Gdzie obejrzeć Zobaczysz wszystko? Sprawdzamy kina i VOD
Mało który film zyskał w ostatnich miesiącach tak wiele uwagi, co "Zobaczysz wszystko". Dzieło Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima już na poziomie zapowiedzi zyskało uwagę odbiorców z całego świata i rozpaliło w nich oczekiwania co do seansu. Sprawdzamy szczegółowo, gdzie można obejrzeć ten film.
"Zobaczysz wszystko" zabiera widzów do domu Elizabeth Holmes - założycielki Theranosa, firmy, która miała zrewolucjonizować biotechnologię i kwestię badań krwi. Jakiś czas po tym, gdy Holmes podbiła Dolinę Krzemową i przekonała do siebie świat biznesu, została oskarżona o oszustwa i skazana na karę więzienia. Ekipa filmu przyjeżdża do jej domu i ujmuje okiem kamery ostatnie 33 dni jej wolności, a Nathan Fielder, współreżyser, próbuje dociec, co sprawia, że nie przyznaje się do winy - Holmes bowiem zapiera się, twierdząc, że nic złego nie zrobiła.
Zobaczysz wszystko - gdzie obejrzeć film? Kiedy premiera?
Jeszcze ponad miesiąc temu tak naprawdę mało kto mówił o "Zobaczysz wszystko". Film pojawił się z zaskoczenia w programie jednego z festiwali, i ten moment zapoczątkował niezwykłą falę, której efektami są m.in. euforia publiczności chcącej jak najszybciej zobaczyć ten film oraz wymienianie dzieła duetu Fielder & Oppenheim w kontekście walki o Oscary w zbliżającym się sezonie nagród. Na ten moment wydaje się, że możemy mieć do czynienia z niespodziewanym, wyjątkowym graczem w tej rozgrywce.
Na dzień dzisiejszy, przy budżecie wynoszącym ok. 7 mln dolarów, "Zobaczysz wszystko" zanotowało wynik w box office rzędu 45,1 mln. To znakomita kwota, która wynika z tego, że ludzie rzeczywiście chcą masowo chodzą na ten film. To samo jest w Polsce - Gutek Film poinformowało, że w trakcie poprzedniego weekendu pierwsze seanse przedpremierowe (będące również pierwszymi na świecie) doczekały się aż 18 000 widzów. Zostały one rozpoczęte pokazami w Kinie Muranów w Warszawie i Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu w ramach rozgrzewki przed American Film Festival.
U nas w kraju oficjalna premiera filmu jest zaplanowana na 6 listopada, a zatem na pełną dystrybucję trzeba będzie jeszcze poczekać nieco ponad tydzień. Nie jest to jednak kategoryczną przeszkodą - w niektórych miastach są (jeszcze) dostępne pojedyncze przedpremierowe seanse. Warto kupować bilety jak najszybciej, bo niektóre z nich są bliskie wyprzedania.
Gdzie obejrzeć Zobaczysz wszystko: Warszawa
- Multikino, Warszawa G City Reduta: 27 października (20:10), 28 października (19:05), 5 listopada (20:00)
- Multikino, Warszawa G City Targówek: 27 października (17:00, 19:30), 28 października (19:45), 29 października (20:20), 5 listopada (20:00)
- Multikino, Warszawa Młociny: 28 października (19:45, 20:30), 29 października (19:40, 20:30), 5 listopada (20:00)
- Multikino, Warszawa Wola Park: 5 listopada (20:00)
- Multikino, Warszawa Złote Tarasy: 27 października (18:40), 28 października (19:20), 5 listopada (20:15)
- Helios Blue City: 2 listopada (18:00)
- Kino Muranów: 28 października (21:30), 29 października (21:30), 30 października (18:00, 21:30), 31 października (16:00, 19:30)
- Kino Atlantic: 27 października (17:45, 19:45), 28 października (19:45), 29 października (20:15), 30 października (20:15), 31 października (16:30, 18:00), 1 listopada (16:30), 2 listopada (20:15), 4 listopada (20:15)
- Nowe Kino Wisła: 27 października (20:20), 29 października (19:15), 30 października (19:30), 31 października (19:30), 1 listopada (17:00), 2 listopada (19:00)
Gdzie obejrzeć Zobaczysz wszystko: Wrocław
- Multikino Pasaż Grunwaldzki: 27 października (20:00), 28 października (15:10), 5 listopada (19:30)
- Kino Nowe Horyzonty: 28 października (18:30), 2 listopada (19:45)
- Dolnośląskie Centrum Filmowe: 29 października (19:30)
Gdzie obejrzeć Zobaczysz wszystko: Kraków
- Multikino Kraków: 27 października (19:40), 28 października (20:15), 29 października (19:45), 5 listopada (20:00)
- Kino Mikro: 29 października (17:30)
- Kino pod Baranami: 2 listopada (17:45)
- Kino Agrafka: 30 października (19:30), 3 listopada (19:30), 4 listopada (19:30)
Gdzie obejrzeć Zobaczysz wszystko: Gdańsk
- Multikino: 27 października (18:45), 28 października (20:15), 29 listopada (19:20), 5 listopada (20:00)
- Helios Galeria FORUM i Helios Metropolia: 2 listopada (18:00)
Gdzie obejrzeć Zobaczysz wszystko: Gdynia
- Helios Gdynia Centrum RIVIERA: 2 listopada (18:00)
Gdzie obejrzeć Zobaczysz wszystko: Poznań
- Helios: 2 listopada (18:00)
- Multikino Stary Browar: 27 października (20:20), 28 października (20:00), 29 października (21:10), 5 listopada (2 pokazy o 20:00)
- Kino Pałacowe: 2 listopada (19:30), 5 listopada (19:30)
Zobaczysz wszystko - co z premierą w VOD?
"Zobaczysz wszystko" to świeżutka premiera kinowa, więc w tym przypadku naturalne jest to, że w najbliższym czasie film nie będzie dostępny na VOD. Biorąc pod uwagę czynnik w postaci ogromnej popularności tej produkcji, należy przypuszczać, że jej obecność w repertuarach kinowych może być dłuższa niż ktokolwiek się spodziewał.
Oznacza to, że na premierę w VOD trzeba będzie trochę poczekać - gdybym miał przewidywać, najwcześniej byłaby na to szansa w przyszłym roku. Póki jednak pokazy "Zobaczysz wszystko" są i będą w kinie, z pewnością warto przekonać się na własnej skórze, wybrać się do kina i to właśnie tam doświadczyć tego, co przygotowali Nathan Fielder i Lance Oppenheim.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.