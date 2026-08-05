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Ile odcinków ma 3. sezon 1670? Rezerwujcie cały wieczór

Trzeci sezon serialu "1670" zadebiutował na Netfliksie. Ile odcinków liczy najnowsza odsłona?

Anna Bortniak
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1670 ile odcinkow 3 sezon serial netflix

Hop, hop, hop przed ekrany, subskrybenci Netfliksa. Dziś, w ten środowy upalny dzień, widzowie przeniosą się do Adamczychy, aby spotkać się ze swoimi ulubionymi bohaterami z serialu "1670". Trzeci sezon właśnie zadebiutował na platformie. Ile odcinków pojawiło się na Netfliksie?

1670 - ile odcinków ma 3. sezon?

Trzeci sezon, tak samo jak poprzednie odsłony, liczy 8 odcinków. Każdy epizod trwa po około 40 minut, co daje dokładnie 4 godziny i 52 minuty oglądania. Oglądanie oczywiście można sobie dawkować, ale po co? "1670" to produkcja, która wciąga, a niejeden widz z pewnością przyzna, że poprzednie sezony zdarzyło mu się oglądać po kilka razy.

Tytuły kolejnych odcinków brzmią następująco:

  • 1. odc. - Matura Sarmacka
  • 2. odc. - Ostatni tur.
  • 3. odc. - Jurodiwyj
  • 4. odc. - Luna
  • 5. odc. - Dar dla Tatarów
  • 6. odc. - Panna
  • 7. odc. - Flauto Traverso
  • 8. odc. - Bunt Maszyn

1670 - kiedy kolejne odcinki 3. sezonu?

Subskrybenci Netfliksa nie będą musieli się martwić tym, że na kolejne odcinki trzeba będzie czekać co tydzień. Streamingowy gigant z reguły publikuje sezony swoich seriali w całości (w przypadku bardzo głośnym tytułów czasem zdarza się, że dzieli je kilka części, jak to było w przypadku "Stranger Things" czy "Emily w Paryżu"). Jeśli chodzi o "1670", to na szczęście nie ma mowy o dawkowaniu odcinków - serial "1670" jest już dostępny w całości na Netfliksie.

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Anna Bortniak
Redaktor

Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.

Tagi:
1670Polskie serialeSeriale Netflix