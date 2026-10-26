Niedoceniona adaptacja Kinga dostanie kontynuację. 20 lat na nią czekam
Fani horrorów uwielbiają Stephena Kinga - zarówno jego książki, jak i filmy na ich podstawie. Wśród najlepszych adaptacji ciurkiem wymienia się mnóstwo tytułów, ale o jednym wciąż się zapomina. Być może to się zmieni, bo niemal 20 lat po premierze pojawiła się informacja, że "1408" dostanie sequel.
"Carrie", "To", "Lśnienie" i mnóstwo innych filmów przychodzi na myśl, gdy mówimy o adaptacjach książek i opowiadań Stephena Kinga. Mistrz literackiego horroru jest bardzo płodnym pisarzem, a kolejni twórcy uwielbiają sięgać do jego prozy. Regularnie przenoszą ją na duży i mały ekran. Jedne adaptacje weszły do kanonu, inne okazały się niegodne naszej uwagi, ale nie brakuje też takich, które niesłusznie przykrył kurz zapomnienia.
"1408" zadebiutowało jeszcze w 2007 roku. Adaptacja opowiadania Stephena Kinga opowiada o pisarzu, który postanawia podważyć mit przeklętego pokoju hotelowego i przekonuje się, że to wcale nie jest mit. Brzmi chwytliwe i zostało dobrze wykonane, bo przecież 80 proc. pozytywnych recenzji nie wzięło się znikąd. Krytycy chwalili genialną rolę Johna Cusacka, emocjonalną głębię, tempo i napięcie opowieści. Co więcej, widzowie też film polubili, dzięki czemu przy budżecie w wysokości 25 mln dol. zarobił na całym świecie prawie 133 mln. A jednak pomimo sukcesu artystycznego i komercyjnego o horrorze zbytnio się nie mówi.
1408 - sequel genialnej adaptacji Stephena Kinga
"1408" przyćmiewają po prostu inne, głośniejsze adaptacje prozy Stephena Kinga. Fani uważają jednak, że powinno być inaczej. Uznają film za niedoceniony i niesłusznie zapomniany. Teraz jednak pojawia się szansa na przypomnienie o jego istnieniu. Daniel Richtman dotarł do informacji, wedle których rozpoczęły się prace nad sequelem horroru.
Prace nad drugą częścią "1408" mają być na bardzo wczesnym etapie. Stąd też nie wiadomo, o czym film miałby opowiadać. Podobno jednak do swoich ról mają powrócić zarówno John Cusack jak i Samuel L. Jackson. Za kamerą ponownie natomiast stanie Mikael Hafstrom.
Warto zaznaczyć, że iformacje o sequelu "1408" są jeszcze nieoficjalne. Z otwieraniem szampana fani filmu powinni się wstrzymać przynajmniej do ich oficjalnego potwierdzenia.
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