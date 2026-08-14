Mandalorian i Grogu prosto z kina lecą na Disney+. Premiera lada chwila
Najnowsze pełnometrażowe "Gwiezdne wojny" zaraz obejrzymy w sieci bez dodatkowych opłat. "Mandalorian i Grogu" nie tak dawno leciał jeszcze w kinach, a za chwilę zadebiutuje na Disney+. Wiadomo już, kiedy dokładnie się to stanie.
Niedawno powrócili uwielbiani na całym świecie bohaterowie "Gwiezdnych wojen". Ale tym razem pojawili się na wielkich ekranach. Bo przecież tytułowych Mandaloriana i Grogu poznaliśmy w serialu Disney+, który cieszył się ogromną popularnością. Doczekał się on kinowego spin-offa, będącego przy okazji crossoverem z innymi produkcjami osadzonymi w "Mandoverse".
"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" zadebiutowali w kinach jeszcze w maju. Już wtedy wiadomo było, że jak każda produkcja dystrybuowana przez Disneya, w końcu zawita na Disney+. I wreszcie dowiedzieliśmy się, kiedy to się stanie, a tym samym będziemy mogli obejrzeć najnowszą pełnometrażową odsłonę Star Wars we własnym domu bez dodatkowych opłat.
Mandalorian i Grogu - kiedy premiera na Disney+?
Bo to nie jest tak, że "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" nie są nigdzie w sieci legalnie dostępni. Już jakiś czas temu film trafił na platformy VOD, gdzie można go obejrzeć za dodatkową wypłatą. Stało się to dość szybko, bo - nie ma się co oszukiwać - produkcja nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Na całym świecie zarobiła bowiem trochę ponad 345 mln.
W sytuacji, gdy film nie spełnia oczekiwań finansowych, studia zazwyczaj decydują się przyśpieszyć premierę online. Tak też było w tym wypadku. Przez co teraz "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" pewnym krokiem zmierzają już na Disney+, gdzie będzie ich można obejrzeć w ramach opłacanej subskrypcji. Stanie się to nieco ponad trzy miesiące po kinowym debiucie produkcji.
Jak podaje Collider, "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" zadebiutują na Disney+ już niedługo. Stanie się to dokładnie 2 września.
Zazwyczaj premiery kinowych filmów na Disney+ dotyczą całego świata. Dlatego, choć przywołany artykuł pochodzi z zagranicznego portalu, możemy spokojnie zakładać, że 2 września "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" pojawią się na platformie również w naszym kraju.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.