Zrobił Wielką wodę, czas na inną wstrząsającą historię. Czekam na ten serial HBO Max

Jan Holoubek, który stworzył dla Netfliksa trzy wychwalane produkcje („Rojst”, „Wielka woda” i zbierający pierwsze entuzjastyczne opinie „Heweliusz”), teraz zrealizuje serial dla HBO Max. O czym opowie „Wśród nocnej ciszy”?

Michał Jarecki
wśród nocnej ciszy hbo max
Jan Holoubek, dotychczas związany z Netfliksem, po raz pierwszy połączy siły z HBO Max, by opowiedzieć prawdziwą historię, która wstrząsnęła Polską w latach 70. Twórca przeniesie widzów do czasów głębokiego PRL-u, w sam środek wydarzeń, które na zawsze zapisały się na kartach historii najbardziej przerażających rodzimych zbrodni. 

Wśród nocnej ciszy - Jan Holoubek robi serial dla HBO Max

„Wśród nocnej ciszy” będzie zrealizowaną z wielkim rozmachem superprodukcją podzieloną na sześć epizodów. Holoubek po raz kolejny sięgnął po historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami - scenariusz powstał bowiem na bazie reportażu Wiesława Łuki pt. „Nie oświadczam się”. To opowieść o zmowie milczenia, śmierci, która nie powinna była mieć miejsca oraz o tych, którzy - wbrew wszystkiemu - dążyli do sprawiedliwości i prawdy.

Akcja rozpocznie się w wigilię 1976 r. - noc, cisza, ciemność i sporo śniegu. W drodze na pasterkę troje młodych ludzi ginie pod kołami autobusu - są to ciężarna dziewczyna, jej starszy brat oraz mąż. Nikt nic nie widział, a jeśli nawet, to nie chce się do tego przyznać. Zamiast odpowiedzi - ściana milczenia. Siłą rzeczy sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek, ale matka ofiar i młody policjant Maczek nie wierzą w przypadkową tragedię. On ryzykuje swoją karierę, a ona wszystko, co jeszcze jej zostało, by odkryć prawdę. A im głębiej kopią, tym więcej szokujących informacji wypływa na powierzchnię.

Serial „Wśród nocnej ciszy” składa się z sześciu odcinków bazujących na prawdziwej historii, która została opisana w książce Wiesława Łuki „Nie oświadczam się.” Maciej Kowalewski przenosząc reportaż Łuki na język filmu, pozostał wierny surowej formie, która opisuje ludzkie „zawiłości duszy” bez próby ich jednoznacznej oceny. Sprawiedliwe oddaje głos ludziom stojącym wobec sytuacji granicznej. Jak pisał Philip Roth: „tu jest prawda i tam też jest prawda”. Wielość prawd powinna być kołem zamachowym tego serialu, co pozwoli utrzymać widza od początku do końca w przysłowiowym fotelu. I tak właśnie dzieje się przez większość serialu, gdzie fabuła zwodzi widza tak aby nie miał pewności co do przebiegu zdarzeń i kto jest winny tragedii. Dopiero finałowy odcinek odsłania przed nim wstrząsającą prawdę 

– mówi o swoim najnowszym projekcie Jan Holoubek.

Wśród nocnej ciszy - twórcy. Co z obsadą?

Scenariusz inspirowany wspomnianym reportażem napisał Maciej Kowalewski odcinki 1-6 (odcinek 1. Maciej Kowalewski i Piotr Konstantinow). Reżyserem formatującym oraz odcinków 1-4 i 6 jest Jan Holoubek, odcinek 5 reżyseruje Maciej Kowalewski. Za zdjęcia odpowiada Maciej Sobieraj, zaś za montaż Rafał Listopad. Scenografię stworzył Marek Warszewski, kostiumy zaprojektowała Weronika Orlińska, a charakteryzuje Mirela Zawiszewska. Reżyserką obsady jest Żywia Kosińska. Producentami są: Olga i Bartosz Cerkascy  (Lulu Production) oraz Katarzyna Czarnecka (TVN WBD.), kierownikiem produkcji – Iwona Polak (Lulu Production).

Nie znamy jeszcze daty premiery ani członków obsady - produkcja najpewniej zadebiutuje w HBO Max w przyszłym roku. Póki co Jan Holoubek pracuje na planie filmu „Dziki, dziki Wschód”.

Michał Jarecki
21.10.2025 12:07
Tagi: HBO MaxJan HoloubekPolskie seriale
