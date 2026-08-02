Wielkie premiery Netfliksa. Nowy tydzień będzie mocarny
W polskiej popkulturze utrwaliły się słowa, że pewne osoby poznaje się nie po tym, jak zaczynają, ale jak kończą. Niby coś w tym jest, ale można też zanotować znakomity start i poznać czyjąś jakość. Tak jest w przypadku Netfliksa, którego oferta otwierająca sierpień jest bardzo interesująca.
Lipiec powoli dobiega końca, a ostatnie jego dni niewątpliwie upłyną na walce produkcji Netfliksa o uwagę widzów. Spośród filmów w największym stopniu cieszą się nią m.in. "Elize: Cienie kobiety", "72 godziny" i "Podejrzliwi", zaś jeśli chodzi o seriale, aktualnie prym wiodą "Siły specjalne" i "Ojciec mojej córki". Nowy tydzień przyniesie nam mocne produkcje i powroty, na które się czekało.
Netflix - co obejrzeć?
Skoro o powrotach mowa, polska publiczność powinna szczególnie się ucieszyć z jednej pozycji, która po stosunkowo krótkiej przerwie zawita do oferty Netfliksa z nowym repertuarem. 5 sierpnia dojdzie bowiem do ponownego spotkania z Janem Pawłem, jego rodziną i innymi mieszkańcami Adamczychy - mowa oczywiście o premierze 3. sezonu "1670". Nikt nie ma wątpliwości, że po ostatnich wydarzeniach będzie gorąco, a naszych ulubionych bohaterów czekają zwariowane sytuacje. Do głównych ról oczywiście powracają Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska, Michał Sikorski, Andrzej Kłak, Kirył Pietruczuk, czy Dobromir Dymecki. Oto oficjalny opis tego, co czeka bohaterów "1670" w trzecim sezonie:
Ujawniona na uroczystości gorzka prawda o pochodzeniu Jana Pawła oraz utrata wszystkich aktów szlacheckich w pożarze biblioteki sprawiły, że nad sarmatami zawisło widmo tragedii gorszej niż dżuma. Adamczychę ogarnia choroba poszlachecka. Kryzys tożsamości dotyka nie tylko głów rodów, lecz także wszystkich członków rodziny Adamczewskich: Zofia boryka się z syndromem opuszczonego gniazda i nawet głośne śpiewanie gorzkich żali nie wypełnia głuchej ciszy w dworku. Jakub próbuje podbić Warszawę, ale wielkie miasto kusi go nie tylko biznesowym potencjałem. Aniela wraca do Adamczychy i postanawia w końcu zadbać o siebie, zaraz po tym jak rozkręci szkołę dla chłopów. Tymczasem sami chłopi stają się jacyś niespokojni, mruczą pod nosem, jakby szykowali się nie do żniw, lecz do buntu… Świat, który jak dotąd wydawał się stabilny jak prawo weta, zaczyna rodzić więcej pytań niż odpowiedzi. Czy Adamczewskich czeka rodzinny rozłam? Czy chłop może na Księżyc? Czy Aniela i Maciej odnajdą do siebie drogę? Co knuje najgorsza kreatura Andrzej? I gdzie w tym wszystkim jest Bogdan?
Polskie podwórko nie jest jednak jedynym atrakcyjnym miejscem dla Netfliksa w nowym tygodniu. Można w sumie stwierdzić, że największe hity platformy rozgrywają się w domach bohaterów. W kolejnym przypadku mowa o "Ostatnim domu", którego premiera w serwisie jest zaplanowana na 7 sierpnia. To thriller science fiction, którego głównymi bohaterami są Riley (Greta Lee), Jason (Wagner Moura) oraz ich dzieci. Czteroosobowa rodzina zostaje nagle uwięziona w swoim domu bez możliwości ucieczki. W związku z kurczącymi się zasobami i tajemniczym zagrożeniem, które nie pozwala im opuścić budynku, bohaterowie muszą współdziałać, by przetrwać.
Thrillerów typu "osoby są zamknięte i nie wiadomo co się dzieje", trochę już mieliśmy. Koncepcja przedstawiona przez nowe dzieło Netfliksa brzmi jednak na papierze całkiem nieźle i tajemniczo. Obiecująco wygląda również skład odpowiedzialny za ten projekt - na reżyserskim stołku zasiadł Louis Leterrier ("Lupin", "Iluzja"), zaś w główne role wcielają się jedne z największych gwiazd współczesnego kina - Greta Lee ("Past Lives") oraz Wagner Moura ("Narcos", "Tajny agent"). Ta koreańsko-brazylijska para już osobno stanowi synonim aktorskiego talentu, a połączone siły obojga sprawiają, że jestem dobrej myśli. Nie czuję, że film mnie rozczaruje, ale nawet gdyby tak się hipotetycznie stało, to w Lee i Mourze pokładam nadzieje, że staną na wysokości zadania niezależnie od okoliczności.
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