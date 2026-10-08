Wśród nocnej ciszy nadchodzi. Co wiemy o serialu Jana Holoubka?
Premiera pierwszego serialu Jana Holoubka i HBO Max już w przyszłym miesiącu. To dobry moment, aby sprawdzić, co już wiadomo o "Wśród nocnej ciszy".
Ten moment już się zbliża. Wyczekiwany serial w reżyserii Jana Holoubka wielkimi krokami zmierza na HBO Max. To pierwsza współpraca platformy z tak cenionym w naszym kraju twórcą, który zdążył już porwać widzów "Rojstem", "Wielką wodą" czy "Heweliuszem". Czy "Wśród nocnej ciszy" powtórzy te sukcesy?
Na razie jest za wcześnie, aby o tym mówić. Można za to sprawdzić, co już o "Wśród nocnej ciszy" wiadomo. Poniżej zebraliśmy więc wszystkie informacje na temat najnowszego serialu w reżyserii Jana Holoubka, jakie do tej ujawniono.
Wśród nocnej ciszy - co już wiadomo?
Spis treści:
Wśród nocnej ciszy - o czym opowiada?
Oficjalny opis fabuły "Wśród nocnej ciszy" wygląda następująco:
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia 1976 roku. Śnieg, cisza, ciemność. Trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze z pasterki: ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat.
Nikt nic nie widział. Albo nie chce powiedzieć. Zamiast odpowiedzi – mur milczenia. Sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek. Ale… matka ofiar i młody śledczy Maczek nie wierzą w przypadek. Oboje desperacko szukają prawdy. On stawia na szali swoją karierę, ona nie potrafi pogodzić się z utratą i nie spocznie, dopóki nie znajdzie odpowiedzi. Im bardziej zagłębiają się w sprawę, tym więcej szokujących informacji wychodzi na jaw. A prawda? Może okazać się gorsza niż kłamstwo…
"Wśród nocnej ciszy" opowiada więc o zmowie milczenia, śmierci, która nigdy nie powinna była się wydarzyć, oraz o ludziach gotowych poświęcić wszystko, by dotrzeć do prawdy i wymierzyć sprawiedliwość.
Wśród nocnej ciszy - prawdziwa historia
Choć po seansie może być trudno w to uwierzyć ale "Wśród nocnej ciszy" powstało na podstawie prawdziwych wydarzeń. Opowiada o tragedii z 25 grudnia 1976 roku, zwanej zbrodnią połaniecką. Jednej z najgłośniejszych zbrodni kryminalnych w PRL-u Wiesław Łuka poświęcił swój głośny reportaż "Nie oświadczam się". To właśnie nim zainspirowany został scenariusz serialu.
Wśród nocnej ciszy - twórcy
Za scenariusz inspirowany reportażem Wiesława Łuki odpowiada Maciej Kowalewski (przy czym odcinek 1. napisał wraz z Piotrem Konstantinowem). Funkcję reżysera formatującego pełni Jan Holoubek. To on stanął za kamerą większości odcinków - jeden z epizodów wyreżyserował Maciej Kowalewski. Autorem zdjęć jest Maciej Sobieraj, a montażem zajął się Rafał Listopad. Scenografię stworzył Marek Warszewski, kostiumy zaprojektowała Weronika Orlińska, a charakteryzuje Mirela Zawiszewska. Reżyserką obsady jest Żywia Kosińska. Producentami są: Olga i Bartosz Cerkascy (Lulu Production) oraz Katarzyna Czarnecka (TVN WBD), a producentem nadzorującym HBO - Bogumił Lipski.
Wśród nocnej ciszy - obsada
We "Wśród nocnej ciszy" trudno wskazać głównego bohatera. Najważniejszą rolę w serialu w reżyserii Jana Holoubka odgrywa bowiem bohater zbiorowy. Dzięki temu twórcom udało się zebrać imponującą obsadę. Na ekranie zobaczymy więc: Łukasza Simlata (sołtys Lech Wojda), Jędrzeja Hycnara (śledczy Henryk Maczek), Magdalenę Biegańską (matka ofiar Zdzisława Kaleta), Justynę Wasilewską (siostra Wojdy, Irena Karaś), Tomasza Schuchardta (prokurator Kiełczkowski), Adama Woronowicza (Władysław Kaleta), Ewelinę Starejki (Roma Wojda), Tomasza Włosoka (Stanisław Kula), Dariusza Chojnackiego (mechanik Ryszard Mitek), Artura Paczesnego (Wojciech Dąbrowski), Karolinę Kowalską (Aśka), Kacpra Sasina (Józef Karaś), Andrzeja Popiela (Sławomir Łaba), Krzysztofa Surówkę (rolnik Boguś), Nel Kaczmarek (Krystyna Matuszek), Mateusza Górskiego (Stanisław Matuszek), Marię Kanię (Matka Stasia), Marcina Bosaka (Ojciec Stasia) i Natana Horodeckiego (Staś).
Prócz nich w serialu występują też: Michał Żurawski, Michał Pawlik, Barbara Wypych, Marek Siudym, Mariusz Jakus, Sebastian Stankiewicz, Sebastian Pawlak, Krzysztof Wieszczek, Anna Korzeniecka, Barbara Jonak, Agnieszka Radzikowska, Rozalia Rusak, Bernadetta Statkiewicz, Modest Ruciński, Hubert Miłkowski, Joanna Balasz, Łukasz Garlicki i inni.
Wśród nocnej ciszy - trailer
Na ten moment HBO Max nie udostępniło jeszcze trailera "Wśród nocnej ciszy". Biorąc pod uwagę zbliżającą się datę premiery, zwiastun może pojawić się już niedługo.
Wśród nocnej ciszy - ile odcinków?
"Wśród nocnej ciszy" składa się z sześciu odcinków.
Wśród nocnej ciszy - data premiery
Na ten moment "Wśród nocnej ciszy" nie ma jeszcze wyznaczonej konkretnej daty premiery. Wiadomo tylko, że zadebiutuje na HBO Max w listopadzie.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.