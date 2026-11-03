Netflix właśnie dodał aż 18 nowości. Wśród nich kultowe thrillery
Netflix ujawnił już, co prawda, swoje premiery na listopad, ale wygląda na to, że to nie wszystko. Na początku miesiąca streamingowy gigant dorzucił jeszcze 18 innych nowości, w tym kultowe thrillery. Jeden z nich nie był dostępny nigdzie indziej.
Na łamach Spider's Web regularnie publikujemy nowości Netfliksa na dany miesiąc. Streamingowy gigant dzieli się większością swoich premier, ale nie wszystkimi - nowe produkcje często wpadają do biblioteki serwisu niezapowiedziane. Tak było również teraz, na początku listopada, niedługo po ogłoszeniu listy na ten miesiąc. Netflix zdecydował, że w dorzuci swoim subskrybentom jeszcze 18 innych nowości, w tym kultowe thrillery. To prawdziwa gratka dla widzów.
Netflix - 18 nowości w serwisie. Co obejrzeć?
Złoty prawnik
Amerykański serial prawniczo-kryminalny z 2025 r. to adaptacja powieści Johna Grishama, a zarazem serialowa wersja historii znanej z filmu "Zaklinacz deszczu" Mattem Damonem w roli głównej. Produkcja koncentruje się na Rudym Baylorze, absolwencie studiów prawniczych, który z prestiżowej kancelarii trafia do małej i zdesperowanej firmy. Tam przejmuje sprawę Dot, matki młodego mężczyzny, który zmarł po pobycie w szpitalu. Kobieta jest przekonana, że placówka i towarzystwo ubezpieczeniowe doprowadziły do jego śmierci. Nie jest to jedyne wyzwanie, jakie zostanie postawione przed Rudym - świeżo upieczony prawnik będzie musiał zmierzyć się również z tym, że po drugiej stronie konfliktu stanie jego dawny pracodawca z poprzedniej firmy.
Skok
Rasowy kryminał "Skok" w reżyserii Davida Mameta to coś, z czego widzowie Netfliksa powinni być zadowoleni. Bohaterem tej trzymającej w napięciu produkcji jest Joe Moore (wcielił się w niego Gene Hackman), doświadczony złodziej, który specjalizuje się w kradzieżach biżuterii. Podczas jednego z napadów na sklep jubilerski, realizowanego wraz z żoną i wspólnikami, jego twarz zostaje uwieczniona na kamerze. Staje się to pretekstem dla pasera Mickeya Bergmana (doskonały Danny DeVito), aby szantażować Moore'a. Grozi mu, że zapłaci za biżuterię tylko wtedy, gdy Joe zorganizuje napad na samolot transportowy przewożący szwajcarskie złoto.
Raport Pelikana
Ten klasyk warto znać. Polityczny thriller w reżyserii Alana J. Pakuli to adaptacja bestsellerowej powieści Johna Grishama. Akcja produkcji rozpoczyna się, kiedy w Waszyngtonie dwaj sędziowie Sądu Najwyższego zostają zamordowani. Sprawę analizuje utalentowana studentka prawa Darby Shaw (w tej roli Julia Roberts), która jednocześnie pracuje nad hipotetycznym dokumentem wyjaśniającym, kto mógł popełnić tę zbrodnię. Nosi on tytuł "Raport Pelikana". Kiedy jej teoria dociera do niewłaściwych ludzi, wskutek czego ginie jej partner, w sprawę angażuje się dziennikarz śledczy Gray Grantham (Denzel Washington) i postanawia jej pomóc.
Zauroczenie
Thriller psychologiczny "Zauroczenie" z 1993 r. do tej pory nie był dostępny w żadnym serwisie streamingowym, a teraz widzowie mogą wygrzebać go z biblioteki Netfliksa. To świetna okazja, aby przypomnieć sobie tę genialną produkcję lub obejrzeć ją po raz pierwszy. Bohaterem filmu jest Nick Elliot, młody dziennikarz, który wynajmuje domek na terenie posiadłości państwa Forresterów. Pewnego wieczoru poznaje 14-letnią córką pary, Adrian, która - ku jego zaskoczeniu - zaczyna z nim otwarcie flirtować. Nick początkowo lekceważy ten stan rzeczy i nie stawia dziewczynie żadnych granic. Prędko tego żałuje - kiedy dziennikarz zaczyna interesować się Amy, Adrian postanawia się zemścić.
Netflix: pełna lista 18 nowości
- Barbie w Dziadku do orzechów
- Bucky Larson: Urodzony gwiazdor
- Chhota Bheem - Damyaan and Co.
- Chhota Bheem - Dholakpur Dhamaka
- Halloweenowa Rozwałka 2026
- Harold i Kumar: Spalone święta
- Heartbeat
- My Hero Academia: Heroes Rising
- My Hero Academia: Two Heroes
- My Hero Academia: World Heroes' Mission
- Młody Bheem
- The Rainmaker
- Dwóch gniewnych ludzi
- Raport Pelikana
- Sing
- Sing 2
- Skok
- Zauroczenie
- Dragon Ball Super: Beerus
- Drew Binsky: Podróżnik bez granic
- Iron Chef Thailand VS Asia
- Latinos Try
- My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
- Nasz Hakone Ekiden
- On Purpose with Jay Shetty
- Oskarżony
- Ranma1/2
- The Kevin Langue Show
- The Rest Is Football
- Therapuss with Jake Shane
- This is That Story: Historie, które wydarzyły się naprawdę
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.