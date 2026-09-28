Polskie premiery HBO Max w 2026 roku. Kryminał Holoubka to początek

Lokalne produkcje od lat stanowią jeden z fundamentów HBO Max - i nic dziwnego, skoro widzowie w tak wielu krajach z chęcią sięgają po produkcje w rodzimym języku. Tym bardziej, jeśli towarzyszy im tak prestiżowe logo. Ich znakiem rozpoznawczym są wysoka jakość, duża skala realizacji oraz historie, w którym widz może związać się emocjonalnie. Polska jest przy tym jednym z najważniejszych europejskich ośrodków produkcyjnych HBO i pozostaje jednym z liderów pod względem tworzenia lokalnych treści dla platform streamingowych.



Od uruchomienia nowej wersji serwisu w 2024 roku, HBO Max zaprezentowało łącznie 22 lokalne produkcje. Wśród nich znalazło się 13 seriali fabularnych oraz 9 tytułów dokumentalnych.



Polskie seriale odgrywają również istotną rolę w wynikach oglądalności platformy. W 2024 r. „Odwilż” i „Skazana” znalazły się w gronie najchętniej oglądanych produkcji HBO Max. Rok później polskojęzyczne tytuły ponownie mocno zaznaczyły swoją obecność w zestawieniach popularności - aż siedem z nich zajęło miejsca w pierwszej dziesiątce, konkurując z międzynarodowymi hitami takimi jak „The Last of Us” czy „Biały Lotos”.



Niektóre lokalne produkcje HBO Max z powodzeniem przekraczają granice Polski. „Odwilż”, „Przesmyk” i „Proud” zdobyły zainteresowanie również zagranicznych widzów, pokazując, że historie zakorzenione w polskich realiach mogą być zrozumiałe i atrakcyjne także dla międzynarodowej publiczności.



Nic dziwnego, że HBO ma w planach znacznie więcej takich realizacji.

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HBO Max - polskie premiery w 2026 roku. Nie tylko Holoubek

Na ten rok HBO zaplanowało łącznie sześć nowych polskich seriali. Widzieliśmy już „Niebo. Rok w piekle” z Tomaszem Kotem, „Piekło kobiet” produkowane przez Ewę Puszczyńską, nagrodzony podczas Series Mania „Proud” oraz serialową adaptację bestsellerowych książek Izabeli Kuny pt. „Klara. Rewolucja”.

Co dalej? 2 października w HBO Max zadebiutuje „Zmora” z Magdaleną Cielecką. Serial powstał na podstawie kryminału Roberta Małeckiego.



W listopadzie platforma pokaże natomiast „Wśród nocnej ciszy” Jana Holoubka, produkcję inspirowaną jedną z najbardziej wstrząsających spraw kryminalnych w historii Polski. I chyba najbardziej wyczekiwany polski tytuł końcówki roku.



Całość obejmie sześć epizodów. Akcja zaczyna się w Wigilię 1976 r. W drodze na pasterkę ginie troje młodych ludzi: ciężarna kobieta, jej mąż i jej młodszy brat. Oficjalnie tragedia zostaje potraktowana jako wypadek, ale matka ofiar oraz młody milicjant Maczek nie wierzą w tę wersję wydarzeń. Próbują ustalić, co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy, natrafiając na mur milczenia - świadkowie albo niczego rzekomo nie widzieli, albo nie chcą mówić.

Jesienią i zimą nie zabraknie również polskich dokumentów. 27 listopada w serwisie pojawią się trzy odcinki „Sztuki oszustwa”, opowiadającej o jednej z największych afer finansowych związanych z rynkiem dzieł sztuki. Miesiąc później premierę będzie miał „Kaszpirowski” - dokument poświęcony Anatolijowi Kaszpirowskiemu, jednej z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej rzeczywistości lat 90.

HBO Max na 2027

Rzecz jasna, serwis planuje kontynuować rozwój polskiego katalogu również w przyszłym roku. Wśród zapowiedzianych produkcji znajduje się 2. sezon „Przesmyku”, za którego reżyserię ponownie odpowie Jan P. Matuszyński. W obsadzie znajdzie się między innymi Piotr Żurawski, a do roli Ewy Oginiec wróci Lena Góra.



Kontynuację otrzyma również „Scheda” Anny Kazejak. W drugim sezonie dramatu kryminalnego pojawią się między innymi Cezary Pazura i Aleksandra Adamska.



Istotną częścią planów HBO pozostają także dokumenty. W przyszłym roku swoją premierę będzie miał film Elizy Kubarskiej poświęcony kobietom, dla których sport jest nieustannym sprawdzaniem własnych możliwości. Narratorką tej historii została Maja Włoszczowska, dwukrotna medalistka olimpijska w kolarstwie górskim.



W przygotowaniu znajduje się również dokument poświęcony zbrodni połanieckiej (tej samej, o której wcześniej opowie Holoubek). W grudniu tego roku przypada 50. rocznica brutalnego morderstwa dokonanego na drodze między Połańcem a Zrębinem.



Kolejny dokument przybliży sprawę Zdzisława Marchwickiego, skazanego na śmierć i znanego jako „Wampir z Zagłębia”. Produkcja ma przedstawić nieznane wcześniej informacje dotyczące człowieka, który przez lata funkcjonował w świadomości społecznej jako jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców PRL-u.



Jest na co czekać.

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