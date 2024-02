Harlan Coben i ekranizacje jego książek. Zebraliśmy wszystkie filmy i seriale

Pierwszą zekranizowaną powieścią Harlana Cobena była książka "Nie mów nikomu". W 2006 r. zadebiutowała produkcja o tym samym tytule i, co ciekawe, jest to jedyny film na podstawie powieści amerykańskiego pisarza. Pozostałe adaptacje to seriale i miniseriale, które w większości zostały wyprodukowane przez serwis Netflix. Do tej pory powstało ich już całkiem sporo, bo aż 11, przy czym zapowiedziano już 3 nadchodzące produkcje - będą to "Lazarus", "O krok za daleko" i "Tęsknię za tobą". Tymczasem zebraliśmy wszystkie istniejące adaptacje powieści Harlana Cobena i sprawdziliśmy ich dostępność w serwisach VOD. Oto one.