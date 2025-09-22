1670 to hit. Marki masowo tworzą reklamy inspirowane serialem

Ładowanie...

Serial "1670" zawładnął Netfliksem i sercami polskich subskrybentów. Nic dziwnego - już dawno żadna polska produkcja nie osiągnęła takiego sukcesu, by widzowie rzucali cytowali ją na prawo i lewo. Na punkcie tytułu oszalały również rozmaite marki, które postanowiły zachęcać konsumentów do zapoznania się z ofertą za pośrednictwem reklamam stylizowanych na polski serial autorstwa Macieja Buchwalda, Kordiana Kądzieli i Jakuba Rużyłło.

1670: marki masowo tworzą reklamy inspirowane serialem

Niedługo po premierze serialu w mediach społecznościowych pojawiły się posty, za które admini powinien dostać podwyżkę. Jednym z nich był wpis na profilu linii lotniczych Ryanair, który przedstawia samolot ze skrzydłami husarii i berłem. Obrazek został opatrzony podpisem: "My też oglądamy".

Sklep Media Expert również postanowił wziąć udział w zabawie - na oficjalnej stronie na Facebooku opublikowano wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcie, na którym pojawił się sklep Media Expertus oraz szlachcic z kurą pod pachą. "Wrzesień. Żniwa skończone, mgła, błoto i wcześnie się robi ciemno. Ale życie szlachcica rozjaśnią promocje!" - głosi podpis.

Największy zachwyt wzbudził jednak filmik, który pojawił się na profilu Legii Warszawa. Wystąpił w nim Damian Szymański, który niecałe 2 miesiące temu został zawodnikiem warszawskiego klubu. "Nazywam się Damian Dawid Szymański, a moją ambicją jest zdobyć z Legią mistrzostwo Polski" - mówi piłkarz.

Jest tego oczywiście dużo więcej - w sieci nastąpił prawdziwy wysyp reklam nawiązujących do "1670". Wpisy pojawiły się m.in. na profilu sklepu Dino i zakładów bukmacherskich Betclic Polska. Internauci są zachwyceni wpisami i w zabawny sposób komentują je z wykorzystaniem cytatów z serialu.

Akcja serialu "1670" rozgrywa się w tytułowym 1670 roku we wsi Adamczycha. Główny bohater, Jan Paweł Adamczewski (Bartłomiej Topa), to właściciel wsi oraz typowy polski szlachcic, który marzy o tym, by zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. Produkcja z humorem ukazuje codzienne problemy życia w dawnej Rzeczypospolitej, łącząc elementy komediowe z odniesieniami do współczesności.

W 2. sezonie w Adamczysze trwa lato. Daleko jest jej jednak do stwierdzenia "wsi spokojna, wsi wesoła" - wszystko przez Jana Pawła, który decyduje się zorganizować dożynki królewskie, po cichu licząc na to, że pozwolą mu one objąć ważne polityczne stanowisko. Zaplanowanie masowej imprezy okazuje się być jednak trudniejsze, niż przypuszczał.



Anna Bortniak 22.09.2025 19:01

