Kto jest królem w serialu 1670? Wszystko się zgadza

Jan Paweł Adamczewski ma w 3. sezonie "1670" ważne zadanie do wykonania, mianowicie: musi otrzymać od króla nobilitację, aby odzyskać swój tytuł szlachecki. W związku jest częstym gościem na królewskim dworze, podobnie jak Aniela, która otrzymała zgodę od królowej na założenie szkoły dla chłopów. Kto był królem w serialu "1670" i czy ten sam władca w rzeczywistości władał Polską w latach 70. XVII wieku? Wyjaśniamy.

1670 - kto jest królem w serialu i kto naprawdę rządził w tym czasie w Polsce?

Twórcy "1670" niekiedy naginają czasoprzestrzeń na potrzeby fabuły serialu. Było tak w przypadku przedstawienia postaci Kazimierza Siemienowicza, który urodził się około 1600 roku i zmarł niedługo po 1651 roku, czy też w związku z utworami muzycznymi, które pojawiają się w serialu, a powstały dużo później. Nie jest to nic dziwnego. "1670" to w końcu nie jest produkcja historyczna, która wiernie oddaje wydarzenia z XVII-wiecznej Polski. Jeden z wyjątków stanowi obecność króla.

W serialu "1670" królem Polski jest Michał Korybut Wiśniowiecki, w którego wciela się Michał Chroboczek (i nawet tak wygląda). Był on władcą Polski i wielkim księciem litewskim w latach 1669-1673, co oznacza, że jego obecność w serialu jest jak najbardziej usprawiedliwiona. Wiśniowieckiego wybrano na króla na sejmie elekcyjnym 19 czerwca 1669 roku, a nieco ponad 3 miesiące później został on koronowany. Zmarł 10 listopada 1673 roku z powodu zatrucia żołądkowego.

Michał Chroboczek jako Michał Korybut Wiśniowiecki w serialu 1670. Fot. Netflix

Co ciekawe, władał on Polską podczas wojny polsko-kozacko-tatarskiej i polsko-tureckiej, w związku z czym wątek z Kozakami i Turkami w 3. sezonie serialu prawdopodobnie również nie pojawił się przypadkowo.

Prawdziwą postacią historyczną, która pojawia się w serialu, jest również Eleonora Habsburżanka. Popiera ona pomysł Anieli na otwarcie szkoły dla chłopów i wykazuje zainteresowanie księdzem Jakubem (zainteresowanie jest obustronne). Królowa, w którą wciela się Julia Rosnowska, była żoną Wiśniowieckiego od 1670 do jego śmierci w 1673 roku. Para pobrała się 27 lutego 1670 roku na Jasnej Górze. Po śmierci króla Polski Eleonora poślubiła swojego dawnego narzeczonego, Karola V Lotaryńskiego 6 lutego 1678 roku. Zmarła 17 grudnia 1697 roku.

Julia Rosnowska jako Elżbieta Habsburżanka w serialu 1670. Fot. Netflix

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