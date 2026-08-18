"Zaproszenie" to kameralna komedia, rozgrywająca się w jednej lokacji z ograniczoną liczbą bohaterów. Śledzimy przecież kolację dwóch par, których różni od siebie wszystko. Joe i Angela są powściągliwi i wstydliwi, a Hawk i Pina lubią się rozerwać. Między nimi aż iskrzy, kiedy wchodzą ze sobą w dyskusje. Wszystko dzięki doborowej obsadzie. Na ekranie zobaczymy bowiem Olivię Wilde (przy okazji reżyserkę filmu), Setha Rogena, Penelope Cruz i Edwarda Nortona. Dzięki takiemu castingowi produkcja wydaje się czymś, co trzeba obejrzeć.



Obsada okazała się największą siłą "Zaproszenia". Genialni aktorzy stają na wysokości zadania, wypowiadając kolejne bardzo błyskotliwe kwestie. Dlatego krytycy tak się tym filmem zachwycili. Nie bez powodu przecież na Rotten Tomatoes ma 97 proc. pozytywnych recenzji. Teraz możecie się o tym przekonać w zaciszu własnego domu. Albo wciąż w kinach. Jak wolicie.

Zaproszenie - błyskotliwa komedia już na VOD

Bo "Zaproszenie" miało swoją premierę całkiem niedawno. Trafiło do polskich kin w zeszłym miesiącu, a dokładnie 3 lipca. Wciąż jeszcze można je na wielkich ekranach złapać. I to wcale nie na jakichś pojedynczych pokazach. Jest ich całkiem sporo. Ale przepisowe 45 dni już minęło. Wiecie co to oznacza?

1,5 miesiąca wystarczyło, żeby "Zaproszenie" trafiło do dystrybucji cyfrowej. Już teraz możecie zobaczyć, jak doborowa obsada sobie w tej błyskotliwej komedii radzi. Oczywiście za dodatkową opłatą. Film trafił bowiem na VOD i można wykupić do niego dostęp na różnorakich platformach. Choć na ten moment nie jest to jeszcze tanie. Trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu kilkudziesięciu złotych.

Wiadomo jednak, jak to będzie w dalszej kolejności. W przyszłości film na pewno trafi do oferty którejś z funkcjonujących w naszym kraju platform streamingowych. Gdzie dokładnie się pojawi i kiedy? Tego na razie nie wiadomo.

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