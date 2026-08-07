Gdyby Aniela z 1670 żyła naprawdę, miałaby kłopoty. Chodzi o Macieja

Artykuł zawiera spoilery zakończenia 3. sezonu serialu "1670".

Ostatni odcinek 3. sezonu "1670" z pewnością ucieszył widzów, którzy kibicowali Anieli i Maciejowi, aby stawili czoła przeciwnościom losu w związku z ich pochodzeniem. Ostatecznie, po wielu perypetiach, Maciej wrócił do Adamczychy, a Aniela przestała ukrywać przed rodziną uczucia do chłopa. Wygląda na to, że Jan Paweł zaakceptował wybór córki (wcześniej nawet Zofia patrzyła na ten związek przychylnym okiem), a Maciej pojawił się nawet w dworku Adamczewskich w finałowej scenie.

"1670" to nie jest serial historyczny, a zatem twórcy mają pełne prawo, by naginać fakty z przeszłości. W związku z tym w potencjalnym 4. sezonie związek Anieli i Macieja ma szansę zaistnieć. W rzeczywistości byłby to jednak dosyć spory problem i nie byłoby tak kolorowo.

Aniela i Maciej w rzeczywistości mogliby być razem, ale były to wielki skandal

W serialu "1670", szczególnie w 1. sezonie, Zofia naciskała na małżeństwo Anieli z bogatym szlachcicem. Ta jednak za nic miała zasady i swoje uczucia ulokowała w pomocniku kowala, chłopie Macieju. Mimo że jej matka usiłowała zdusić tę relację w zarodku, przeszła ona przemianę i zaczęła kibicować córce. W finałowym odcinku wydawało się, że nawet Jan Paweł podszedł do tego tematu dużo łagodniej. Cóż, wynika to z tego, że serialowa Aniela miała niezwykłe szczęście. Gdyby jednak naprawdę żyła w XVII-wiecznej Polsce, jej los zakończyłby się dużo gorzej.

Aniela i Maciej - kadr z serialu 1670. Fot. Netflix

Rodzina Adamczewskich sprzeciwiłaby się temu związkowi i próbowałaby go zakończyć. Nie tylko przez podsuwanie Anieli wysoko urodzonych kandydatów, ale za pomocą zamknięcia jej w domu lub przemocy. Gdyby dziewczyna zdecydowała się uciec ze Adamczychy z Maciejem, nie mogłaby tego zrobić - chłop musiał bowiem otrzymać zgodę swojego pana na opuszczenie wsi. Zresztą, gdyby Jan Paweł doszedł do wniosku, że Maciej naruszył honor rodu, to mógłby go srogo ukarać. Aniela natomiast naraziłaby się na wydziedziczenie i utratę reputacji.

Aniela i Maciej mogliby wziąć mimo wszystko ślub. To jednak bardzo skomplikowałoby sytuację. Szlachcianka zachowałaby swój tytuł, lecz najpewniej i tak utraciłaby nie tylko wszystkie przywileje z tym związane, ale również majątek i rodzinę. Chłop natomiast wciąż pozostałby chłopem, jeśli Jan Paweł nie podjąłby decyzji o jego wyzwoleniu. Dodatkowo, gdyby para zdecydowała się mieć dzieci, nie otrzymałyby one pełnego statusu szlacheckiego, ponieważ ich ojciec nie byłby szlachcicem. W konsekwencji byłyby one uznawane za chłopskie dzieci.

Jeśli zatem twórcy zdecydują się zrealizować 4. sezon serialu "1670", to miejmy nadzieję, że potraktują związek Macieja i Anieli dużo łagodniej niż w rzeczywistości.

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