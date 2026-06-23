REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Adamczychę odwiedzisz we Wrocławiu. Fani 1670 muszą to zobaczyć

Netflix zorganizuje wyjątkowe wydarzenie, na którym fanów serialu "1670" nie może zabraknąć. Jan Paweł Adamczewski wraz z rodziną wyruszy do Wrocławia, gdzie zostanie pokazana najdłuższa w Polsce Panorama, o jakiej się nawet Andrzejowi nie śniło.

Anna Bortniak
Dodaj do ulubionych w Google
1670 hala stulecia wydarzenie netflix wroclaw
REKLAMA

Od premiery 3. sezonu serialu "1670" widzów dzielą niecałe 2 miesiące. Powrót ukochanej produkcji o Janie Pawle Adamczewskim nie będzie jednak jedynym powodem do radości - w dniu debiutu fani będą mogli wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu, które zostanie zorganizowane w Hali Stulecie we Wrocławiu. Tam zarówno przedstawiciele szlachty, jak i chłopów będą mogli zobaczyć wyjątkowe zjawisko - najdłuższą w Polsce Panoramę. To jednak nie wszystko.

REKLAMA

Netflix organizuje wydarzenie w Hali Stulecia we Wrocławiu na premierę serialu 1670

Netflix ogłosił, że 5 sierpnia, czyli w dniu premiery 3. sezonu serialu "1670" odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. We Wrocławiu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie dla fanów serialu. W Hali Stulecia, która w sierpniu stanie się letnią rezydencją rodziny Adamczewskich, zostanie pokazana Panorama 1670, czyli panoramiczne widowisko malarskie, które przeniesie widzów do najsłynniejszej wsi w Rzeczypospolitej. Będzie ono większe o dokładnie 1670 mm od oryginalnej Panoramy. Jan Paweł Adamczewski w końcu już od dawna powtarzał zdanie: "Moja będzie największa".

Już w sierpniu wrocławska Hala Stulecia ugnie się pod ciężarem magnackiej dumy. Nadchodzi Panorama 1670 - dłuższa o 1670 mm od TEJ DRUGIEJ, panoramiczne widowisko malarskie, które przeniesie Was prosto do najsłynniejszej wsi w Rzeczypospolitej. Stań w środku tej opowieści. Poczuj ten klimat. Zobacz rozmach, o którym Andrzej zza płotu nawet nie śmiał marzyć.

Jeżeli jednak stwierdzicie - niczym Bogdan - że światło nie buduje bryły, bez obaw. Będzie można rzucić okiem… na inne atrakcje. Przekroczycie niewidzialną granicę ekranu, poczujecie zakulisową atmosferę, zobaczycie autentyczne elementy planu, stroje i scenografię.

Netflix nie zdradził dokładnie, co jeszcze będzie dostępne dla widzów. Zapowiedział, że karty będzie odkrywał powoli, a najlepsze smaczki zostawi na moment, w którym przekroczycie próg Hali Stulecia - wakacyjnej rezydencji rodziny Adamczewskich.

Wielkie otwarcie Panoramy 1670 odbędzie się 5 sierpnia i będzie można ją zobaczyć do 23 sierpnia. Zwiedzanie będzie dostępne dla szlachty i chłopstwa po okazaniu wejściówki. Pierwsza pula biletów wystartuje już 26 czerwca, druga - 8 lipca, a trzecia - 22 lipca. Można je zakupić za pośrednictwem strony Going.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
Redaktor

Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.

Tagi:
1670Seriale Netflixwrocław
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA