Gdzie kręcono 3. sezon 1670? Najważniejsze lokalizacje
Trzeci sezon serialu "1670" zadebiutował na Netfliksie. Gdzie kręcono nowe odcinki? Sprawdzamy najważniejsze lokalizacje.
Najnowsze odcinki serialu "1670" zadebiutowały w serwisie Netflix. Podczas gdy akcja premierowej odsłony rozgrywała się w obrębie wsi Adamczychy, w drugiej i trzeciej odsłonie bohaterowie trafili do zupełnie nowych miejsc. W przypadku 3. sezonu Jan Paweł spędza sporo czasu na Zamku Królewskim. Gdzie kręcono te i inne sceny? Sprawdzamy.
1670 - gdzie kręcono serial?
W 3. sezonie Jan Paweł oraz Jakub i Aniela kilkukrotnie pojawiają się w zamku królewskim. Jan Paweł próbuje odzyskać szlachecki tytuł, z kolei Jakub i Aniela zabiegają o spotkanie z królową Elżbietą Habsburżanką. Sceny w bogato zdobionych wnętrzach były kręcone w Zamku w Roztoce, miejscowości w powiecie świdnickim. Zdjęcia odbywały się pod koniec zeszłego roku i trwały 2 miesiące. Małgorzata Śnieżek, właścicielka zamku, w rozmowie z serwisem Legnica Nasze Miasto ujawniła, że 20 proc. scen było kręconych właśnie w tym obiekcie.
Wnętrza zamku "zagrały" takie miejsca jak: poczekalnia poczekalnie przed komnatami króla i królowej, komnatę z konfesjonałem, komnata królowej, komnata przed wejściem do królewskiej sali, korytarze i klatki schodowe na zamku, komnata biskupa z witrażami czy kuchnia, w której szykowano obiad dla króla. Co ciekawe, aktorzy, którzy wcielali się w kucharzy, w rzeczywistości również wykonują ten zawód.
Plan zdjęciowy znajdował się również w Klasztorze Cystersów w Lubiążu, gdzie kręcono niektóre wnętrza, a także na Zamku Śląskim w Brzegu. W przypadku tej drugiej lokalizacji najbardziej istotny okazał się dziedziniec, który "zagrał" zamek królewski od zewnątrz.
Twórcy skorzystali również z dobrzej znanej lokalizacji, czyli Parku Etnograficznego Muzeum Kultury w Kolbuszowej. To właśnie tam kręcono sceny w Adamczysze. Zgodnie z informacjami z oficjalnej strony Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, plan zdjęciowy obejmował: zagrodę Szylarów, wiatrak koźlak z Markowej, zagrodę z Budziwoja, przestrzeń przed młynem wodnym z Żołyni Dolnej oraz zagrodę z Jeziórka. Jedynie dwór rodziny Adamczewskich i karczmę "U żyda" oraz kilka mniejszych obiektów wybudowano na potrzeby serialu "1670".
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.