Netflix właśnie dodał aż 18 nowości. Wśród nich kultowe thrillery

Na łamach Spider's Web regularnie publikujemy nowości Netfliksa na dany miesiąc. Streamingowy gigant dzieli się większością swoich premier, ale nie wszystkimi - nowe produkcje często wpadają do biblioteki serwisu niezapowiedziane. Tak było również teraz, na początku listopada, niedługo po ogłoszeniu listy na ten miesiąc. Netflix zdecydował, że w dorzuci swoim subskrybentom jeszcze 18 innych nowości, w tym kultowe thrillery. To prawdziwa gratka dla widzów.

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Netflix - 18 nowości w serwisie. Co obejrzeć?

Złoty prawnik

Amerykański serial prawniczo-kryminalny z 2025 r. to adaptacja powieści Johna Grishama, a zarazem serialowa wersja historii znanej z filmu "Zaklinacz deszczu" Mattem Damonem w roli głównej. Produkcja koncentruje się na Rudym Baylorze, absolwencie studiów prawniczych, który z prestiżowej kancelarii trafia do małej i zdesperowanej firmy. Tam przejmuje sprawę Dot, matki młodego mężczyzny, który zmarł po pobycie w szpitalu. Kobieta jest przekonana, że placówka i towarzystwo ubezpieczeniowe doprowadziły do jego śmierci. Nie jest to jedyne wyzwanie, jakie zostanie postawione przed Rudym - świeżo upieczony prawnik będzie musiał zmierzyć się również z tym, że po drugiej stronie konfliktu stanie jego dawny pracodawca z poprzedniej firmy.

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"Złoty prawnik". Kadr z serialu

Skok

Rasowy kryminał "Skok" w reżyserii Davida Mameta to coś, z czego widzowie Netfliksa powinni być zadowoleni. Bohaterem tej trzymającej w napięciu produkcji jest Joe Moore (wcielił się w niego Gene Hackman), doświadczony złodziej, który specjalizuje się w kradzieżach biżuterii. Podczas jednego z napadów na sklep jubilerski, realizowanego wraz z żoną i wspólnikami, jego twarz zostaje uwieczniona na kamerze. Staje się to pretekstem dla pasera Mickeya Bergmana (doskonały Danny DeVito), aby szantażować Moore'a. Grozi mu, że zapłaci za biżuterię tylko wtedy, gdy Joe zorganizuje napad na samolot transportowy przewożący szwajcarskie złoto.

"Skok". Kadr z filmu

Raport Pelikana

Ten klasyk warto znać. Polityczny thriller w reżyserii Alana J. Pakuli to adaptacja bestsellerowej powieści Johna Grishama. Akcja produkcji rozpoczyna się, kiedy w Waszyngtonie dwaj sędziowie Sądu Najwyższego zostają zamordowani. Sprawę analizuje utalentowana studentka prawa Darby Shaw (w tej roli Julia Roberts), która jednocześnie pracuje nad hipotetycznym dokumentem wyjaśniającym, kto mógł popełnić tę zbrodnię. Nosi on tytuł "Raport Pelikana". Kiedy jej teoria dociera do niewłaściwych ludzi, wskutek czego ginie jej partner, w sprawę angażuje się dziennikarz śledczy Gray Grantham (Denzel Washington) i postanawia jej pomóc.

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"Raport Pelikana". Kadr z filmu

Zauroczenie

Thriller psychologiczny "Zauroczenie" z 1993 r. do tej pory nie był dostępny w żadnym serwisie streamingowym, a teraz widzowie mogą wygrzebać go z biblioteki Netfliksa. To świetna okazja, aby przypomnieć sobie tę genialną produkcję lub obejrzeć ją po raz pierwszy. Bohaterem filmu jest Nick Elliot, młody dziennikarz, który wynajmuje domek na terenie posiadłości państwa Forresterów. Pewnego wieczoru poznaje 14-letnią córką pary, Adrian, która - ku jego zaskoczeniu - zaczyna z nim otwarcie flirtować. Nick początkowo lekceważy ten stan rzeczy i nie stawia dziewczynie żadnych granic. Prędko tego żałuje - kiedy dziennikarz zaczyna interesować się Amy, Adrian postanawia się zemścić.

"Zauroczenie". Kadr z filmu

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