Kto był porywaczem w Zwierzętach? To mogło wam umknąć

Centralną postacią filmu jest Mark Kimball (Affleck), polityk kandydujący na urząd burmistrza Los Angeles. Ambicji i determinacji mu nie brakuje, więc najnowsze sondaże, sugerujące nieznaczną porażkę, wyraźnie go frustrują. Z czasem jednak problemy zaczną się piętrzyć, gdy syn Marka i Abigail (Kerry Washington) zostanie porwany. Wówczas małżonkowie będą musieli się zmierzyć z trudnymi sekretami, które posiadają, oraz konsekwencjami swoich czynów.

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Kim jest porywacz z thrillera Netfliksa? Film szybko go ujawnia

Jądrem fabuły "Zwierząt" jest tragiczna sytuacja związana z dzieckiem Kimballów - małżonkowie dostają pewnego wieczoru telefon, którego autor żąda kilkumilionowego okupu za syna Marka i Abigail, Denny'ego. W związku z sytuacją, oraz brakiem oszczędności spowodowanym wzięciem ich przez Marka na poczet finału kampanii, sytuacja wymaga nadzwyczajnych środków, a współpracownik Kimballa, Sam (Steven Yeun) wynajmuje Dayle (Gillian Anderson), specjalistkę od czarnej roboty i świetną analityczkę kryzysowych sytuacji.

Kerry Washington i Ben Affleck - kadr z filmu "Zwierzęta"

Znaczna większość filmu to swego rodzaju gra w kotka i myszkę ze strony Kimballów z porywaczem. Sytuacja znacząco się zmienia, gdy wkrótce okazuje się, że zostało porwane nie to dziecko - zamiast Denny'ego, zniewolono Hectora, syna Ramona, który z kolei jest partnerem Cecilii, opiekunki pracującej dla Marka i Abigail. Fabuła "Zwierząt" praktycznie wcale nie polega na odgadnięciu tożsamości porywacza. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że poznajemy ją już na początku filmu.

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W pierwszych minutach filmu dostajemy sklejkę różnych scen, przemówień, spotkań itd., z których wynika, że Kimball, w trakcie lub przed kampanią, jako prawnik, walczył z wielką korporacją, przez której działania doszło do zanieczyszczeń. To zaś mogło uderzyć w mniejsze firmy, które w ramach efektów działań Marka niektóre małe firmy zostały zrujnowane. Choć nie widzimy twarzy, kamera prowadzi nas do pomieszczenia, w którym pewien mężczyzna skrupulatnie śledzi na swoich komputerach wszystko to, co związane z politykiem - jego przemówienia, wywiady. Wszystko wskazuje na to, że porywaczem był właśnie on - James Bureaux.

Kim jest James Bureaux? Dodając do siebie wszystkie pokazane tropy, to rozwiedziony mężczyzna, któremu krucjata Kimballa zniszczyła działalność i zmusiła do bankructwa. W trakcie "Zwierząt" nieraz padają z jego ust sugestie, że choć Mark osobiście go nie zna, to swoimi działaniami zniszczył mu życie i wyrządził wielką krzywdę. W związku z tym, Bureaux zapewne poczuł się zdesperowany i podjął radykalną decyzję, by zadać Markowi cios, wystawić go na skraj i zupełnie go zrujnować. Jego wątek z pewnością może nosić miano aktualnego, wpisującego się w konflikt pomiędzy wielką polityką, korporacjami chcącymi zachować jak największą władzę i małymi biznesami, które padają ofiarą działań obu powyżej wymienionych podmiotów.

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