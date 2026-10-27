Gdzie obejrzeć Zobaczysz wszystko? Sprawdzamy kina i VOD

"Zobaczysz wszystko" zabiera widzów do domu Elizabeth Holmes - założycielki Theranosa, firmy, która miała zrewolucjonizować biotechnologię i kwestię badań krwi. Jakiś czas po tym, gdy Holmes podbiła Dolinę Krzemową i przekonała do siebie świat biznesu, została oskarżona o oszustwa i skazana na karę więzienia. Ekipa filmu przyjeżdża do jej domu i ujmuje okiem kamery ostatnie 33 dni jej wolności, a Nathan Fielder, współreżyser, próbuje dociec, co sprawia, że nie przyznaje się do winy - Holmes bowiem zapiera się, twierdząc, że nic złego nie zrobiła.

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Zobaczysz wszystko - gdzie obejrzeć film? Kiedy premiera?

Jeszcze ponad miesiąc temu tak naprawdę mało kto mówił o "Zobaczysz wszystko". Film pojawił się z zaskoczenia w programie jednego z festiwali, i ten moment zapoczątkował niezwykłą falę, której efektami są m.in. euforia publiczności chcącej jak najszybciej zobaczyć ten film oraz wymienianie dzieła duetu Fielder & Oppenheim w kontekście walki o Oscary w zbliżającym się sezonie nagród. Na ten moment wydaje się, że możemy mieć do czynienia z niespodziewanym, wyjątkowym graczem w tej rozgrywce.

kadr z filmu "Zobaczysz wszystko"

Na dzień dzisiejszy, przy budżecie wynoszącym ok. 7 mln dolarów, "Zobaczysz wszystko" zanotowało wynik w box office rzędu 45,1 mln. To znakomita kwota, która wynika z tego, że ludzie rzeczywiście chcą masowo chodzą na ten film. To samo jest w Polsce - Gutek Film poinformowało, że w trakcie poprzedniego weekendu pierwsze seanse przedpremierowe (będące również pierwszymi na świecie) doczekały się aż 18 000 widzów. Zostały one rozpoczęte pokazami w Kinie Muranów w Warszawie i Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu w ramach rozgrzewki przed American Film Festival.

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U nas w kraju oficjalna premiera filmu jest zaplanowana na 6 listopada, a zatem na pełną dystrybucję trzeba będzie jeszcze poczekać nieco ponad tydzień. Nie jest to jednak kategoryczną przeszkodą - w niektórych miastach są (jeszcze) dostępne pojedyncze przedpremierowe seanse. Warto kupować bilety jak najszybciej, bo niektóre z nich są bliskie wyprzedania.

Gdzie obejrzeć Zobaczysz wszystko: Warszawa

Multikino, Warszawa G City Reduta: 27 października (20:10), 28 października (19:05), 5 listopada (20:00)

27 października (20:10), 28 października (19:05), 5 listopada (20:00) Multikino, Warszawa G City Targówek : 27 października (17:00, 19:30), 28 października (19:45), 29 października (20:20), 5 listopada (20:00)

: 27 października (17:00, 19:30), 28 października (19:45), 29 października (20:20), 5 listopada (20:00) Multikino, Warszawa Młociny : 28 października (19:45, 20:30), 29 października (19:40, 20:30), 5 listopada (20:00)

: 28 października (19:45, 20:30), 29 października (19:40, 20:30), 5 listopada (20:00) Multikino, Warszawa Wola Park : 5 listopada (20:00)

: 5 listopada (20:00) Multikino, Warszawa Złote Tarasy : 27 października (18:40), 28 października (19:20), 5 listopada (20:15)

: 27 października (18:40), 28 października (19:20), 5 listopada (20:15) Helios Blue City: 2 listopada (18:00)

2 listopada (18:00) Kino Muranów: 28 października (21:30), 29 października (21:30), 30 października (18:00, 21:30), 31 października (16:00, 19:30)

28 października (21:30), 29 października (21:30), 30 października (18:00, 21:30), 31 października (16:00, 19:30) Kino Atlantic: 27 października (17:45, 19:45), 28 października (19:45), 29 października (20:15), 30 października (20:15), 31 października (16:30, 18:00), 1 listopada (16:30), 2 listopada (20:15), 4 listopada (20:15)

27 października (17:45, 19:45), 28 października (19:45), 29 października (20:15), 30 października (20:15), 31 października (16:30, 18:00), 1 listopada (16:30), 2 listopada (20:15), 4 listopada (20:15) Nowe Kino Wisła: 27 października (20:20), 29 października (19:15), 30 października (19:30), 31 października (19:30), 1 listopada (17:00), 2 listopada (19:00)

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Gdzie obejrzeć Zobaczysz wszystko: Wrocław

Multikino Pasaż Grunwaldzki : 27 października (20:00), 28 października (15:10), 5 listopada (19:30)

: 27 października (20:00), 28 października (15:10), 5 listopada (19:30) Kino Nowe Horyzonty: 28 października (18:30), 2 listopada (19:45)

28 października (18:30), 2 listopada (19:45) Dolnośląskie Centrum Filmowe: 29 października (19:30)

Gdzie obejrzeć Zobaczysz wszystko: Kraków

Multikino Kraków: 27 października (19:40), 28 października (20:15), 29 października (19:45), 5 listopada (20:00)

27 października (19:40), 28 października (20:15), 29 października (19:45), 5 listopada (20:00) Kino Mikro: 29 października (17:30)

29 października (17:30) Kino pod Baranami: 2 listopada (17:45)

2 listopada (17:45) Kino Agrafka: 30 października (19:30), 3 listopada (19:30), 4 listopada (19:30)

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Gdzie obejrzeć Zobaczysz wszystko: Gdańsk

Multikino: 27 października (18:45), 28 października (20:15), 29 listopada (19:20), 5 listopada (20:00)

27 października (18:45), 28 października (20:15), 29 listopada (19:20), 5 listopada (20:00) Helios Galeria FORUM i Helios Metropolia: 2 listopada (18:00)

Gdzie obejrzeć Zobaczysz wszystko: Gdynia

Helios Gdynia Centrum RIVIERA: 2 listopada (18:00)

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Gdzie obejrzeć Zobaczysz wszystko: Poznań

Helios: 2 listopada (18:00)

2 listopada (18:00) Multikino Stary Browar: 27 października (20:20), 28 października (20:00), 29 października (21:10), 5 listopada (2 pokazy o 20:00)

27 października (20:20), 28 października (20:00), 29 października (21:10), 5 listopada (2 pokazy o 20:00) Kino Pałacowe: 2 listopada (19:30), 5 listopada (19:30)

Zobaczysz wszystko - co z premierą w VOD?

"Zobaczysz wszystko" to świeżutka premiera kinowa, więc w tym przypadku naturalne jest to, że w najbliższym czasie film nie będzie dostępny na VOD. Biorąc pod uwagę czynnik w postaci ogromnej popularności tej produkcji, należy przypuszczać, że jej obecność w repertuarach kinowych może być dłuższa niż ktokolwiek się spodziewał.

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Oznacza to, że na premierę w VOD trzeba będzie trochę poczekać - gdybym miał przewidywać, najwcześniej byłaby na to szansa w przyszłym roku. Póki jednak pokazy "Zobaczysz wszystko" są i będą w kinie, z pewnością warto przekonać się na własnej skórze, wybrać się do kina i to właśnie tam doświadczyć tego, co przygotowali Nathan Fielder i Lance Oppenheim.

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