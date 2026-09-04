Najlepsza adaptacja Cobena od Netfliksa. Przegoniła uwielbiany thriller

W tym wypadku nie chodzi o oceny krytyków. Bo przecież wiadomo, że ich gust nie zawsze (a właściwie rzadko) pokrywa się z gustem widzów. Dlatego bardziej miarodajna wydaje się popularność danych tytułów. I jeśli na nią patrzeć, tylko jeden serial na podstawie prozy Harlana Cobena jest bezkonkurencyjny. Jakiś czas temu trafił on do topki najpopularniejszych tytułów Netfliksa wszech czasów. A ostatnio wspiął się niemal do jej pierwszej piątki.



Chodzi o "Za wszelką cenę", które na Netfliksie pojawiło się 18 czerwca. To najnowsza dotychczas adaptacja książek Harlana Cobena. I ze wszystkich dotychczasowych najbardziej przypadła użytkownikom platformy do gustu.

REKLAMA

Za wszelką cenę - najlepsza adaptacja Cobena na Netfliksie

Zaraz po premierze użytkownicy Netfliksa rzucili się na opowieść o ojcu, który rusza z desperacką misją uratowania swojego syna. To akurat standard, bo wiele wcześniejszych adaptacji książek Harlana Cobena cieszyło się popularnością w pierwszych dniach wyświetlania. Ale po "Za wszelką cenę" subskrybenci platformy sięgali znacznie dłużej i znacznie częściej. A właściwie wciąż sięgają.

Już po sześciu tygodniach, pod koniec lipca, "Za wszelką cenę" trafiło do TOP 10 najpopularniejszych seriali anglojęzycznych Netfliksa wszech czasów. Było jednak gdzieś na szarym końcu zestawienia. A teraz przeskoczyło mnóstwo oczek w górę.

Do teraz "Za wszelką cenę" użytkownicy Netfliksa na całym świecie obejrzeli jakieś 117,5 mln razy. To daje mu szóste miejsce w topce najpopularniejszych seriali anglojęzycznych platformy wszech czasów. Wyprzedza tym samym "Dahmera - Potwora: Historię Jeffreya Dahmera" (115,6 mln pełnych wyświetleń) i goni 2. sezon "Wednesday" (119,3 mln pełnych wyświetleń).

REKLAMA

Czy "Za wszelką cenę" uda się prześcignąć 2. sezon Wednesday? Jest to prawdopodobne. Dla Netfliksa liczą się dane z pierwszych 91 dni wyświetlania. Najnowsza adaptacja prozy Harlana Cobena gości na platformie od 79 dni. Co oznacza, że ma jeszcze niecałe dwa tygodnie, aby zdobyć dodatkowe wyświetlenia.

W ciągu najbliższych 12 dni "Za wszelką cenę" musi zebrać jeszcze niespełna dwa mln pełnych wyświetleń. Jeśli to się uda, serial wyprzedzi 2. sezon "Wednesday" i trafi na piąte miejsce topki najpopularniejszych seriali anglojęzycznych Netfliksa wszech czasów.

Obserwuj nas w Google Discover

REKLAMA

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.