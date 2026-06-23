Widzowie zachwyceni serialem Za wszelką cenę. Oto podobne tytuły

Widzowie zachwycają się serialem "Za wszelką cenę". Nic dziwnego - to jedna z lepszych adaptacji powieści Harlana Cobena, jakie do tej pory pojawiły się na Netfliksie w ramach umowy z poczytnym pisarzem thrillerów. Ci, którzy już tęsknią za kolejną produkcją, mogą nadrobić podobne, również dostępne w bibliotece streamingowego giganta. Podpowiadamy, jakie podobne tytuły można obejrzeć w oczekiwaniu na nowe serialowe adaptacje.

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Za wszelką cenę - podobne seriale Harlana Cobena. Co obejrzeć na Netflix?

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Tęsknię za tobą

Tytuł serialu: Tęsknię za tobą (Missing You)

Tęsknię za tobą (Missing You) Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Victoria Asare-Archer, Nimer Rashed, Isher Sahota

Victoria Asare-Archer, Nimer Rashed, Isher Sahota Obsada: Rosalind Eleazar, Jessica Plummer, Richard Armitage, Lenny Henry

Rosalind Eleazar, Jessica Plummer, Richard Armitage, Lenny Henry Nasza ocena: 5/10

5/10 Ocena IMDb: 6,1/10

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Bohaterką serialu "Tęsknię za tobą" jest detektywka Kat Donovan, która po 11 latach próbuje na nowo poukładać sobie życie po morderstwie swojego ojca-policjanta. Tragicznemu wydarzeniu ponad dekadę wcześniej towarzyszyło również tajemnicze zniknięcie Josha, narzeczonego Kat i miłości jej życia. Przyjaciółki pomagają jej wyjść na prostą, a nawet namawiają, by wróciła do randkowania. W tym celu jedna z nich zakłada Kat konto na aplikacji randkowej, na której można poznać osobę o podobnym guście muzycznym. Kiedy detektywka pewnego dnia przegląda profile w serwisie, nieoczekiwanie trafia na Josha, którego nie widziała od 11 lat, a jej świat wywraca się do góry nogami. Kat równolegle prowadzi również śledztwo w sprawie tajemniczego zniknięcia pewnej kobiety, które może być kluczem do rozwiązania jej prywatnej sprawy.

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Już mnie nie oszukasz

Tytuł serialu: Już mnie nie oszukasz (Fool Me Once)

Już mnie nie oszukasz (Fool Me Once) Lata emisji: 2024

2024 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Danny Brocklehurst, Charlotte Coben, Yemi Oyefuwa, Nina Metivier, Tom Farrelly

Danny Brocklehurst, Charlotte Coben, Yemi Oyefuwa, Nina Metivier, Tom Farrelly Obsada: Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage, Joanna Lumley

Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage, Joanna Lumley Ocena IMDb: 6,8/10

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"Już mnie nie oszukasz" to ośmioodcinkowa produkcja, której główną bohaterką jest Maya Stern. Kobieta, której mąż został brutalnie zamordowany, próbuje pogodzić się z jego śmiercią. Kiedy Maya postanawia zainstalować kamerę, by mieć swoją córkę na oku, odkrywa, że w jej domu pojawia się mężczyzna, który... jest jej mężem. Śledztwo w sprawie zabójstwa Joego prowadzi detektyw Sami Kierce. Tymczasem siostrzeniec i siostrzenica Mayi, Abby oraz Daniel, próbują odkryć prawdę o morderstwie ich matki, do którego doszło kilka miesięcy wcześniej, i wszystko wskazuje na to, że obie te sprawy są ze sobą powiązane.

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O krok za daleko

Tytuł serialu: O krok za daleko (Run Away)

O krok za daleko (Run Away) Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Danny Brocklehurst, Nimer Rashed, Isher Sahota

Danny Brocklehurst, Nimer Rashed, Isher Sahota Obsada: James Nesbitt, Ellie de Lange, Ruth Jones, Minnie Driver

James Nesbitt, Ellie de Lange, Ruth Jones, Minnie Driver Ocena IMDb: 6,9/10

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"O krok za daleko" to jedna z najnowszych adaptacji powieści Harlana Cobena, która zadebiutowała na początku tego roku, niedługo przed świetnym "Za wszelką cenę". Serial skupia się ona na ojcu, który w poszukiwaniu córki zostaje wplątany w sprawę morderstwa. Jakby tego było mało, dodatkowo natyka się na sekrety, które mogą ostatecznie skrzywdzić i rozbić jego rodzinę.

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Niewinny

Tytuł serialu: Niewinny (El inocente)

Niewinny (El inocente) Lata emisji: 2021

2021 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Oriol Paulo, Jordi Vallejo, Guillem Clua, Oriol Paulo

Oriol Paulo, Jordi Vallejo, Guillem Clua, Oriol Paulo Obsada: Mario Casas, Alexandra Jiménez, Aura Garrido, José Coronado

Mario Casas, Alexandra Jiménez, Aura Garrido, José Coronado Ocena IMDb: 7,8/10

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Serial "Niewinny" to hiszpańska produkcja, która skupia się na Mateo, byłym skazańcu, który niemal dekadę temu w trakcie bójki przypadkiem zabił człowieka. Mimo że mężczyzna opuścił już więzienne mury, niczego nie bierze za pewnik. Kiedy Mateo wraz z ciężarną żoną Olivią przymierzają się do kupna domu ich marzeń, szokująca wiadomość sprawia, że życie mężczyzny zostaje zrujnowane ponownie - otrzymuje on nagranie jego żony z innym mężczyzną. Tymczasem Lorena Ortiz, najmłodsza detektywka w wydziale zabójstw, bada sprawę tajemniczego samobójstwa.

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Zostań przy mnie

Tytuł serialu: Zostań przy mnie (Stay Close)

Zostań przy mnie (Stay Close) Lata emisji: 2021

2021 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Danny Brocklehurst, Mick Ford, Charlotte Coben, Victoria Asare-Archer

Danny Brocklehurst, Mick Ford, Charlotte Coben, Victoria Asare-Archer Obsada: Cush Jumbo, James Nesbitt, Richard Armitage, Sarah Parish

Cush Jumbo, James Nesbitt, Richard Armitage, Sarah Parish Ocena IMDb: 6,9/10

Serial "Zostań przy mnie" skupia się na czterech bohaterach: Megan - pracującej matce trójki dzieci, Rayu - niegdyś obiecującym fotoreporterze, Broomie - detektywie, który nie może zapomnieć o nierozwiązanej sprawie zaginięcia sprzed wielu lat, oraz Lorraine - dawnej przyjaciółce Megan, skrywającej przed bliskimi mroczne sekrety. Kiedy tajemnice minionych zbrodni zaczynają wychodzić na jaw, przeszłość zaczyna prześladować bohaterów, grożąc zrujnowaniem życia ich oraz ich rodzin.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.