraz „Dzieci Hurina”.



Skoro sam Jackson zdecydował się przyznać, że Tolkien Estate rzeczywiście najpewniej dadzą się przekonać, oznacza to prawdopodobnie serię kinowych filmów od Warner Bros. osadzonych w Pierwszej Erze. Czekamy.

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Michał Jarecki 20.05.2026 10:36

Ładowanie...

REKLAMA