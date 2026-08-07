Czy będzie 4. sezon 1670? Prośmy o to i o pomyślność dla Polski

Najnowsze odcinki 3. sezonu "1670" są już dostępne w serwisie Netflix. Niektórzy subskrybenci podeszli do tematu rozważnie i rozłożyli seans na kilka dni, lecz spora część na pewno pochłonęła serial za jednym zamachem. Zachowali się jak ksiądz Jakub na widok złotych monet - po prostu się na niego rzucili. Nic dziwnego, w końcu "1670" to chyba najchętniej oglądany polski serial streamingowego giganta, na który widzowie czekali z niecierpliwością.

"1670", choć to już 3. sezon, wciąż zachwyca. Ma swoje lepsze i gorsze momenty, lecz raczej nie ma wątpliwości, że produkcja odcinkowa w reżyserii Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, napisana przez Jakuba Rużyłłę, cieszy się popularnością wśród widzów oraz uznaniem krytyków. Czy to pozwoli na kontynuowanie tej historii? Sprawdzamy, czy 4. sezon ma szansę powstać.

1670 - czy będzie 4. sezon?

Na temat 4. sezonu "1670" nie ma jeszcze oficjalnej informacji. Serial dopiero co zadebiutował na Netfliksie, a zatem widzowie mają jeszcze czas, by się nim nacieszyć. Można jednak spekulować, że streamingowy gigant nie odpuści. Jeśli nie z sympatii, to przez liczby - "1670" za każdym razem w bardzo krótkim czasie trafia na szczyt zestawienia najchętniej oglądanych seriali, co oznacza, że subskrybenci są nim bardzo zainteresowani.

Zakończenie daje nadzieję, że to wcale nie koniec tej historii. Sporo się bowiem wydarzyło, szczególnie w związku z Maciejem i Anielą. Zresztą w lipcu 2024 roku pojawiła się informacja, że producenci planują stworzyć co najmniej 4 odsłony serialu. Portal Korso Kolbuszowskie, powołując się na wypowiedź osoby zaangażowanej w "1670", podał, że wynika to z chęci uchwycenia wszystkich pór roku w skansenie w Kolbuszowej.

Kiedy pojawi się oficjalna informacja na temat 4. sezonu? Możemy na ten moment spekulować. Pierwszy sezon zadebiutował 13 grudnia 2023 roku, a kontynuację ogłoszono 6 marca 2024 roku, czyli niecałe 3 miesiące później. Trzeci sezon został natomiast potwierdzony 1 kwietnia 2025 roku, czyli 5 miesięcy przed premierą drugiego.

Skoro do tej pory nie potwierdzono jeszcze 4. sezonu, to prawdopodobnie nastąpi to za około 3 miesiące, czyli w okolicach listopada. Ale tak jak Jan Paweł nie był pewien, czy otrzyma nobilitację od króla, tak my nie możemy być pewni, kiedy Netflix ogłosi 4. sezon. O to (i o pomyślność dla Polski) trzeba już prosić szefa wszystkich szefów.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...