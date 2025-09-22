W serialu 1670 bohaterowie jadą do Krakowa. Sceny kręcono jednak w innym mieście

Ładowanie...

Na Netfliksie zadebiutowały najnowsze odcinki serialu "1670". Podczas gdy akcja poprzedniego sezonu rozgrywała się w obrębie Adamczychy, w tej odsłonie bohaterowie odkrywają zupełnie nowe miejsca, nie tylko na mapie Polski. W 1. odcinku Adamczewscy udają się na wakacje do tureckiej miejscowości Al-Inkluziw, a w 7. odcinku panowie opuszczają wieś, by wyprawić Bogdanowi wieczór kawalerski. W serialu szlachcice przyjeżdżają do Krakowa, ale zdjęcia były tak naprawdę realizowane w innym miejscu.

1670: gdzie kręcono sceny z wieczoru kawalerskiego z 7. odcinka?

Zdjęcia do odcinka 7., czyli tego, gdzie bohaterowie udają się na wieczór kawalerski, realizowane były w Lublinie na Starym Mieście. Na stronie internetowej Lublin - Miasto Inspiracji pojawił się artykuł, w którym poinformowano, że ekipa serialu pojawiła się w kilku lokalizacjach na Starym Mieście.

Lublin to miasto, które przyciąga - także ekipy filmowe, które doceniają warunki jakie stwarza miasto do realizowania produkcji oglądanych następnie przez widzów z całej Polski, a nawet i świata. To ogromna radość, że Netflix i twórcy serialu wybrali Lublin jako miejsce, które może dołożyć swoją cegiełkę do kulturowego fenomenu serialu "1670". To najlepsze potwierdzenie, że Lublin jako przyszła Europejska Stolica Kultury jest ważnym miejscem na kulturalnej mapie Polski - czytamy w artykule.

Paweł Grabowski, mój redakcyjny kolega, który mieszka w Lublinie, wybrał się na spacer po Starym Mieście. Tam udało mu się uchwycić kadry, gdzie realizowano zdjęcia do 7. odcinka serialu "1670".

1670: gdzie był kręcony?

Adamczycha istnieją naprawdę - wieś położona jest w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Baranowo. Serial "1670", który rozgrywa się we wspomnianej wsi, był jednak kręcony w innym miejscu. Większość zdjęć zrealizowano na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury w Kolbuszowej, a część scen nakręcono również w zabytkowym Zespole Cerkiewnym w Radrużu oraz w Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Akcja serialu "1670" rozgrywa się w tytułowym 1670 roku we wsi Adamczycha. Główny bohater, Jan Paweł Adamczewski (Bartłomiej Topa), to właściciel wsi oraz typowy polski szlachcic, który marzy o tym, by zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. Produkcja z humorem ukazuje codzienne problemy życia w dawnej Rzeczypospolitej, łącząc elementy komediowe z odniesieniami do współczesności.

W 2. sezonie w Adamczysze trwa lato. Daleko jest jej jednak do stwierdzenia "wsi spokojna, wsi wesoła" - wszystko przez Jana Pawła, który decyduje się zorganizować dożynki królewskie, po cichu licząc na to, że pozwolą mu one objąć ważne polityczne stanowisko. Zaplanowanie masowej imprezy okazuje się być jednak trudniejsze, niż przypuszczał.

Anna Bortniak 22.09.2025 14:20

