Widzowie zachwyceni serialem Za wszelką cenę. Oto podobne tytuły
Subskrybenci Netfliksa, którzy obejrzeli już "Za wszelką cenę", z pewnością tęsknią już za kolejną adaptacją powieści Harlana Cobena. W oczekiwaniu na nowości od streamingowego giganta, podpowiadamy, co jeszcze obejrzeć w klimacie nowego serialu. Oto podobne tytuły.
Widzowie zachwycają się serialem "Za wszelką cenę". Nic dziwnego - to jedna z lepszych adaptacji powieści Harlana Cobena, jakie do tej pory pojawiły się na Netfliksie w ramach umowy z poczytnym pisarzem thrillerów. Ci, którzy już tęsknią za kolejną produkcją, mogą nadrobić podobne, również dostępne w bibliotece streamingowego giganta. Podpowiadamy, jakie podobne tytuły można obejrzeć w oczekiwaniu na nowe serialowe adaptacje.
Za wszelką cenę - podobne seriale Harlana Cobena. Co obejrzeć na Netflix?
Tęsknię za tobą
- Tytuł serialu: Tęsknię za tobą (Missing You)
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Victoria Asare-Archer, Nimer Rashed, Isher Sahota
- Obsada: Rosalind Eleazar, Jessica Plummer, Richard Armitage, Lenny Henry
- Nasza ocena: 5/10
- Ocena IMDb: 6,1/10
Bohaterką serialu "Tęsknię za tobą" jest detektywka Kat Donovan, która po 11 latach próbuje na nowo poukładać sobie życie po morderstwie swojego ojca-policjanta. Tragicznemu wydarzeniu ponad dekadę wcześniej towarzyszyło również tajemnicze zniknięcie Josha, narzeczonego Kat i miłości jej życia. Przyjaciółki pomagają jej wyjść na prostą, a nawet namawiają, by wróciła do randkowania. W tym celu jedna z nich zakłada Kat konto na aplikacji randkowej, na której można poznać osobę o podobnym guście muzycznym. Kiedy detektywka pewnego dnia przegląda profile w serwisie, nieoczekiwanie trafia na Josha, którego nie widziała od 11 lat, a jej świat wywraca się do góry nogami. Kat równolegle prowadzi również śledztwo w sprawie tajemniczego zniknięcia pewnej kobiety, które może być kluczem do rozwiązania jej prywatnej sprawy.
Już mnie nie oszukasz
- Tytuł serialu: Już mnie nie oszukasz (Fool Me Once)
- Lata emisji: 2024
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Danny Brocklehurst, Charlotte Coben, Yemi Oyefuwa, Nina Metivier, Tom Farrelly
- Obsada: Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage, Joanna Lumley
- Ocena IMDb: 6,8/10
"Już mnie nie oszukasz" to ośmioodcinkowa produkcja, której główną bohaterką jest Maya Stern. Kobieta, której mąż został brutalnie zamordowany, próbuje pogodzić się z jego śmiercią. Kiedy Maya postanawia zainstalować kamerę, by mieć swoją córkę na oku, odkrywa, że w jej domu pojawia się mężczyzna, który... jest jej mężem. Śledztwo w sprawie zabójstwa Joego prowadzi detektyw Sami Kierce. Tymczasem siostrzeniec i siostrzenica Mayi, Abby oraz Daniel, próbują odkryć prawdę o morderstwie ich matki, do którego doszło kilka miesięcy wcześniej, i wszystko wskazuje na to, że obie te sprawy są ze sobą powiązane.
O krok za daleko
- Tytuł serialu: O krok za daleko (Run Away)
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Danny Brocklehurst, Nimer Rashed, Isher Sahota
- Obsada: James Nesbitt, Ellie de Lange, Ruth Jones, Minnie Driver
- Ocena IMDb: 6,9/10
"O krok za daleko" to jedna z najnowszych adaptacji powieści Harlana Cobena, która zadebiutowała na początku tego roku, niedługo przed świetnym "Za wszelką cenę". Serial skupia się ona na ojcu, który w poszukiwaniu córki zostaje wplątany w sprawę morderstwa. Jakby tego było mało, dodatkowo natyka się na sekrety, które mogą ostatecznie skrzywdzić i rozbić jego rodzinę.
Niewinny
- Tytuł serialu: Niewinny (El inocente)
- Lata emisji: 2021
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Oriol Paulo, Jordi Vallejo, Guillem Clua, Oriol Paulo
- Obsada: Mario Casas, Alexandra Jiménez, Aura Garrido, José Coronado
- Ocena IMDb: 7,8/10
Serial "Niewinny" to hiszpańska produkcja, która skupia się na Mateo, byłym skazańcu, który niemal dekadę temu w trakcie bójki przypadkiem zabił człowieka. Mimo że mężczyzna opuścił już więzienne mury, niczego nie bierze za pewnik. Kiedy Mateo wraz z ciężarną żoną Olivią przymierzają się do kupna domu ich marzeń, szokująca wiadomość sprawia, że życie mężczyzny zostaje zrujnowane ponownie - otrzymuje on nagranie jego żony z innym mężczyzną. Tymczasem Lorena Ortiz, najmłodsza detektywka w wydziale zabójstw, bada sprawę tajemniczego samobójstwa.
Zostań przy mnie
- Tytuł serialu: Zostań przy mnie (Stay Close)
- Lata emisji: 2021
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Danny Brocklehurst, Mick Ford, Charlotte Coben, Victoria Asare-Archer
- Obsada: Cush Jumbo, James Nesbitt, Richard Armitage, Sarah Parish
- Ocena IMDb: 6,9/10
Serial "Zostań przy mnie" skupia się na czterech bohaterach: Megan - pracującej matce trójki dzieci, Rayu - niegdyś obiecującym fotoreporterze, Broomie - detektywie, który nie może zapomnieć o nierozwiązanej sprawie zaginięcia sprzed wielu lat, oraz Lorraine - dawnej przyjaciółce Megan, skrywającej przed bliskimi mroczne sekrety. Kiedy tajemnice minionych zbrodni zaczynają wychodzić na jaw, przeszłość zaczyna prześladować bohaterów, grożąc zrujnowaniem życia ich oraz ich rodzin.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.