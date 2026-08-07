Kto jest królem w serialu 1670? Wszystko się zgadza
Bohaterowie 3. sezonu "1670" mają sporo interakcji z królem Polski. Jest on tej odsłonie bardzo widoczny i wielokrotnie pojawia się na ekranie. Kim jest król Polski w "1670" i czy rzeczywistości w tym samym czasie na polskim tronie zasiadał ten sam władca?
Jan Paweł Adamczewski ma w 3. sezonie "1670" ważne zadanie do wykonania, mianowicie: musi otrzymać od króla nobilitację, aby odzyskać swój tytuł szlachecki. W związku jest częstym gościem na królewskim dworze, podobnie jak Aniela, która otrzymała zgodę od królowej na założenie szkoły dla chłopów. Kto był królem w serialu "1670" i czy ten sam władca w rzeczywistości władał Polską w latach 70. XVII wieku? Wyjaśniamy.
1670 - kto jest królem w serialu i kto naprawdę rządził w tym czasie w Polsce?
Twórcy "1670" niekiedy naginają czasoprzestrzeń na potrzeby fabuły serialu. Było tak w przypadku przedstawienia postaci Kazimierza Siemienowicza, który urodził się około 1600 roku i zmarł niedługo po 1651 roku, czy też w związku z utworami muzycznymi, które pojawiają się w serialu, a powstały dużo później. Nie jest to nic dziwnego. "1670" to w końcu nie jest produkcja historyczna, która wiernie oddaje wydarzenia z XVII-wiecznej Polski. Jeden z wyjątków stanowi obecność króla.
W serialu "1670" królem Polski jest Michał Korybut Wiśniowiecki, w którego wciela się Michał Chroboczek (i nawet tak wygląda). Był on władcą Polski i wielkim księciem litewskim w latach 1669-1673, co oznacza, że jego obecność w serialu jest jak najbardziej usprawiedliwiona. Wiśniowieckiego wybrano na króla na sejmie elekcyjnym 19 czerwca 1669 roku, a nieco ponad 3 miesiące później został on koronowany. Zmarł 10 listopada 1673 roku z powodu zatrucia żołądkowego.
Co ciekawe, władał on Polską podczas wojny polsko-kozacko-tatarskiej i polsko-tureckiej, w związku z czym wątek z Kozakami i Turkami w 3. sezonie serialu prawdopodobnie również nie pojawił się przypadkowo.
Prawdziwą postacią historyczną, która pojawia się w serialu, jest również Eleonora Habsburżanka. Popiera ona pomysł Anieli na otwarcie szkoły dla chłopów i wykazuje zainteresowanie księdzem Jakubem (zainteresowanie jest obustronne). Królowa, w którą wciela się Julia Rosnowska, była żoną Wiśniowieckiego od 1670 do jego śmierci w 1673 roku. Para pobrała się 27 lutego 1670 roku na Jasnej Górze. Po śmierci króla Polski Eleonora poślubiła swojego dawnego narzeczonego, Karola V Lotaryńskiego 6 lutego 1678 roku. Zmarła 17 grudnia 1697 roku.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Kim był Kazimierz Siemienowicz? Historyczny inżynier w 1670
- Polacy pochodzą od Noego, chłop od Chama. 1670 nie kłamie
- Ile odcinków ma 3. sezon 1670? Rezerwujcie cały wieczór
- Sarmackie lusterko pękło. 3. sezon 1670 ma jeden duży problem - recenzja
- Wielkie premiery Netfliksa. Nowy tydzień będzie mocarny
Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.