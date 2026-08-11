Te postacie kradną show. Najlepsze epizody 3. sezonu 1670

W 3. sezonie "1670" Jan Paweł (Bartłomiej Topa) jak zwykle rywalizuje z Andrzejem (Andrzej Kłak), ale przede wszystkim cierpi z powodu utraty swojego szlacheckiego statusu. Nie on jeden - pożar archiwów sprawił, że tak naprawdę każdy lokalny Sarmata formalnie nie może nazywać się szlachcicem. Aniela (Martyna Byczkowska) w tym samym czasie wraca w rodzinne strony i jest zdeterminowana, by naprawić Adamczychę i stworzyć w niej szkołę dla chłopów. Równocześnie Maciej (Kirył Pietruczuk) trafia do niewoli u bezwzględnego kozackiego wodza, którym okazuje się…Bogdan (Dobromir Dymecki). A to tylko skrawek tego, co dzieje się w Adamczysze...

Najlepsze epizodyczne role 3. sezonu 1670. Mocni kandydaci

Oczywiście, prym w "1670" wiedzie stały zestaw gwiazd w postaci m.in. Bartłomieja Topy (Jan Paweł), Katarzyny Herman (Zofia), Michała Sikorskiego (Jakub), Dobromira Dymeckiego (Bogdan), Kiryła Pietruczuka (Maciej), czy Anieli (Martyna Byczkowska). Uważni widzowie jednak zwracają też uwagę na to, co poza pierwszym planem, a tam aktorskiego złota nie brakuje. Oto najlepsze epizodyczne kreacje, jakie udało się stworzyć na dalszym planie 3. sezonu serialu "1670".

Mikołaj Chroboczek i Juliusz Chrząstowski jako Michał Korybut Wiśniowiecki i Michał Radziwiłł

Normalnie umiejscowiłbym ich osobno, ale wyszedłem z założenia, że nie ma co rozdzielać tak udanych duetów. Zarówno Mikołaj Chroboczek, jak i Juliusz Chrząstowski przeżywają ostatnimi czasy naprawdę dobre okresy w swoich karierach - pierwszy jest uwielbiany za rolę Wano w uniwersum "XD", drugi zaś jest znany m.in. z "Odwilży". W "1670" obaj stanowią wręcz nierozłączny duet - pierwszy wciela się w polskiego króla, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, któremu raczej w smak (dosłownie) inne rzeczy niż twarda polityka, a drugi w księcia Radziwiłła - najważniejszego królewskiego doradcę, który de facto realnie rządzi za niego i podsuwa mu decyzje. Obaj wnoszą powiew świeżości do 3. sezonu, bawią i absolutnie rozbrajają - zarówno samodzielnie, jak i w parze.

Leif Edlund jako Sven

Ten aktor nie musiał się zbyt wiele uczyć, jeśli chodzi o dialogi. Dlaczego? W zasadzie wypowiada niemal wyłącznie dwa słowa - "kur*a mać". Mamy tu do czynienia z postacią Svena - szwedzkiego uchodźcy, który trafił do Adamczychy i, jak sam przyznaje, od dawna nie zna zbytnio żadnych innych słów niż wspomniane przekleństwo, ale nikomu praktycznie to nie przeszkadza. Widzom też nie, bowiem postać ta pojawia się w jednym z odcinków na krótko, ale jej obecność jest wystarczająca. Leif Edlund w tej roli udowadnia, że nie trzeba się zbyt mocno werbalnie produkować, by wywołać banana na twarzy

Modest Ruciński jako Felix Bejenderowicz

Postać, która pojawia się dopiero pod koniec serialu (w przedostatnim odcinku), ale świetnie zaznacza swoją obecność. Felix Bejenderowicz to wirtuoz Flauto Traverso, a nazwał go tak sam Giovanni Bienvenutti (zapamiętajcie, to ważne!). Odcinek z jego udziałem to komediowe złoto, podobnie jak sama jego obecność. Modest Ruciński (aktor znany m.in. z niedawnego udziału w "Twoja twarz brzmi znajomo") wcielił się w Felixa wręcz znakomicie, doskonale uoasabiając jego wielkie artystyczne ego, które w starciu z talentami Bogdana/Lachożercy zostaje brutalnie pokiereszowane. To jedna z fajniejszych, bardziej wyrazistych ról Rucińskiego, który udowadnia, że warto, by pozwolono mu zrobić krok w górę w jego karierze.

3. sezon "1670" jest już dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

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