Harlan Coben nie chciał adaptować tych powieści. Zmienił zdanie

Niecałą dekadę temu Harlan Coben zawarł z Netfliksem umowę, dzięki której streamingowy gigant pozyskał prawa do adaptacji kilkunastu istniejących powieści pisarza, a także jego nadchodzących książek. To właśnie dlatego na Netfliksie pojawiły się takie tytuły jak "Już mnie nie oszukasz", "W głębi lasu", "Zostań przy mnie", "Zachowaj spokój" czy "O krok za daleko". Na podstawie autonomicznych powieści powstało już kilkanaście miniseriali.

Twórca do tej pory wzbraniał się jednak przed przeniesieniem na ekran serii powieści z Myronem Bolitarem - byłym koszykarzem, agentem sportowym i detektywem rozwiązującym zagadki kryminalne. Wygląda na to, że zmienił zdanie, ponieważ według doniesień w tym tygodniu rozpoczęły się zdjęcia do produkcji. Pokaże ją Netflix.

Netflix rozpoczął zdjęcia do serialu na podstawie powieści Harlana Cobena o Myronie Bolitarze

Coben jakiś czas temu wyjaśnił, dlaczego do tej pory nie powstał serial o Bolitarze. Pisarz stwierdził, że zbudował w swojej głowie specyficzny obraz tego bohatera, przez co obawia się, że potencjalni odtwórcy roli Bolitara mogliby nie zrozumieć jego wizji. Ten pogląd przez ten czas najwyraźniej uległ zmianie, ponieważ The Hollywood Reporter poinformował, że w tym rozpoczęły się zdjęcia do serialu na podstawie powieści o agencie sportowym i detektywie. W Bolitara wcieli się Colin Woodell.

Serial o Bolitarze ma być pierwszą produkcją nielimitowaną na podstawie powieści Cobena. Oznacza to, że tym razem pisarz zdecydował się stworzyć więcej niż jeden sezon.

To było naprawdę ekscytujące i interesujące obserwować, jak serial powstaje. Inne serie, które stworzyłem, zostały zaprojektowane jako limitowane - i nie chcę, żeby powstawały z nich dwa sezony, nawet jeśli czasami o nich myślimy. Moja zasada jest taka, że ​​jeśli nie wymyślimy lepszej historii, nie widzę drugiego sezonu.

I dodał:

Seria o Myronie Bolitarze została stworzona, podobnie jak same książki, w taki sposób, że możemy nakręcić więcej niż jeden sezon, jeśli tylko będziemy mieli szczęście.

Choć pierwszą powieścią z serii o Bolitarze jest tytuł "Bez skrupułów", który zadebiutował w 1995 roku, Coben poinformował, że 1. sezon serialu będzie oparty głównie na drugim tomie z cyklu, czyli "Krótka piłka". To właśnie na tajemnicy z tej książki będą oparte premierowe odcinki, choć autor przyznał, że obierze również inny kierunek.

Fabuła powieści "Krótka piłka" koncentruje się na morderstwie tenisistki Valerie Simpson podczas meczu US Open. Po przebytym załamaniu nerwowym próbowała wrócić do sportu i w związku z tym zatrudniła właśnie Bolitara. Głównym podejrzanym w sprawie stał się Duane Richwood, inny klient Myrona. Agent sportowy postanawia zagłębić się w sprawę wraz z Winem, swoim przyjacielem. Trop prowadzi do klubu, gdzie pewnej nocy doszło do morderstwa.

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