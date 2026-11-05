Gdzie było kręcone Znieczulenie? Nie na Podlasiu

Seriale medyczne mają wyjątkowy status w Polsce i na świecie - nie ma bowiem kraju, w którym ludzi nie interesuje to, co dzieje się w ochronie zdrowia. Świat seriali w naszym państwie wzbogacił się ostatnio o dwa tytuły z tego gatunku, dostępny na Prime Video "SOR", a od środy na Netfliksie mamy także "Znieczulenie", które jakościowo okazuje się lepszym tytułem i mającym większe predyspozycje do tego, by zostać uznanym za najlepszą produkcję medyczną, która pojawiła się w polskiej telewizji w ostatnich latach.

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Gdzie kręcono Znieczulenie? Suwałki nie są Suwałkami

Dawid Łazarz (Leszek Lichota) to genialny neurochirurg, którego kariera w dużym szpitalu gwałtownie się kończy po śmiałej, lecz nieudanej operacji przeprowadzonej na młodym pacjencie. Po dość mocnej konfrontacji ze wściekłym przełożonym, zostaje zmuszony do opuszczenia kliniki, w której pracował, by wkrótce, dziełem przypadku, objąć posadę w szpitalu na dalekiej prowincji. Łazarz nosi w sobie gotowość do łamania zasad i stosowania nieoczywistych rozwiązań, by ratować pacjentów, co staje się zarówno powodem jego popularności, jak i zainteresowania organów, którym nie podobają się jego działania oraz zachowanie.

Dorota Kolak i Krzysztof Stelmaszyk - kadr z serialu "Znieczulenie"

Akcja serialu przede wszystkim rozgrywa się w murach suwalskiego szpitala, sporadycznie je opuszczając, zwłaszcza na rzecz położonego przy jeziorze domku, w którym w trakcie obecności na Podlasiu, mieszka Łazarz. Okazuje się jednak, że placówka, która w "Znieczuleniu" mieści się w Suwałkach, tak naprawdę jest położona zupełnie gdzie indziej. Serialowy SSS (Suwalski Szpital Specjalistyczny) to tak naprawdę Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego, położony w odległości 173 km od Suwałk.

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Co ciekawe, jedna z najmocniejszych scen serialu powstała w miejscu jeszcze mocniej oddalonym od Podlasia. Pierwszy odcinek przedstawia nam przerażający obraz katastrofy kolejowej, która pochłania sporo żyć, a wskutek której wielu pasażerów zostaje ciężko rannych. Miejscem, w którym rozgrywa się serialowa katastrofa, w rzeczywistości jest dawna bocznica kolejowa Kopalni Węgla Kamiennego Paryż w Dąbrowie Górniczej (województwo śląskie). Jak informuje Martyna Urban z Radia ESKA, tarnogórska firma Olmet, znana z programu "Złomowisko PL", zajmująca się recyklingiem taboru kolejowego, udostępniła twórcom serialu teren do kręcenia, a także pomogła w przygotowaniu scenografii do scen katastrofy.

Według dostępnych w przestrzeni publicznej informacji, oprócz Ostrołęki i Dąbrowy Górniczej, zdjęcia do "Znieczulenia" powstawały również w Warszawie, a konkretniej w tamtejszym Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

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