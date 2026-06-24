Największy serial Netfliksa w 2026 roku. Widzowie oszaleli

Pół roku Netflix czekał na swój wielki hit. Można przewidzieć, że stanie się jedną z najchętniej oglądanych produkcji w serwisie, co wcale jednak nie oznaczało, że stanie się tytułem, który okaże się jednym z tych bardziej udanych. Być może właśnie dzięki tym pozytywnym recenzją wieść o premierze jeszcze bardziej się poniosła, dzięki czemu nowy serial streamingowego giganta wykręcił niebywały wynik, biorąc pod uwagę wyświetlenia.

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Za wszelką cenę największą premierą na Netflix w 2026 roku

Tytuł największej premiery Netfliksa 2026 roku należy do serialu "Za wszelką cenę", adaptacji powieści Harlana Cobena. Według danych streamingowego giganta to właśnie ona wykręciła nieprawdopodobną liczbę odsłon - w ciągu 4 dni od premiery, czyli od 18 czerwca serial został wyświetlony 24 miliony razy (w tygodniu od 15 do 21 czerwca). Przekłada się to na 131,7 mln godzin oglądania tego ośmioodcinkowego serialu na całym świecie. "Za wszelką cenę" wyprzedził w tym roku serial "Zabójcza przyjaźń", który w styczniu przekroczył barierę 19,9 mln wyświetleń.

Oglądalność "Za wszelką cenę" wygląda imponująco, biorąc pod uwagę inne seriale na podstawie powieści Cobena. Dla porównania: "Już mnie nie oszukasz", czyli jeden z największych seriali Netfliksa w 2024 roku, zanotował 98 mln wyświetleń na całym świecie w ciągu pierwszych 13 tygodni. Z kolei produkcja "O krok za daleko", która zadebiutowała na początku 2026 roku, osiągnął 12,7 mln wyświetleń w czasie premiery i utrzymywał się w zestawieniu najpopularniejszych seriali na świecie przez 4 tygodnie.

"Za wszelką cenę" to pierwsza amerykańska adaptacja powieści Harlana Cobena. Fabuła koncentruje się na Davidzie Burroughsie (Sam Worthington), który odsiaduje wyrok dożywocia za zabójstwo swojego kilkuletniego syna, Matthew (Ashton Cressman). Wszystko zmienia się, kiedy po pięciu latach w zakładzie karnym zjawia się jego była szwagierka, Rachel Mills (Britt Lower). Kobieta pokazuje mu zdjęcie, na którym widać chłopca łudząco podobnego do Matthew. Odkrycie szwagierki budzi w Davidzie nadzieję, że jego syn jednak żyje, w związku z czym postanawia uciec z więzienia, by odnaleźć swoje ukochane dziecko.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.