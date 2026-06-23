Adamczychę odwiedzisz we Wrocławiu. Fani 1670 muszą to zobaczyć

Od premiery 3. sezonu serialu "1670" widzów dzielą niecałe 2 miesiące. Powrót ukochanej produkcji o Janie Pawle Adamczewskim nie będzie jednak jedynym powodem do radości - w dniu debiutu fani będą mogli wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu, które zostanie zorganizowane w Hali Stulecie we Wrocławiu. Tam zarówno przedstawiciele szlachty, jak i chłopów będą mogli zobaczyć wyjątkowe zjawisko - najdłuższą w Polsce Panoramę. To jednak nie wszystko.

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Netflix organizuje wydarzenie w Hali Stulecia we Wrocławiu na premierę serialu 1670

Netflix ogłosił, że 5 sierpnia, czyli w dniu premiery 3. sezonu serialu "1670" odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. We Wrocławiu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie dla fanów serialu. W Hali Stulecia, która w sierpniu stanie się letnią rezydencją rodziny Adamczewskich, zostanie pokazana Panorama 1670, czyli panoramiczne widowisko malarskie, które przeniesie widzów do najsłynniejszej wsi w Rzeczypospolitej. Będzie ono większe o dokładnie 1670 mm od oryginalnej Panoramy. Jan Paweł Adamczewski w końcu już od dawna powtarzał zdanie: "Moja będzie największa".

Już w sierpniu wrocławska Hala Stulecia ugnie się pod ciężarem magnackiej dumy. Nadchodzi Panorama 1670 - dłuższa o 1670 mm od TEJ DRUGIEJ, panoramiczne widowisko malarskie, które przeniesie Was prosto do najsłynniejszej wsi w Rzeczypospolitej. Stań w środku tej opowieści. Poczuj ten klimat. Zobacz rozmach, o którym Andrzej zza płotu nawet nie śmiał marzyć. Jeżeli jednak stwierdzicie - niczym Bogdan - że światło nie buduje bryły, bez obaw. Będzie można rzucić okiem… na inne atrakcje. Przekroczycie niewidzialną granicę ekranu, poczujecie zakulisową atmosferę, zobaczycie autentyczne elementy planu, stroje i scenografię.

Netflix nie zdradził dokładnie, co jeszcze będzie dostępne dla widzów. Zapowiedział, że karty będzie odkrywał powoli, a najlepsze smaczki zostawi na moment, w którym przekroczycie próg Hali Stulecia - wakacyjnej rezydencji rodziny Adamczewskich.

Wielkie otwarcie Panoramy 1670 odbędzie się 5 sierpnia i będzie można ją zobaczyć do 23 sierpnia. Zwiedzanie będzie dostępne dla szlachty i chłopstwa po okazaniu wejściówki. Pierwsza pula biletów wystartuje już 26 czerwca, druga - 8 lipca, a trzecia - 22 lipca. Można je zakupić za pośrednictwem strony Going.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.