Kim jest Zoja Skubis? Do Azji Express pasuje idealnie

"Azja Express" to popularny program podróżniczy, w którym biorą udział celebryci, influencerzy oraz ich bliscy. W tej edycji uczestnicy rozpoczną wyścig na Bali, a najwytrwalsi stawią się na mecie w Singapurze. O wygraną tradycyjnie będzie walczyć 8 par. Jedną z nich będzie Zoja Skubis oraz Marysia Jeleniewska, dwie popularne influencerki i twórczynie w mediach społecznościowych. Zaproszenie do programu otrzymała Zoja, która zaproponowała udział Marysi. Kim jest Zoja?

Zoja Skubis - kim jest uczestniczka programu Azja Express?

Zoja Skubis jest polską podróżniczką, biegaczką i himalaistką. Swoje pasje związane z podróżami i sportami ekstremalnymi łączy z influencerstwem, dzieląc się swoimi osiągnięciami w mediach społecznościowych. Mimo że robi to mnóstwo innych osób, to właśnie Zoja jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych ze wspomnianymi aktywnościami. Dlaczego? Uwagę widzów zdobyła za sprawą tego, że zaczęła dokonywać niezwykłych rzeczy w bardzo młodym wieku.



Zoja urodziła się w maju 2005 roku, co oznacza, że obecnie ma 21 lat. Swoją działalność na TikToku rozpoczęła w 2023 roku. To właśnie wtedy pojawiło się pierwsze nagranie, kiedy dziewczyna w wieku 18 lat sama poleciała na Tajwan, a następnie podróżowała przez Gruzję czy Peru. Już wtedy dokumentowała ekstremalne wspinaczki górskie, w tym na Huascaran (6768 m n.p.m.), a także maraton na kole podbiegunowym. Niedługo później Zoja poinformowała, że zrezygnowała ze studiów, aby odbyć podróż dookoła świata na rolkach.



W 2024 roku, w wieku 19 lat, tiktokerka zdobyła Manaslu (8163 m n.p.m.), stając się najmłodszą Polką na ośmiotysięczniku. Do wspinaczki przygotowywała się rok, sama wyprawa zajęła jej 3 tygodnie, a atak trwał 4 dni. Łącznie na nogach spędziła 28 godzin.

Następnie 19-letnia już influencerka poinformowała, że zamierza wejść na Mount Everest (8849 m n.p.m.). Na każdym etapie przed podróżą oraz w jej trakcie nagrywała dla widzów aktualizacje, ukazujące przygotowywanie się do tej wyprawy oraz jej efekt końcowy. Jej filmiki charakteryzował interesujący i kreatywny montaż, dzięki czemu zapadły użytkownikom w pamięć. Już wtedy Zoja wykręcała spore wyświetlenia - sam filmik z wejścia na Mount Everest ma już niemal 9 mln wyświetleń. Osiągnięcie było tym bardziej ekscytujące i wzbudziło zainteresowanie internautów, ponieważ influencerka stała się najmłodszą Polką w historii, która stanęła na szczycie Mount Everest.



Relacje z górskich wypraw i zagranicznych podróży są przeplatane z lifestyle'owymi vlogami. Jej konsekwencja i upór w dążeniu do celu sprawiły, że Zoja doczekała się swojej własnej, unikatowej lalki Barbie z serii "Role Model" ubranej w strój trekkingowy, w którym Zoja weszła pod Everest Base Camp. W 2024 roku została natomiast okrzyknięta przez redakcję Forbes Kobietą Roku.



Doświadczenia podróżnicze Zoi, a także jej wyjątkowy mental sprawiają, że tiktokerka wydaje się być idealną osobą do wzięcia udziału w programie "Azja Express". Czy z Marysią u boku uda jej się sięgnąć po zwycięstwo? O tym przekonamy się już niebawem.

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