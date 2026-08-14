Mandalorian i Grogu prosto z kina lecą na Disney+. Premiera lada chwila

Niedawno powrócili uwielbiani na całym świecie bohaterowie "Gwiezdnych wojen". Ale tym razem pojawili się na wielkich ekranach. Bo przecież tytułowych Mandaloriana i Grogu poznaliśmy w serialu Disney+, który cieszył się ogromną popularnością. Doczekał się on kinowego spin-offa, będącego przy okazji crossoverem z innymi produkcjami osadzonymi w "Mandoverse".



"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" zadebiutowali w kinach jeszcze w maju. Już wtedy wiadomo było, że jak każda produkcja dystrybuowana przez Disneya, w końcu zawita na Disney+. I wreszcie dowiedzieliśmy się, kiedy to się stanie, a tym samym będziemy mogli obejrzeć najnowszą pełnometrażową odsłonę Star Wars we własnym domu bez dodatkowych opłat.

Mandalorian i Grogu - kiedy premiera na Disney+?

Bo to nie jest tak, że "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" nie są nigdzie w sieci legalnie dostępni. Już jakiś czas temu film trafił na platformy VOD, gdzie można go obejrzeć za dodatkową wypłatą. Stało się to dość szybko, bo - nie ma się co oszukiwać - produkcja nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Na całym świecie zarobiła bowiem trochę ponad 345 mln.

W sytuacji, gdy film nie spełnia oczekiwań finansowych, studia zazwyczaj decydują się przyśpieszyć premierę online. Tak też było w tym wypadku. Przez co teraz "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" pewnym krokiem zmierzają już na Disney+, gdzie będzie ich można obejrzeć w ramach opłacanej subskrypcji. Stanie się to nieco ponad trzy miesiące po kinowym debiucie produkcji.

Jak podaje Collider, "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" zadebiutują na Disney+ już niedługo. Stanie się to dokładnie 2 września.



Zazwyczaj premiery kinowych filmów na Disney+ dotyczą całego świata. Dlatego, choć przywołany artykuł pochodzi z zagranicznego portalu, możemy spokojnie zakładać, że 2 września "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" pojawią się na platformie również w naszym kraju.

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